تغيير تكتيكي .. سلوت يكشف خطط ليفربول غير المتوقعة لتعويض محمد صلاح
الريدز يستعدون لرحيل لاعبين بارزين
حوّل ليفربول تركيزه إلى فترة الانتقالات الصيفية عقب خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.
وأكد أرني سلوت أن تعويض محمد صلاح وأندري روبرتسون أصبح الأولوية القصوى للنادي بعد أن أعلن اللاعبان عن رحيلهما عند انتهاء عقودهما. ورغم أن النادي أنفق مبلغًا قياسيًا بلغ 450 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، أشار المدير الفني إلى أنه من غير المرجح إجراء تعديل مماثل في تشكيلة الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
- AFP
سلوت وفلسفته في الانتقالات
وأكد المدرب الرئيسي أن ليفربول لا يزال "ناديًا نشطًا في سوق الانتقالات"، لكنه أصر على أن العدد الإجمالي للاعبين الجدد سيكون أقل مقارنة بالسنوات السابقة. كما أشار إلى أن الملامح التكتيكية لخليفة صلاح لا تزال تشكل نقطة نقاش رئيسية لفريق التعاقدات.
وفي معرض حديثه عن النهج المالي للنادي والمجالات المحددة التي تتطلب اهتماماً قبل بدء الموسم الجديد، قال سلوت: "في الصيف الماضي، قمنا بتوقيع عدد كبير من اللاعبين، ولهذا السبب قمنا بالكثير من عمليات التبادل. خلال فترات الانتقالات الأربع التي قضيتها هنا حتى الآن، بلغ صافي الإنفاق 150 مليون جنيه إسترليني، وهذا يوضح طبيعة النادي الذي نحن عليه. نحن نعلم أن روبو ومو سيغادران، وهذا يعني تغيير لاعبين اثنين، لكننا نعلم أيضًا أن كوستاس تسيميكاس سيعود [من الإعارة في روما]".
وواصل: "لذا فإن الهدف الأول هو أن نرى كيف سنتصرف فيما يتعلق بمركز مو، إذا كنا نريد استبداله بلاعب مشابه أم أننا سنقوم بذلك بطريقة مختلفة. أما بالنسبة للبقية، فلا أعتقد في الوقت الحالي أن هناك احتمالاً لرحيل لاعبين آخرين".
وختم: "بالطبع هناك مسألة عقد [إبراهيما كوناتي]. أنا لا أفكر بالأرقام. أفكر بالمراكز. نحن نعلم بالفعل أن بعض اللاعبين سيغادرون. لنرى ما سيحدث في الصيف. تعلمون أننا نادٍ يتعامل في سوق الانتقالات، لذا دعونا نرى أولاً ما سيحدث فعلياً في الصيف، ثم سنعرف بشكل أفضل من يجب أن نضم. قد لا تكون هناك حاجة كبيرة لإجراء الكثير من الصفقات إذا لم نكن بحاجة إلى ضم الكثير من اللاعبين."
المستقبل يبدو مشرقاً
على الرغم من الهزيمة الأخيرة بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان، أكد سلوت أن بيانات الأداء الأساسية تُظهر أن فريقه لا يزال قادراً على منافسة نخبة الأندية الأوروبية. وأشار إلى الانتصارات التي حققها الفريق على أرضه أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد وآرسنال كدليل على القوة الحالية للفريق وإمكانياته.
وفي معرض حديثه عن تطور الفريق وأسباب بقاء المستقبل واعداً في أنفيلد، أضاف مدرب الريدز: "بالنسبة للأشخاص الذين شاهدوا مباراة باريس سان جيرمان، المباراة التي أقيمت على أرضنا، من العدل أن أقول إن المستقبل يبدو مشرقاً. تمكنا من الاستحواذ على الكرة أكثر، وسددنا 21 تسديدة، وحققنا عدداً أكبر من الأهداف المتوقعة ضد فريق معتاد على السيطرة على الكرة".
وأتبع: "حتى لو أخذنا في الاعتبار أن هوغو [إكيتيكي] اضطر للخروج بعد 30 دقيقة، وأليكس [إيساك] اضطر للخروج في الشوط الأول، فإنك إذا رأيتهم يلعبون لمدة 90 دقيقة في أفضل حالاتهم، فإن هذا الفريق قد أظهر بالفعل أنه قادر على منافسة أفضل الفرق في أوروبا."
ديربي ميرسيسايد في هيل ديكنسون
سيتوجه ليفربول هذا الأحد إلى ملعب هيل ديكنسون التابع لإيفرتون لخوض ديربي ميرسيسايد الحاسم، في محاولة لتأمين مركز ضمن المراكز الخمسة الأولى. وقد تعرض الفريق لضربة قوية بغياب إكيتيكي لفترة طويلة بعد إصابته بتمزق في وتر العرقوب خلال مباراة باريس سان جيرمان. واضطر سلوت إلى إيجاد حلول هجومية بدون مهاجمه المصاب لضمان تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية رسمياً.