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Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

هل يُطيح بسيماو وسيميدو؟ تغييرات جذرية في النصر برحيل الأجانب والاستعانة بكفاءات سعودية!

النصر
دوري روشن السعودي
النصر ضد الفتح

حركة إصلاح منتظرة

يستعد نادي النصر السعودي لبعض التغييرات الجذرية بداخله على الجانب الإداري، عن طريق الاستعانة ببعض القيادات المحلية، وإنهاء خدمات بعض الموظفين الأجانب.

وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن 2026/2027، حيث تطمح إدارة النادي على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة لمواجهة التحديات القادمة.

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  • ما هي القصة؟

    الإعلامي أحمد الشيخي نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، ليؤكد أن هناك أحد الأندية الجماهيرية داخل السعودية "دون ذكر اسم النصر"، سيبدأ بإصلاحات داخلية شاملة، مالية وقانونية، بعدما أنهى خدمات العديد من موظفيه الأجانب.

    وقال:" الخطوة جاءت متأخرةً جداً، بعد إشكاليات متراكمة، كان سببها الرئيسي استغناء النادي بشكل غير مبرر وغير مدروس عن عدد من الكفاءات السعودية في أوقات سابقة".

    وأضاف:" كل التوفيق لجميع أنديتنا وكفاءاتنا السعودية، وكذلك للكفاءات غير السعودية التي تفهم رياضتنا، وتعمل لدينا بتفانٍ وإخلاص".


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  • Celta Vigo v Al Nassr - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    بقاء سيماو وسيميدو

    وفي السياق ذاته، قال الإعلامي سعد السبيعي، إن النصر يستعد لهيكلة جديدة داخل صفوفه الإدارية، وبالتحديد في المركز الإعلامي والقطاع القانوني والإيرادات والمراجعة والتحول.

    وأما بالنسبة لنيلسون سيميدو الرئيس التنفيذي المكلف من شركة النصر، وسيماو كوتينيو المدير الرياضي للعالمي، فمن المتوقع استمرارهما مع النادي وعدم تأثرهما بالتغييرات المذكورة.


  • أزمة مالية

    العالمي عانى خلال الفترة الماضية من أزمة مالية طاحنة، دفعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لفرض رقابة مالية مشددة عليه.

    وعلى إثر ذلك، حُرم النصر على مدار أسابيع من قيد أي صفقة جديدة، قبل أن تُحل الأزمة مؤخرًا، وبالتالي تسجيل سامو كوستا والعقد الجديد للجناح عبدالرحمن غريب.

    ومن جانبه قال الصحفي السعودي فلاح القحطاني عن هذه القصة:"فيما يخص تسجيل لاعبين أجانب بعد كوستا، أرى بحسب ما أعرف أن الأمر صعب جدًا في الوقت الحالي، ونسبة حدوثه تكاد تكون معدومة ما لم يطرأ جديد مالي يغير المشهد".

    وأضاف: "أما ملف اللاعبين المحليين، فما زالت الفرصة قائمة، لكن الأمر مرتبط بما يتيحه السوق من أسماء مناسبة، إضافة إلى الجوانب المالية وإمكانية إتمام الصفقات، لذلك يصعب الجزم بأي شيء حاليًا".

    وأما بالنسبة لملف خصخصة النصر بالكامل على غرار الهلال، بدلًا من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكيته..

    في هذا الشأن، يزعم القحطاني أن الوقت سيطول في ملف الاستحواذ، لكنه أضاف: "أرى أن الأمر مطمئن، ولا أستطيع الحديث عن تفاصيله حاليًا للمصلحة العامة، لكن الأهم أنه في الطريق الصحيح، وبإذن الله نسمع ما يسرنا قريبًا".

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    ما هو القادم للنصر؟

    بعد خوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد 2026/2027، يستعد النصر لخوض مباراته الأولى في دوري روشن السعودي، غدًا، السبت، أمام نظيره الفتح على ملعب العالمي.

    وخلال هذا اللقاء، سيطمح المدرب أنجي بوستيكوجلو، في بداية مسيرته الرسمية مع النصر بأفضل شكل ممكن، وتوجيه رسالة إلى جماهير الفريق، حول مقدرته على تعويض رحيل جورج جيسوس بعد فوزه بلقب دوري روشن الموسم الماضي.

دوري روشن السعودي
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النصر
النصر
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الفتح
الفتح