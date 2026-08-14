هل يُطيح بسيماو وسيميدو؟ تغييرات جذرية في النصر برحيل الأجانب والاستعانة بكفاءات سعودية!

العالمي عانى خلال الفترة الماضية من أزمة مالية طاحنة، دفعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لفرض رقابة مالية مشددة عليه.

وعلى إثر ذلك، حُرم النصر على مدار أسابيع من قيد أي صفقة جديدة، قبل أن تُحل الأزمة مؤخرًا، وبالتالي تسجيل سامو كوستا والعقد الجديد للجناح عبدالرحمن غريب.

ومن جانبه قال الصحفي السعودي فلاح القحطاني عن هذه القصة:"فيما يخص تسجيل لاعبين أجانب بعد كوستا، أرى بحسب ما أعرف أن الأمر صعب جدًا في الوقت الحالي، ونسبة حدوثه تكاد تكون معدومة ما لم يطرأ جديد مالي يغير المشهد".

وأضاف: "أما ملف اللاعبين المحليين، فما زالت الفرصة قائمة، لكن الأمر مرتبط بما يتيحه السوق من أسماء مناسبة، إضافة إلى الجوانب المالية وإمكانية إتمام الصفقات، لذلك يصعب الجزم بأي شيء حاليًا".

وأما بالنسبة لملف خصخصة النصر بالكامل على غرار الهلال، بدلًا من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكيته..

في هذا الشأن، يزعم القحطاني أن الوقت سيطول في ملف الاستحواذ، لكنه أضاف: "أرى أن الأمر مطمئن، ولا أستطيع الحديث عن تفاصيله حاليًا للمصلحة العامة، لكن الأهم أنه في الطريق الصحيح، وبإذن الله نسمع ما يسرنا قريبًا".