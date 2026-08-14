شنّت إيفا كارنيرو، الطبيبة السابقة للفريق الأول في تشيلسي، هجوماً لاذعاً على جوزيه مورينيو وجون تيري بعد أن أعاد الثنائي إحياء مشادتهما الشهيرة على خط التماس عام 2015 في وثائقي جديد على نتفليكس. وقد اشتعل من جديد هذا الخلاف الطويل الأمد، الذي بدأ خلال مباراة افتتاح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ضد سوانزي سيتي، بينما يتبادل طرفاه انتقادات جديدة حول أخلاقيات المهنة الطبية.
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«تعلّم قواعد اللعبة!» .. طبيبة تشيلسي السابقة إيفا كارنيرو تهاجم مورينيو وتيري بسبب وثائقي نتفليكس
كارنيرو ترد على أساطير تشيلسي
لم تتحفظ كارنيرو في تعليقها بعد مشاهدة مورينيو وتيري يتحدثان عن نهاية مسيرتها مع تشيلسي في الفيلم الوثائقي "مورينيو".
يعود الخلاف إلى أغسطس 2015 عندما دخلت كارنيرو وكبير المعالجين الطبيعيين جون فيرن أرض الملعب لعلاج إيدين هازارد خلال الوقت بدل الضائع من التعادل 2-2.
وبما أن تيبو كورتوا كان قد طُرد في وقت سابق، فإن تدخلهما ترك تشيلسي مؤقتاً بتسعة لاعبين فقط على أرض الملعب. وأشعل هذا الأمر انفعالاً علنياً من مورينيو، أدى في النهاية إلى مغادرة كارنيرو ملعب ستامفورد بريدج وتسويتها لدعوى قانونية بشأن الفصل التعسفي أمام محكمة العمل.
ورداً على اللقطات الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت كارنيرو عن إحباطها من إعادة تسليط الضوء على الموقف. وكتبت على إكس: "بعد 11 عاماً ها نحن نعيش الأسوأ من جديد. آمل أنهم جنوا بعض المال".
واستهدفت تحديداً تصريحات تيري حول وجود "تفاهم" في غرفة الملابس بخصوص العلاج الطبي، قائلةً: "نحن ملزمون بمدونة سلوك طبية قانونية. صراحةً، سيكون من الصحي لجون تيري أن يتعلم قواعد اللعبة. لقد مرّ وقت كافٍ يا صديقي".
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مورينيو يتمسك بتصريحاته عن "السذاجة"
في الفيلم الوثائقي، بقي مورينيو متمسكًا باعتقاده بأن الطاقم الطبي كان مخطئًا في التدخل وقطع سير المباراة في وقت كانت النتيجة فيه على المحك، واصفًا إياهم بأنهم "متهورون وساذجون".
وأوضح المدرب الأسطوري في فيلمه الوثائقي على نتفليكس: "لست طبيبًا، لكن عينَيّ تعرفان متى يكون اللاعب مصابًا، وتعرفان متى لا يكون مصابًا. كنت أعرف أنه لم يكن مصابًا، لكن الأطباء دخلوا إلى أرض الملعب، وفي تلك اللحظة بقينا بتسعة لاعبين. بالنسبة لي، الطبيبة كالطبيب سواء بسواء. لذا، كما هو الحال دائمًا، أستخدم مفرداتي عندما لا أكون راضيًا. هناك كلمات تُقال في لحظات يكون فيها التوتر مرتفعًا جدًا جدًا. عادةً، الأشخاص الذين يمتلكون ثقافة كرة القدم، وحمض كرة القدم النووي، وخلفية في كرة القدم، يتجاوزون الأمر في ثانية واحدة. في تلك الحالة، كان الأمر مختلفًا".
تيري يكشف عن قواعد غرفة الملابس غير المكتوبة
وقدّم قائد تشيلسي السابق تيري وجهة نظر اللاعبين، مؤكداً رأي مورينيو بأن الطاقم الطبي كان يتعين عليه البقاء على مقاعد البدلاء. وأوضح تيري أن الفريق كان لديه اتفاق غير مكتوب بشأن كيفية وتوقيت تلقي العلاج.
وأشار تيري خلال الجزء الخاص به في الفيلم: "من الناحية الطبية، كان يقول إنه ما لم تكن الإصابة سيئة للغاية، فلا يجب عليهم الدخول إلى أرض الملعب. كان هذا هو الفهم بالنسبة لنا كلاعبين، وللطاقم الطبي، الجميع اقتنع بذلك".
واعترف تيري بأن تداعيات مباراة سوانزي أصبحت مصدر تشتيت كبير خلال مهمة صعبة للدفاع عن اللقب. وأنهى النادي الموسم في نهاية المطاف في المركز العاشر في موسم 2015-16، ليسجل أسوأ حملاته في حقبة رومان أبراموفيتش. وأضاف: "لقد كانت لحظة كبيرة بلا شك، وتلقى الكثير من الانتقادات بسبب ذلك. كان هناك ضغط كبير على النادي".
ومع ذلك، تصر كارنيرو على أن آراء اللاعبين والمدرب كانت غير ذات صلة مقارنة بتعليمات الحكم والاحتياجات الطبية العاجلة للاعب.
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الحقيقة الطبية لحادثة هازارد
وأوضحت كارنيرو كذلك أنّ تصرفاتها كانت بأمرٍ من الحكم ومن اللاعب نفسه، ما لم يترك لها أي خيار مهني سوى التحرك. وأضافت عبر حسابها على إكس: "إذًا الأمر بسيط حقًا. الحكم مايكل أوليفر ناداني مرتين، واللاعب إيدن هازارد طلب المساعدة الطبية، ثم تبادلنا النظرات من على خط التماس وأكّد أنه بحاجة إلى المساعدة الطبية، مرتين. عند تلك اللحظة تكون يداي مكبّلتين بصفتي مختصة طبية."
كما سلّطت الطبيبة السابقة الضوء على بيانٍ صادر عن الجمعية البريطانية للطب الرياضي وطب التمارين لدعم موقفها. وتشدّد المنظمة على أنه عندما يطلب الحكم الطاقم الطبي، فإنه يقع على عاتقه "واجب رعاية مطلق بالحضور وتقييم حالة اللاعب".
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