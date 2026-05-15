تعلم من تجربة ريال مدريد .. تشابي ألونسو يملي شروطه في مفاوضات تشيلسي

يُعتبر ألونسو حالياً المرشح الأوفر حظاً لتولي مقاليد التدريب في تشيلسي، لكن من المفهوم أن المدرب البالغ من العمر 44 عاماً يتحلى بالحذر.

بعد أن أقاله ريال مدريد في يناير الماضي بعد مرور سبعة أشهر فقط على توقيع عقد مدته ثلاث سنوات، فإن هذا العقل التكتيكي العبقري مصمم على ألا يكرر نفس الأخطاء في لندن.

وتفيد صحيفة «التايمز» بأنه يسعى للحصول على ضمانات محددة بشأن المشروع وسلطته في اتخاذ القرارات قبل التوقيع على العقد.

على الرغم من غياب البلوز عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن ألونسو أبدى استعداداً لإجراء محادثات أولية. لا تزال سمعته في عالم التدريب في أعلى مستوياتها بعد فوزه التاريخي بلقب الدوري الألماني دون أي هزيمة مع باير ليفركوزن في عام 2024.

ومع ذلك، بعد تدهور علاقته مع الشخصيات الرئيسية في البرنابيو، فإنه يمنح الأولوية الآن لبيئة مستقرة حيث يمكنه تنفيذ رؤيته طويلة المدى دون التعرض لخطر الإقالة المبكرة.