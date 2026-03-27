تعرّض بن وايت للصياح من قبل مشجعي إنجلترا، حيث خاض مدافع أرسنال أول مباراة له مع منتخب «الأسود الثلاثة» منذ عام 2022
عودة مثيرة إلى ويمبلي
في مشهد أثار انقساماً بين جماهير ويمبلي، تعرض وايت لصيحات استهجان صاخبة من مشجعي إنجلترا خلال ظهوره الأول مع «الأسود الثلاثة» منذ بدء فترة غيابه الطوعي عن المنتخب في عام 2022.
أشرك المدرب توماس توخيل المدافع البالغ من العمر 28 عامًا في الدقيقة 69 ليحل محل فيكايو توموري خلال المباراة الودية ضد أوروغواي.
كان هذا الاستقبال العدائي بمثابة تذكير صارخ بالاستياء المستمر لدى بعض المشجعين بشأن قرار وايت بمغادرة المنتخب خلال كأس العالم 2022 في قطر.
ومع ذلك، لم يستغرق وايت سوى 12 دقيقة لإسكات منتقديه، حيث سجل هدفاً من مسافة قريبة بعد أن أرسل كول بالمر ركلة ركنية ومررها دومينيك كالفيرت-لوين برأسه ليمنح إنجلترا التقدم.
أصول المنفى الطويل الأمد
أفادت التقارير أن رحيل وايت المثير للجدل عن معسكر المنتخب الوطني قبل أربع سنوات كان نتيجة مواجهة مع ستيف هولاند، المساعد السابق لغاريث ساوثغيت. ويُزعم أن الخلاف اندلع بعد أن شكك هولاند في اهتمام وايت بالرياضة أمام زملائه في الفريق، مقارنًا استعداداته بتلك التي يقوم بها كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي.
ويقال إن لاعب أرسنال، الذي اعترف سابقًا بأنه لم يكن من مشجعي كرة القدم في صغره ولا يشاهد المباريات في أوقات فراغه، كان مستاءً للغاية من الطابع العلني لهذا التبادل.
وعقب الحادثة، قام وايت بخطوة شهيرة عندما حدد موعد زفافه من ميلي آدامز في عام 2023 خلال فترة التوقف الدولي، في إشارة إلى عدم نيته العودة تحت قيادة الجهاز الفني السابق.
الدفاع عن القرار «الشجاع» بالانسحاب
في حين أعرب المشجعون في ويمبلي عن إحباطهم، ظل مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا مدافعاً قوياً عن خيارات اللاعب. وكان أرتيتا قد وصف في وقت سابق قرار وايت بالانسحاب من المنتخب الوطني بأنه عمل شجاع وليس انعداماً للالتزام تجاه بلده.
وقال مدرب "المدفعجية": "بالتأكيد لم يكن الأمر كذلك. بل كان العكس تماماً، مجرد مواجهة الموقف والقول: 'لا أستطيع التعامل مع الأمر الآن، ولست أفضل شخص لتمثيل البلد في ظل ما أشعر به حالياً'. بالنسبة لي، كان الأمر عكس ذلك تماماً. أعتقد أن قلة من الناس كانوا سيفعلون ذلك".
الطريق إلى الأمام في عهد توخيل
فتح تعيين توخيل الباب أمام مصالحة اعتقد الكثيرون أنها لن تحدث أبدًا. فقد تم استدعاء وايت للانضمام إلى التشكيلة الحالية كبديل في اللحظة الأخيرة لجاريل كوانسا الذي تعرض لإصابة، مما أنهى فترة كان قد رفض خلالها عدة دعوات للانضمام إلى منتخب ساوثجيت. وتشير التقارير إلى أن محادثات استمرت لشهور بين توخيل والمدافع كانت ضرورية لتسهيل عودته.
على الرغم من رد الفعل السلبي الأولي من المدرجات، فإن الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي سيشعر بالتفاؤل بفضل تأثير وايت على المباراة. ساعد هدفه في تحقيق اختراق في أداء كان محبطًا للأسود الثلاثة، على الرغم من أن ركلة الجزاء التي تسبب فيها في وقت متأخر من المباراة كانت مكلفة.