ترجمه
تعرّض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لانتقادات شديدة بسبب تنظيم مباراة «عديمة الجدوى» بين أيرلندا الشمالية وويلز بعد خروج الفريقين من تصفيات كأس العالم
برانت يصف مباراة كارديف بـ"السخيفة"
أثار قرار المضي قدماً في إقامة مباراة ودية بين فريقين خرجا مؤخراً من المنافسة على البطولات الكبرى غضب كريس برانت. في أعقاب هزيمة أيرلندا الشمالية 2-0 أمام إيطاليا في بيرغامو، وخسارة ويلز المؤلمة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك، من المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة يرى الكثيرون أنه كان ينبغي إلغاؤها لحماية سلامة اللاعبين.
وفي حديثه لبرنامج"بي بي سي سبورتساوند"، لم يتردد لاعب وسط وست بروميتش السابق في تقييمه لجدول المباريات الذي وضعته الهيئة المنظمة. وقال برانت: "بالنسبة للمشجعين، هذه مباراة لا طائل منها على الإطلاق. إنها واحدة من أكثر الأشياء سخافة التي سمعتها في حياتي - إنها عديمة الجدوى. جدول المباريات القادمة في إنجلترا - يلعب اللاعبون يومي الجمعة والاثنين [عندما يعودون إلى أنديتهم]، لذا فهذا أمر سخيف. إذا نظرت إلى مباريات التصفيات السابقة، فهي مقررة أيام الخميس والأحد والجمعة، أو الاثنين أو السبت والثلاثاء، فلماذا نصل إلى هذه المرحلة من الموسم ونلعب أيام الخميس والثلاثاء؟"
المخاوف بشأن رفاهية اللاعبين وإرهاقهم
ويُعتبر توقيت المباراة مثيرًا للجدل بشكل خاص نظرًا للجدول المحلي المزدحم الذي ينتظر اللاعبين عند عودتهم إلى أنديتهم، لا سيما مع اقتراب عطلة عيد الفصح في إنجلترا، حيث سيُطلب من العديد منهم خوض عدة مباريات في فترة زمنية قصيرة - مما يجعل هذه المباراة الودية تبدو غير ضرورية في نظر النقاد. وأشار برونت، الذي خاض 65 مباراة دولية، إلى الأثر البدني والعاطفي لمباريات الأسبوع الماضي، قائلاً إن المباراة ضد ويلز "لا تعني شيئاً على الإطلاق"، مضيفاً أن الفائدة الحقيقية الوحيدة منها هي إتاحة الفرصة للاعبين الشباب للتعرض لهذا المستوى.
الإرهاق النفسي بعد خيبة الأمل في مباريات التصفيات
إلى جانب الإجهاد البدني، هناك التحدي النفسي المتمثل في الاستعداد لمباراة ودية بعد أيام قليلة فقط من الفشل في التأهل لكأس العالم. فقد أنهت هزيمة أيرلندا الشمالية في إيطاليا حملة صعبة، وتبين أن تحفيز اللاعبين لخوض مباراة في ملعب كارديف سيتي مهمة صعبة بالنسبة للجهاز الفني.
وأوضح برونت صعوبة الموقف عقب خسارة بيرغامو، قائلاً: "جميع اللاعبين الذين كانوا على أرض الملعب الليلة الماضية، استنفدوا جسدياً وعقلياً الكثير من طاقتهم، ولم نحصل على النتيجة التي كنا نريدها. من الصعب على الجميع أن يستجمعوا قواهم ويحاولوا مرة أخرى". ومن المتوقع أن يستغل أونيل هذه المباراة لإجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق، لحماية أولئك الذين لعبوا دقائق طويلة في إيطاليا.
بصيص أمل للجيل القادم
على الرغم من انتقاداته اللاذعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أقر برونت بأن المباراة قد تخدم غرضًا عمليًا واحدًا: منح فرصة اللعب للاعبين الاحتياطيين. وقد يجد لاعبون مثل كيران موريسون وديون تشارلز وجيمي ماكدونيل أنفسهم ضمن التشكيلة الأساسية، حيث يتطلع المدرب مايكل أونيل إلى المستقبل وإلى حملة دوري الأمم القادمة.
وفي معرض حديثه عن اللاعبين الاحتياطيين في الفريق، قال برونت: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يسافرون في أنحاء أوروبا للمشاركة في التصفيات ولا يحصلون على فرصة كبيرة للعب، لذا فهذه فرصة لتقديم شيء ما لهم مقابل دعمهم للاعبين الآخرين خلال التصفيات".