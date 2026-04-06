لكن سواريز لم ينضم إلى غرناطة، بل غادر إسبانيا متوجهاً إلى فرنسا، حيث انضم إلى مارسيليا في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني/11.5 مليون دولار) في صيف عام 2022. كما حقق بداية حلمية في الدوري الفرنسي، حيث سجل هدفين في مباراته الأولى ضد ريمس وساهم في تحقيق فوز فريقه بنتيجة 4-1.

لكن ذلك كان ذروة مسيرة سواريز في ملعب فيلودروم. لم يشارك سوى في 10 مباريات أخرى - ثلاث منها فقط كلاعب أساسي - وسجل هدفاً واحداً قبل أن يُعتبر زائداً عن الحاجة بعد ستة أشهر فقط من توقيعه عقداً مدته خمس سنوات. وعاد بعد ذلك إلى إسبانيا وانضم إلى فريق ألميريا المهدد بالهبوط في صفقة إعارة أولية في يناير 2023.

تم الاتفاق على أن يضم ألميريا سواريز بشكل دائم إذا ساعدهم في البقاء في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من أنه كان بعيدًا عن أن يكون هدافًا بارزًا، إلا أن الأهداف الأربعة والتمريرات الحاسمة الخمس التي سجلها الكولومبي كانت حاسمة لفريقه الجديد الذي أنهى الموسم في المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق مركز واحد ونقطة واحدة.

لكن ذلك لم يكن سوى مهلة مؤقتة. فشل ألميريا في الفوز بأي من مبارياته الـ28 الأولى في الدوري الإسباني في موسم 2023-2024، وهبط في النهاية بعد أن جمع 21 نقطة فقط. اضطر سواريز إلى مشاهدة معظم الموسم من على مقاعد البدلاء بعد تعرضه لكسر في الساق في الدقائق الأخيرة من مباراة التعادل 3-3 في أكتوبر مع ناديه السابق غرناطة. وفي تطور قاسٍ، كان سواريز قد سجل ثلاثية في نفس المباراة، لكنه أنهى اللقاء باكياً على نقالة.

تلك الإصابة تركت سواريز في حالة نفسية سيئة، وعانى من مشاكل صحية نفسية خلال الأشهر التي تلت ذلك.

"مررت بفترة اكتئاب تعافيت منها تدريجياً، بفضل العمل والعلاج النفسي"، كما كشف لصحيفة "إل إسبكتادور". "لم أستطع حتى النهوض من السرير. تعرضت لإصابة... لولاها، لما كنت وصلت إلى الحضيض. ساعدتني في تقوية قدرتي العقلية. عندما تعرضت للإصابة، شعرت أنني قد أفقد كل شيء، لكن لو لم أكن قد مررت بتلك اللحظات الصعبة، لما كنت اللاعب الذي أنا عليه اليوم.

"أردت تغيير كل شيء. تركت شعري ينمو قليلاً، وغيرت الاسم المكتوب على قميصي [بدأ يستخدم اسم والده، لويس خافيير سواريز]. هذه مراحل تغلقها وأخرى تفتحها".