على الرغم من العداء المتزايد، أصر فان بيرسي على أنه لا يزعجه الاستياء الصاخب الصادر من مدرجات الملعب. وكان المهاجم السابق لمانشستر يونايتد قد دافع سابقًا عن قراراته بتذكير الجماهير بأن المشجعين الحقيقيين يجب أن يقفوا إلى جانب ناديهم في السراء والضراء. ومع ذلك، عقب التعادل السلبي أمام فولندام، حوّل فان بيرسي تركيزه إلى التحكيم وإلى ما اعتبره نقصًا في حماية المهاجم أياسي أويدا.

وقال: "لم أشعر أننا كنا نحظى بدعمه [الحكم ألارد ليندهوت] اليوم، دعوني أصف الأمر بهذه الطريقة. عندما تم ذكر تقنية الفيديو المساعد (VAR)، قلت: 'لقد كانوا موجودين اليوم، أليس كذلك؟ حقاً؟ أوه، حسناً. من الجيد معرفة أنهم كانوا موجودين.' أعتقد أن هذا غير عادل بشكل خاص تجاه أياسي أويدا؛ فهو يتعرض لعرقلة شديدة. أياسي لاعب نزيه للغاية؛ فهو لا يسقط بسهولة. إنه حقًا لا يحصل على أي شيء، لا شيء. لا ركلة جزاء، ولا ركلة حرة. لا شيء، أبدًا. هذا أمر لا يصدق حقًا. أعتقد أنه يستحق المزيد من الحماية في هذا الصدد."