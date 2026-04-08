تصاعدت الأعمال العدائية المحيطة بمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع اقتراب فريق دييغو سيميوني من ملعب سبوتيفاي كامب نو لمباراة يوم الأربعاء. وقد أطلقت مجموعة من مشجعي الفريق المضيف وابلًا من المقذوفات على حافلة الفريق الزائر، مخترقةً الطوق الأمني في الشارع الأخير المؤدي إلى الملعب.

وأفادت إذاعة ماركا: "أدى سقوط سياج إلى حالة من الفوضى أثناء وصول حافلة برشلونة إلى كامب نو." وعلى الرغم من الحضور الكثيف للشرطة، فإن النقص الحاد في إجراءات السلامة خلق أجواءً مقلقة لكل من كان على متن الحافلة قبيل المواجهة الأوروبية الحاسمة.