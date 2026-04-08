Getty Images Sport
تعرضت نوافذ حافلة فريق أتلتيكو مدريد للتحطيم بعد هجوم من جماهير برشلونة أثناء توجهها إلى سبوتيفاي كامب نو
الفوضى في شوارع كاتالونيا
تصاعدت الأعمال العدائية المحيطة بمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع اقتراب فريق دييغو سيميوني من ملعب سبوتيفاي كامب نو لمباراة يوم الأربعاء. وقد أطلقت مجموعة من مشجعي الفريق المضيف وابلًا من المقذوفات على حافلة الفريق الزائر، مخترقةً الطوق الأمني في الشارع الأخير المؤدي إلى الملعب.
وأفادت إذاعة ماركا: "أدى سقوط سياج إلى حالة من الفوضى أثناء وصول حافلة برشلونة إلى كامب نو." وعلى الرغم من الحضور الكثيف للشرطة، فإن النقص الحاد في إجراءات السلامة خلق أجواءً مقلقة لكل من كان على متن الحافلة قبيل المواجهة الأوروبية الحاسمة.
نوافذ محطمة وأعصاب محطمة
في حين أكد أتلتيكو أن أيًّا من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني لم يتعرضوا لإصابات جسدية خلال الاعتداء، فإن مركبتهم تعرضت لأضرار كبيرة. فقد تحطمت بالكامل نافذتان كبيرتان على الجانب المقابل للسائق بفعل ارتطام المقذوفات التي أُلقيت. وتشير التقارير إلى أن هذه النوافذ حُطمت بجوار منطقة الجلوس التي كان يشغلها مندوب الفريق بيدرو بابلو ماتيسانث. وقد كان الزجاج المتناثر داخل المركبة تذكيرًا قاتمًا بالعنف المتكرر، ما ترك النادي في غاية الإحباط لأن الإجراءات الأمنية فشلت في منع تكرار أحداث الماضي في هذا الملعب.
ألفاريز يعاقب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين
على الرغم من المشاهد المخيفة في طريقهم إلى غرفة تبديل الملابس، تمكن النادي من إعادة تركيزه إلى أرضية الملعب. عند نهاية الشوط الأول، يتقدم الضيوف 1-0 في هذه المواجهة المتوترة ضمن ذهاب هذا الدور. جاءت نقطة التحول في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما ارتكب المدافع باو كوبارسي خطأً تكتيكياً وهو آخر مدافع، لينال بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد. وفي الدقيقة 45، تقدم جوليان ألفاريز لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة الناتجة وسدد كرة رائعة بقدمه اليمنى إلى الشباك ليصمت جماهير أصحاب الأرض.
- Getty Images Sport
سورلوث يضاعف تقدم أتلتيكو
ومع انطلاق الشوط الثاني ومع أفضلية عددية واضحة، نجح رجال سيميوني في توسيع تقدمهم في الدقيقة السبعين عن طريق ألكسندر سورلوث. وفي الوقت نفسه، سينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بلا شك تقرير المباراة الرسمي للتحقيق في أعمال التخريب غير المقبولة قبل المباراة، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إجراءات تأديبية صارمة وعقوبات قاسية.