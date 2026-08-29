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علي سمير

"شبح جلاسنر" يضرب ليفربول .. خليفة صلاح "وُلد في ريال مدريد" واحذروا جريمة بيع جاكبو إلى مانشستر سيتي!

فقرات ومقالات
ليفربول ضد نوتنجهام فوريست
ليفربول
نوتنجهام فوريست
الدوري الإنجليزي الممتاز
فيكتور مونيوز
أليكسندر إيساك
أندوني إيراولا
أوليفر جلاسنر
فيرجيل فان دايك
ريال مدريد
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
كودي جاكبو
محمد صلاح

تعادل مُحبط للريدز في الجولة الثانية من البريميرليج

وكأن أرني سلوت لم يرحل، ليفربول يعاني ويخرج بنقطة أمام ضيفه نوتنجهام فورست تحت قيادة "كابوسه الأكبر" وهو أوليفر جلاسنر، لتزداد التكهنات والتساؤلات حول مصير الريدز خلال هذا الموسم 2026/2027.

المباراة الأولى على ملعب أنفيلد تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، والثانية في البريميرليج بشكل عام للفريق، شهدت الوقوع في فخ التعادل الإيجابي 2/2، بعدما خسر نقطتين بالفعل ضد نيوكاسل يونايتد في افتتاحية المسابقة الأسبوع الماضي.

البداية كانت بهدف كشف العيوب الدفاعية للريدز عن طريق دان ندوي في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، قبل أن يعادل أليكساندر إيزاك النتيجة في الدقيقة 60 من كرة تلقاها داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل مورجان جيبس وايت هدف التقدم لنوتنجهام من ركلة جزاء، لتسير الأمور نحو خسارة صاعقة للريدز على أرضهم ووسط جماهيرهم، قبل أن يأتي الوافد الجديد فيكتور مونيوز ليسجل التعادل بالدقيقة 82.

جميعنا نعرف جيدًا أن مشاكل دفاع ليفربول لا تنتهي وتكلفه الخروج بهزائم وتعادلات منذ حقبة سلوت، ولكن ماذا عن الهجوم؟ فريق إيراولا يعاني بشكل واضح، في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة البحث عن فرصة لبيع الهولندي كودي جاكبو!

  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    هجوم خارج الخدمة

    لا تدع هدف إيزاك يخدعك، السويدي ظهر بصورة كارثية اليوم، والكرة التي أودعها في شباك نوتنجهام كان يمكنك كقارئ أن تسجلها بنفسك لو لعبت في الخط الأمامي للفريق الإنجليزي ومن خلفك فلوريان فيرتس وكودي جاكبو وفيكتور مونيوز.

    ربما سجل ليفربول هدفين، ولكن هذا لا يخفي حقيقة عدم وجود الشخصية الهجومية "كعناصر أو أسلوب" للتسجيل مبكرًا وقتل المباراة قبل أن يحصل الخصم على الفرصة للمباغتة وقلب التوقعات.

    وبالحديث عن جاكبو .. لماذا تحاول إدارة ليفربول أن تتخلى عن الهولندي، رغم اعتباره الجناح الأكثر استقرارًا بالفريق في الوقت الحالي، مقارنة بباقي اللاعبين الآخرين المتاحين للمدرب الإسباني أندوني إيراولا؟

    قائمة الأجنحة التي يمتلكها ليفربول تأتي كالتالي :

    كودي كاجبو - فيكتور مونيوز - ريو نجوموها - فيديريكو كييزا "على أن ينضم لهم برادلي باركولا من باريس سان جيرمان وربما إسماعيلا سار من كريستال بالاس.

    هذه العناصر لا تكفي أبدًا، رغم الهدف الرائع لمونيوز إلا انه سيحتاج لبعض الوقت، كما أن المكان الأفضل له هو جناح أيمن كبديل لمحمد صلاح وليس الأيسر، كييزا كما نعرف .. إما مصابًا او يخضع لتهميش مستمر في أنفيلد، نجوموها لا يمتلك أي خبرة، باركولا قد يحتاج للوقت من أجل التأقلم على الأجواء في إنجلترا.

    التخلي عن جاكبو سواء لتوتنهام أو مانشستر سيتي أمر غير مفهوم، لأن اللاعب لم يقصر في أي شيء منذ انتقاله إلى ليفربول في يناير 2023 حيث حقق الأرقام التالية ..

    لعب "نصف موسم" في 2022/2023 وسجل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي وصنع 3

    موسم 2023/2024 : سجل 16 هدفًا وصنع 7 بكل البطولات

    موسم 2024/2025 : أحرز 18 هدفًا وصنع 7 في 49 مواجهة

    والموسم الأخير 2025/2026 الذي تأثر فيه الفريق بشكل عام تحت قيادة سلوت، أحرز خلاله 9 أهداف وصنع 6، ولكنه لا يزال محتفظًا بقيمته كأحد أهم وأفضل الأجنحة في الدوري الإنجليزي، وسعره وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" يصل إلى 60 مليون يورو.

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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    لا تبيعوا جاكبو .. وإليكم خليفة صلاح

    لو راجعنا المردود الهجومي للاعبي ليفربول اليوم، سنجد أن جاكبو وفلوريان فيرتس كانا العنصران الأفضل على الإطلاق من بين باقي اللاعبين بصفوف الريدز، وكانا الأكثر فاعلية وتأثيرًا وتهديدًا لدفاع نوتنجهام فورست.

    الأمر ظهر بوضوح في الهدف الذي سجله أليكساندر إيزاك، حيث كان جاكبو هو صاحب الدور الأكبر فيه، ولعبها ببراعة إلى السويدي الذي وجد نفسه أمام المرمى، ليثبت الهولندي قيمته مرة أخرى، بينما صنع فيرتس هدف مونيوز الثاني برؤية رائعة.

    والآن، مع فيكتور مونيوز الذي تحول من "لاشيء إلى بطل" خلال هذه المباراة، حيث لعب بصورة متواضعة في الشوط الأول خلال تواجده على الجانب الأيسر، بل وصل الأمر إلى سقوطه أكثر من مرة خلال محاولات الانطلاق والركض نحو المرمى.

    ولكن في الشوط الثاني ومع مرور الوقت، اختلفت الأمور تمامًا عند تحوله إلى مركز الجناح الأيمن كبديل لمحمد صلاح الذي رحل عن النادي بالمجان وانتقل إلى صفوف طرابزون سبور التركي.

    هنا ظهرت قيمة مونيوز الذي كسر القاعدة المتعارف عليها حاليًا بالنسبة للأجنحة، عن طريق إثبات أنه ليس كل جناح يجيد اللعب بقدمه اليمنى يجب أن يلعب على اليسار والعكس، لأن لاعب ريال مدريد السابق وخريج أكاديمية كاستيا يحمل الطابع الكلاسيكي لهذا المركز.


    اليوم عرفنا أن المكان الأنسب لمونيوز هو اللعب كجناح خط، يهاجم المساحات باستغلال سرعته وقدراته البدنية، لأنه لا يمتلك المهارة الكافية للعب على قدمه العكسية والاختراق إلى داخل الملعب للمراوغة وخلق المساحات.

    والدليل الأوضح على الإطلاق لهذه النظرية، هو نجاحه في تسجيل هدف التعادل بطريقة رائعة للغاية في شباك نوتنجهام من خلال تواجده في مركز الجناح الأيمن، الذي سبق أن لعب فيه مع فريقه السابق أوساسونا.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    هدية ثمينة لمانشستر سيتي

    من أهم القواعد الثابتة في المنافسة على البطولات الكبرى، هي ألا تغذي خصمك بواحد من أفضل لاعبيك، ويبدو أن ليفربول أصبح على وشك القيام بتلك الجريمة هذا الصيف.

    وفقًا للصحفي "فابريتسيو رومانو" فإن مانشستر سيتي دخل في منافسة شرسة مع توتنهام، من أجل التعاقد مع جاكبو هذا الصيف، في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

    ولو حدث ذلك، سيكون ليفربول منح سيتي هدية على طبق من ذهب، من أجل تعويض رحيل سافينيو وعمر مرموش إلى سبيرز، لأن الهولندي يمتلك الخواص اللازمة للانفجار في ملعب الاتحاد، وتكوين شراكة هجومية مميزة مع إرلينج هالاند وجيريمي دوكو وأنطوان سيمينيو وغيرهم.

    ربما انتشرت العديد من الأنباء حول أن باركولا ليس الصفقة الهجومية الوحيدة للريدز في الجناح، وهناك مفاوضات مع إسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس، ولكن مع كل الاحترام للأخير، فهو ليس أفضل من جاكبو وأصبح قريبًا من إتمام 29 سنة دون إثبات نفسه على أعلى مستوى ممكن في اللعبة.


    ربما يختلف مركز الثنائي، سار يلعب كجناح أيمن وجاكبو على الجانب الآخر، ولكن جلب السنغالي لا يتعلق بمكانه، أكثر من فكرة إضافة المزيد من الدعم الهجومي في ظل عدد المباريات الضخم التي سيخوضها ليفربول.

    سار يقدم لمحات هنا وهناك، ولكنه لا يمتلك ثبات جاكبو الذي كان أحد أهم أسباب فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025 مع أرني سلوت، بجانب النجم الأول للفريق وقتها وهو محمد صلاح.

    هل ترتكب إدارة ليفربول هذا الخطأ؟ أم هناك خطة أخرى لإعادة إصلاح هجوم الفريق الذي يعاني على مستوى الجودة وكل شيء؟ إيراولا يحتاج للمساعدة ولا يوجد الكثير من الوقت لإبرام صفقة من العيار الثقيل قبل إغلاق السوق، لذلك الحل واضح وسهل .. الإبقاء على جاكبو مع باركولا ونقل مونيوز إلى الجناح الأيمن بدلًا من جلب سار!

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