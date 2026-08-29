"شبح جلاسنر" يضرب ليفربول .. خليفة صلاح "وُلد في ريال مدريد" واحذروا جريمة بيع جاكبو إلى مانشستر سيتي!

وكأن أرني سلوت لم يرحل، ليفربول يعاني ويخرج بنقطة أمام ضيفه نوتنجهام فورست تحت قيادة "كابوسه الأكبر" وهو أوليفر جلاسنر، لتزداد التكهنات والتساؤلات حول مصير الريدز خلال هذا الموسم 2026/2027.

المباراة الأولى على ملعب أنفيلد تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، والثانية في البريميرليج بشكل عام للفريق، شهدت الوقوع في فخ التعادل الإيجابي 2/2، بعدما خسر نقطتين بالفعل ضد نيوكاسل يونايتد في افتتاحية المسابقة الأسبوع الماضي.

البداية كانت بهدف كشف العيوب الدفاعية للريدز عن طريق دان ندوي في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، قبل أن يعادل أليكساندر إيزاك النتيجة في الدقيقة 60 من كرة تلقاها داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل مورجان جيبس وايت هدف التقدم لنوتنجهام من ركلة جزاء، لتسير الأمور نحو خسارة صاعقة للريدز على أرضهم ووسط جماهيرهم، قبل أن يأتي الوافد الجديد فيكتور مونيوز ليسجل التعادل بالدقيقة 82.

جميعنا نعرف جيدًا أن مشاكل دفاع ليفربول لا تنتهي وتكلفه الخروج بهزائم وتعادلات منذ حقبة سلوت، ولكن ماذا عن الهجوم؟ فريق إيراولا يعاني بشكل واضح، في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة البحث عن فرصة لبيع الهولندي كودي جاكبو!