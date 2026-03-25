وبتعمق أكبر، تُظهر البيانات أن العائلات وسكان المدن المضيفة هم الذين يغذون هذا الاهتمام — ولكن، وكما هو معتاد، تظل التكلفة عائقًا رئيسيًا أمام المشجعين الذين يأملون في الحضور:

• تبلغ المشاركة ذروتها في الأسواق المضيفة، حيث يخطط 42 في المائة من سكان المدن لمشاهدة المباريات بكثافة، مقارنة بـ 22 في المائة في المناطق الضواحي و16 في المائة فقط في المجتمعات الريفية

• العائلات هي المحرك الرئيسي، حيث يقول 43 في المائة من المستجيبين الذين لديهم أطفال دون سن 16 عامًا إنهم سيشاهدون "الكثير"، مقابل 17 في المائة ممن ليس لديهم أطفال

• الزخم آخذ في الازدياد، حيث أصبح 48 في المائة من الأمريكيين أكثر اهتمامًا مما كانوا عليه في عام 2022 — ويُشار إلى استضافة أمريكا الشمالية للبطولة كعامل رئيسي

• هناك رغبة حقيقية في الحضور، حيث من المرجح أن يذهب 63 في المائة من المشجعين المهتمين إلى إحدى المباريات على الأقل

• تبدو التكلفة كأكبر عائق، حيث أشار 57 في المائة إلى أسعار التذاكر كمصدر قلق، مع عدم رغبة معظمهم في دفع أكثر من 250 إلى 500 دولار للتذكرة الواحدة.

• لم يذكر سوى ثلث المشاركين في الاستطلاع أن الأمن يمثل مصدر قلق لهم.