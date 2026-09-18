Getty Images Sport
ترجمه
تطور جديد في مسلسل انتقال خوليان ألفاريز.. تغيير كبير ينتظر نجم أتلتيكو مدريد!
تلويح بتغيير الوكيل لألفاريز
يبدو أنّ تداعيات فترة انتقالات صيفية مضطربة أوقعت أول ضحاياها في الدائرة المقرّبة من ألفاريز. تشير تقارير من إذاعة أوندا ثيرو إلى أنّ مهاجم أتلتيكو مدريد بات مستعدًا لإنهاء شراكته الطويلة مع فيرناندو هيدالجو، الوكيل الذي أشرف على صعوده من ريفر بليت إلى نجومية أوروبا.
وفي خطوة تعكس رغبته في بداية جديدة، يُقال إنّ ألفاريز يدرس عرضًا للانضمام إلى وكالة "The Elegant Game"، وهي وكالة إدارة رياضية صاعدة يقودها صانع الألعاب الأرجنتيني السابق لباريس سان جيرمان والأرجنتين خافيير باستوري. وتضمّ الوكالة بالفعل مجموعة كبيرة من المواهب الأرجنتينية، أبرزهم لاعب وسط تشيلسي إنزو فيرنانديز.
- AFP
آرسنال وبرشلونة يواصلان السباق
على الرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لم يتراجع الاهتمام بألفاريز من جانب أندية الدوري الإنجليزي والليجا الإسبانية. ويُعتقد أن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، معجب منذ فترة طويلة بالمهاجم متعدد المهام، إذ يراه المواصفات المثالية لتعزيز خط هجوم أرسنال.
كما لا يزال برشلونة حاضراً بقوة في المشهد، رغم إتمام العملاق الكتالوني صفقة متأخرة للتعاقد مع جابرييل جيسوس قادماً من آرسنال في نهاية أغسطس. وبالنسبة لألفاريز، طالما وُصف الانتقال إلى الكامب نو بأنه «حلمه المنشود»، ويدرك المقربون من اللاعب أن هانزي فليك يبحث دائماً عن تعزيزات من الطراز الرفيع.
علاقة متوترة في الميتروبوليتانو
باتت الأجواء المحيطة بألفاريز في أتلتيكو مدريد أكثر ثقلاً في أعقاب الطابع العلني لملحمة انتقاله. فخلال الأسابيع الأخيرة من فترة الانتقالات في أغسطس، بلغت العلاقة بين اللاعب وجماهير الروخيبلانكوس نقطة الانهيار. وتعرّض المهاجم لصافرات الاستهجان من المدرجات، بل ومُنع من الاقتراب من المشجعين خلال تحية الجماهير عقب المباريات.
وزاد من إبراز هذا التوتر سلوك اللاعب أثناء أدائه لواجباته الرسمية مع النادي. فقد سارع المشجعون إلى الإشارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ألفاريز بدا غير سعيد بشكل واضح في الصور الترويجية للموسم الجديد، حتى إن بعض المشجعين وصفوا تلك الصور على سبيل المزاح بأنها «صور رهينة».
- Getty Images Sport
التطلع نحو فترة الانتقالات الشتوية في يناير
ومع اقتراب تغيير الوكيل، تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل ألفاريز مع الفترة التي تسبق سوق الانتقالات الشتوية. يخضع المهاجم حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف يشمل حصصاً في الصالة الرياضية وعملاً مع أخصائيي العلاج الطبيعي لضمان جاهزيته للمباريات الحاسمة المقبلة. وتبدو رغبته في العودة إلى التشكيلة الأساسية واضحة، لكن السردية الكامنة حول رحيل محتمل ستظل تتصدر العناوين في كل من إسبانيا وإنجلترا مع اقتراب العام الجديد.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا