تطور جديد في مسلسل انتقال خوليان ألفاريز.. تغيير كبير ينتظر نجم أتلتيكو مدريد!

يبدو أنّ تداعيات فترة انتقالات صيفية مضطربة أوقعت أول ضحاياها في الدائرة المقرّبة من ألفاريز. تشير تقارير من إذاعة أوندا ثيرو إلى أنّ مهاجم أتلتيكو مدريد بات مستعدًا لإنهاء شراكته الطويلة مع فيرناندو هيدالجو، الوكيل الذي أشرف على صعوده من ريفر بليت إلى نجومية أوروبا.

وفي خطوة تعكس رغبته في بداية جديدة، يُقال إنّ ألفاريز يدرس عرضًا للانضمام إلى وكالة "The Elegant Game"، وهي وكالة إدارة رياضية صاعدة يقودها صانع الألعاب الأرجنتيني السابق لباريس سان جيرمان والأرجنتين خافيير باستوري. وتضمّ الوكالة بالفعل مجموعة كبيرة من المواهب الأرجنتينية، أبرزهم لاعب وسط تشيلسي إنزو فيرنانديز.



