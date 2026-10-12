كشف محمد أبو سبعان؛ لاعب الاتحاد السابق، عن تطورات الحالة الصحية لفهد المولد؛ نجم المنتخب السعودي والاتحاد والشباب السابق، مؤكدًا تحسن وضعه بعد مرور عامين من الحادث.
"نُقل من غرفته السابقة" .. تطورات مُبشرة بشأن حالة فهد المولد بعد عامين من حادث دبي
ماذا حدث؟
بعد انتهاء التوقف الدولي في سبتمبر 2024، وعقب نهاية معسكر المنتخب السعودي، اتجه فهد المولد لقضاء فترة راحة في مدينة دبي الإماراتية.
لكن ما هي إلا أيام قليلة من وجوده في دبي، حتى أُعلن بشكل رسمي عن نقله إلى أحد المشافي على إثر تعرضه لحادث أليم، دون الكشف عن تفاصيل.
التفاصيل بدأت تظهر تباعًا، حيث أكدت شرطة الإمارات سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثاني بأحد البنايات بالمدينة، دون معلومات أكيدة حول ما إذا كان سقوطه تحوم حوله شبهة جنائية.
وبعد أيام في أحد مشافي دبي، تم نقله بطائرة إخلاء طبي من دبي إلى الرياض، لاستكمال علاجه في المملكة، وحتى يومنا هذا يرقد في المستشفى.
تطورات حالة فهد المولد
الجديد في هذا الشأن كشفه محمد أبو سبعان، حيث أكد أنه قام بزيارة الفهد الأسمر مؤخرًا، وقد نُقل إلى غرفة جديدة وسط تحسن حالته.
وكتب أبو سبعان، عبر حسابه الرسمي على منصة "سناب شات": "حبيت أطمنكم على الغالي فهد المولد، كنت زايره، إن شاء الله أموره بخير".
وأضاف: "نقوله من غرفته السابقة، واليوم أو يوم في جناح PRU العناية الفائقة، متفائلين خير من رب كريم".social gfx
التعليق الجدلي في فبراير 2026
روايات كثيرة ترددت بشأن حادث المولد في دبي، دون أي رد من أسرته سواء بالتأكيد أو النفي، لكن ما أثار الجدل فعليًا هو ما حدث في فبراير 2026، حيث كان التفاعل الأول لحساب اللاعب عبر منصة "إكس" منذ الحادث..
في تلك الفترة، انتشرت رواية تزعم أن حادث دبي كان محاولة اغتيال للاعب المنتخب السعودي، ولم يكن سقوطًا عن طريق الخطأ.
تلك الرواية رد عليها حساب المولد الرسمي عبر منصة "إكس"، بتعليق: "حسبي الله ونعم الوكيل"، قبل أن يُحذف بعدها بساعة واحدة فقط.
ولا يزال الغموض حتى يومنا هذا، يحيط بهذا الحادث.
مسيرة فهد المولد في الملاعب
فهد المولد أحد أبناء نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2011.
وظل المولد مرتديًا قميص العميد الاتحادي، لمدة 11 سنة كاملة؛ حتى رحل بشكلٍ نهائي في صيف 2022.
وانضم اللاعب إلى الشباب، بعد رحيله عن العميد الاتحاد؛ ليخوض 38 مباراة رسمية معه، مسجلًا خلالها هدفين وصانعًا مثلهما.
وعلى المستوى الدولي.. سجل فهد المولد 15 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 71 مباراة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.
جدير بالذكر أن المولد خاض تجربة احترافية، في الملاعب الإسبانية؛ عندما لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018؛ حيث شارك في مباراتين فقط وقتها.
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