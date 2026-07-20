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أحمد فرهود

بشكتاش يجهز مفاجأة جديدة.. اللجوء إلى "خطة كريستيانو رونالدو" لحسم صفقة محمد صلاح

محمد صلاح
كريستيانو رونالدو
بيشكتاش
ليفربول
يوفنتوس
النصر
ريال مدريد
دوري السوبر التركي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
انتقالات

تطورات مثيرة في صفقة محمد صلاح..

لا يزال مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام العالمية؛ وذلك في ظل عدم حسمه وجهته القادمة، حتى الآن.

صلاح البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ مسدلًا الستار على 9 سنوات رائعة، داخل جدران هذا الكيان الرياضي العملاق.

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    محمد صلاح وبشكتاش.. بين التأكيد والنفي

    في هذا السياق.. ارتبط اسم الفرعون المصري محمد صلاح، بعديد الدوريات الأوروبية والخليجية، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دوري روشن السعودي.

    * ثانيًا: الدوري الأمريكي.

    * ثالثًا: الدوري الإيطالي.

    * رابعًا: الدوري التركي.

    وزادت الأنباء بالفعل في الأيام الماضية؛ بشأن اقتراب صلاح من الانتقال إلى الدوري التركي، من بوابة العملاق المحلي بشكتاش.

    وكشف تقارير صحفية عن توصل بشكتاش، إلى اتفاق مع النجم المصري المخضرم؛ للتعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد فقط قابل للتمديد، مقابل 12 مليون يورو.

    إلا أن النادي التركي أصدر بيانًا رسميًا، في الساعات الماضية؛ نفى خلاله جميع الأخبار التي ترددت عن ميركاتو الفريق الأول، بما في ذلك صفقة محمد صلاح.

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  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    تطورات جديدة.. بشكتاش سيلبي مطالب محمد صلاح ووكيله

    ومن ناحيتها.. كشفت مصادر عن مستجدات مثيرة، في صفقة الفرعون المصري محمد صلاح؛ رغم بيان العملاق التركي بشكتاش، في اليومين الماضيين.

    المصادر أوضحت في تصريحات لموقع "winwin"، أن إدارة بشكتاش لا تزال تعمل على حسم صفقة صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأشارت المصادر إلى أن النادي التركي؛ سيقوم بتلبية جميع طلبات صلاح ووكيل أعماله، في الأيام القليلة القادمة.

  • Mohamed SalahGetty

    على طريقة رونالدو.. خطة بشكتاش لحسم صفقة محمد صلاح

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. المصادر - سالفة الذكر - تحدثت عن خطة العملاق التركي بشكتاش؛ لتلبية طلبات الفرعون المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأعلنت المصادر أن بشكتاش، سيجلب أحد "الرعاة"؛ للتكفل بصفقة صلاح بالكامل، وذلك طوال فترة عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وشددت المصادر على أن هذه الخطة؛ تشبه ما قام به العملاق الإيطالي يوفنتوس، عندما تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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  • Cristiano Ronaldo Juventusgetty

    هكذا تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو!

    العملاق الإيطالي يوفنتوس تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، صيف عام 2018؛ قادمًا من صفوف نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.

    صفقة انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، قُدِرت بـ117 مليون يورو "قيمة شراء"؛ بخلاف رواتب اللاعب الضخمة، التي لم تكن لتتحملها خزينة السيدة العجوز.

    لذا.. جلب العملاق الإيطالي شركة راعية، تكفلت براتب الأسطورة البرتغالية مع الفريق الأول؛ والذي كان يُقدر بـ35 مليون يورو سنويًا، وقتها.

    ولعب كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، حتى صيف عام 2021؛ لينتقل بعدها إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم عملاق الرياض النصر في يناير 2023.