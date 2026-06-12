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Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
محمود خالد

هل يُحرم من رحلة كأس العالم؟ .. تطورات إصابة نيمار تزيد أوجاع أنشيلوتي قبل مباراة المغرب!

كأس العالم
البرازيل
نيمار
كارلو أنشيلوتي
المغرب

صدمة جديدة لأنشيلوتي..

يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، سيكون أمام اختبار صعب من أجل الإبقاء على قائد سانتوس، نيمار جونيور، في قائمته المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والمُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

البرازيل تدخل مونديال 2026، بمعنويات عالية، من أجل تكرار إنجاز نسخة 1994، والبحث عن النجمة السادسة، الغائبة منذ 2002، فيما يتطلع نيمار لأداء الرقصة الأخيرة في كأس العالم.

هذا الحلم دفع نيمار لتحدٍّ كبير، بين إصابته التي تعرض لها في ختام العام الماضي، وإجرائه عملية جراحية، ومن ثم تعرضه للكثير من الانتقادات، خلال مبارياته مع سانتوس، في ظل تأكيد أنشيلوتي في أكثر من مناسبة، بأنه لن يستدعي إلا الأكثر جاهزية.

وجاءت المفاجأة السعيدة بتواجد نيمار جونيور في القائمة النهائية للبرازيل في كأس العالم، وليس ذلك فحسب، بل إن أنشيلوتي تحول إلى موقف المدافع عن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، نافيًا أي حديث بشأن استبعاد اللاعب من حلم المونديال.

ولكن، في ظل الجدل الذي أثاره أنشيلوتي، حول قائمته النهائية التي خلت من لاعب قدم موسمًا متميزًا، مثل جواو بيدرو، نجم تشليسي، جاءت الصدمة بتعرض نيمار للإصابة في ربلة الساق اليمنى.

  • تطورات صادمة حول أزمة نيمار

    وذكر مراسل شبكة "تيلي ديبورتي"، بأن هناك جرس إنذار في معسكر البرازيل، مفيدًا بأن نيمار جونيور، الذي كانت مشاركته أمام المغرب، محل شك، يُتوقع أن تكون أزمته أكبر من المتوقع.

    وأوضح نيكو دياز مينديز، من المعسكر التدريبي، أن نيمار قد يغيب عن مباريات دور المجموعات بالكامل، وليس مباراة المغرب (في الجولة الأولى) فقط، الأمر الذي يمثل ضربة قوية لأنشيلوتي.

    الاختبار الأخير كان محاولة نيمار للحاق بودية مصر، قبل أن تستهل البرازيل مشوارها في كأس العالم، ولكن يبدو أن غياب صاحب الـ34 عامًا، سيكون أطول من المتوقع.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    هل يتم استبدال نيمار؟

    وفي حالة استمرار إصابة نيمار، فإن السؤال هو "هل يمكن استبدال قائد سانتوس من قائمة البرازيل في كأس العالم؟".

    وطبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن هناك قواعد صارمة تتعلق باستبدال أي لاعب في القائمة، بآخر، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى للمنتخب في كأس العالم.

    قرار الاستبدال له عدة شروط؛ بأن يكون اللاعب المُستبدل ضمن القائمة الأولية، ويتم التبديل في حالات الضرورة القصوى مثل الإصابة القوية أو المرض.

    وهناك بنود أخرى في ذلك القانون، تتعلق فقط باستبدال حراس المرمى، بأنه يمكن تبديل أي حارس بآخر طوال فترة المشاركة في البطولة، في حالة التعرض لإصابة خطيرة أو ظرف صحي يمنعه من المشاركة.

  • Neymar Brasil Copa do MundoGetty Images

    مسيرة نيمار في المونديال

    ويملك نيمار مسيرة تاريخية مع منتخب البرازيل، حيث شارك في 128 مباراة دولية، كما تمكن من تخطي رقم بيليه القياسي، ليصبح الهداف التاريخي لبلاده برصيد 79 هدفًا.

    وشارك نيمار في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم، بدءًا من مونديال 2014 الذي أقيم على أرض البرازيل، وشهد الوصول للمركز الرابع، بعد الهزيمة التاريخية أمام ألمانيا بسباعية لهدف في نصف النهائي، كما ترك بصمته أيضًا في نسختي 2018 و2022، فيما بلغ رصيد نجم سانتوس، 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 13 مباراة.

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    مباريات البرازيل في كأس العالم

    ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026، حيث يواجه المغرب وهايتي وإسكتلندا.

    المواجهة الأولى هي الأشرس، حيث يلتقي منتخب البرازيل بنظيره المغربي، رابع مونديال قطر، على ملعب ميتلايف، في الواحدة صباح الأحد المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة، فيما يواجه هايتي، على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد، في الثالثة والنصف صباح يوم 20 يونيو، فيما يواجه إسكتلندا، في معقل هارد روك، في الواحدة صباح يوم 25 من الشهر الجاري.

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    48 منتخبًا في مونديال أمريكا الشمالية

    بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو؛ تشهد مشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، لأول مرة في التاريخ.

    وتسبب هذا الارتفاع الضخم في عدد الدول المشاركة في البطولة إلى توجيه انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، حيث اتهم بإفساد متعة البطولة عن طريق زيادة عدد المنتخبات من 32 في النسخة الأخيرة إلى 48 من أجل زيادة المكاسب المالية وحقوق الرعاية والعوائد المادية من البث.

    وكانت النسخة الأخيرة من كأس العالم والتي استضافتها دولة قطر، قد شهدت منافسة شرسة بمشاركة 32 منتخبًا وانتهت بشكل درامي عندما قاد الأسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب، بعد نهائي مثير أمام فرنسا انتهى بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسم لصالح راقصي التانجو بركلات الترجيح.


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