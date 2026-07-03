بعد تطبيقه بكأس العالم: "قانون فينيسيوس" يربك حسابات الليجا .. هل نراه في الدوري الإسباني؟

ولم يخلُ القانون الجديد من بعض الجدل، بعد تطبيقه في مباريات كأس العالم 2026، حيث كانت الواقعة الأولى من نصيب ميجيل ألميرون، متوسط ميدان باراجواي، بعدما قرر الحكم السلفادوري إيفان بارتون، معاقبته بالبطاقة الحمراء، في مباراة تركيا، ضمن المجموعة الرابعة، بسبب تغطية فمه، أثناء التحدث مع ميرت مولدور،

ووقعت الحالة الثانية، حينما قرر الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، إشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع الإكوادور، بييرو هينكابي، لمخالفته "قانون فينيسيوس"، عند تغطية فمه خلال الهجوم على المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز،

في المقابل، تقرر عدم معاقبة جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا، رغم أنه قام بنفس الفعل، أثناء التحدي مع لاعب غانا، جوردان أيو، خلال مباراة الجولة الثانية.

هنا، تحدث بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، ليكشف الفارق بين واقعة بيلينجهام، ونظيرتها التي تسببت في طرد ميجيل ألميرون، لاعب باراجواي، في مباراة تركيا، حيث قال الإيطالي "من الطبيعي إجراء محادثة قبل المباراة، أو خلالها أو بعدها، لذا إذا كانت المحادثة ودية، فبإمكانهم الاستمرار في ذلك دون أي مشكلة".