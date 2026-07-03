بعد تطبيقه بكأس العالم: "قانون فينيسيوس" يربك حسابات الليجا .. هل نراه في الدوري الإسباني؟

وجاء فرمان الفيفا الجديد، والمعروف بـ"قانون فينيسيوس"، أو "قانون بريستياني"، على خلفية واقعة مباراة ريال مدريد وبنفيكا، في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2025-2026.
وبدأت الشرارة الفعلية للأزمة تحديدا في الدقيقة 50 من عمر المباراة عندما نجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد بتمريرة من كيليان مبابي.
توجه اللاعب البرازيلي نحو الراية الركنية ليحتفل بالرقص أمام الفريق المضيف وهو التصرف الذي دفع الحكم الفرنسي لإشهار بطاقة صفراء في وجه فينيسيوس.
وسط هذه الأجواء المشحونة اقترب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا من فينيسيوس وقام بتغطية فمه باستخدام قميصه موجهًا له كلمات أثارت انفعال النجم البرازيلي بشدة.
أبلغ فينيسيوس حكم الساحة فورًا بتعرضه لإهانة عنصرية متعمدة وهو ما أدى إلى اتخاذ الحكم قرارًا حاسما بإيقاف المباراة لمدة 10 دقائق كاملة لتهدئة الأوضاع.
ورغم نفي بريستياني تلك الواقعة، إلا أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" قرر معاقبة اللاعب بالإيقاف 6 مباريات، على خلفية سلوكه العنصري.