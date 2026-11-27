شهدت جولة هذا الأسبوع القارية تألق إيطالي وإسباني، خصوصًا على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ حققت إسبانيا الانتصارات في كل مباريات أنديتها بالمسابقة، بينما فاز خمسة من ممثلي إيطاليا السبعة بالثلاث مسابقات بمبارياتهم.

وإلى جانب الحلم بالذهاب إلى أبعد مدى ممكن نحو النهائيات المقررة يوم الأربعاء 26 مايو 2027 في فرانكفورت بألمانيا (الدوري الأوروبي)، ويوم الأربعاء 2 يونيو 2027 في إسطنبول بتركيا (دوري المؤتمر الأوروبي)، ويوم السبت 5 يونيو 2027 في مدريد بإسبانيا (دوري أبطال أوروبا)، هناك سباق إضافي فيما يتعلق بالمقعد الإضافي لدوري الأبطال.

ذلك أن الدولتين المتصدرتين لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية تضمنان مقعدًا إضافيًا لدوريهما في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2027/28.