Balogun (04.13.2026)GOAL
Ryan Tolmich

تصنيف مستويات لاعبي منتخب الولايات المتحدة: فولارين بالوغون وويستون ماكيني يحلقان، لكن من غيرهما يتألق قبل كأس العالم؟

تسلّط «جول» الضوء على اللاعبين الأمريكيين الذين يقدمون أفضل المستويات مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الموسم.

لقد وصلنا إلى مرحلة من دورة كأس العالم حيث تصبح الحالة الفنية ذات أهمية حاسمة حقًا. هذه هي الأسابيع التي تتحدد فيها الثقة قبل خوض المباريات على المسرح الكبير. بالنسبة للاعبين القريبين من القائمة، قد يُحدث هدف أو هدفان كل الفارق. وبالنسبة للعناصر الأساسية، قد تساعدهم سلسلة من التألق على الارتقاء بمستواهم إلى المرحلة التالية في وقت يحتاج فيه منتخبهم الوطني إليهم أكثر من أي وقت مضى.

لذلك، ومع استمرار منتخب الولايات المتحدة للرجال في النظر إلى ما ينتظره هذا الصيف، يجدر التوقف عند من يقدمون مستويات جيدة، لأنه مع بقاء بضعة أسابيع فقط قبل أن يتخذ ماوريسيو بوكيتينو قراراته النهائية بشأن القائمة، فإن هذه الأمور تهم فعلًا. عبر مجموعة اللاعبين، كانت هناك تراجعات في المستوى، مثل ذلك الذي يمر به حاليًا كريستيان بوليسيتش. وكانت هناك إصابات أيضًا، مثل الإصابة التي تعرض لها باتريك أجيمانغ. ومع ذلك، وحتى مع هذه السلبيات، فإن كثيرًا من اللاعبين يرفعون مستوى أدائهم إلى آفاق جديدة.

من الأساسيين الراسخين في تشكيلة منتخب الولايات المتحدة للرجال إلى أولئك الذين يسعون لاقتحام متأخر، هؤلاء هم النجوم الأمريكيون الذين يزدهرون على مستوى الأندية. هذا ليس ترتيبًا لأفضل اللاعبين عمومًا، بل لقطة لمن يُظهرون أفضل مستوى في الوقت الراهن. GOAL تلقي نظرة في هذه الزاوية المتكررة، متتبعة نبض المواهب الأمريكية حول العالم...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    5أطفال الدوري الأمريكي لكرة القدم

    يجدر جمع هؤلاء اللاعبين معًا، نظرًا لمدى تميزهم. من الصعب تصور أن أحدهم سيحقق اندفاعة متأخرة نحو كأس العالم، لكن إذا كانت بداية موسم الدوري الأمريكي MLS أي مؤشر، فإن هؤلاء الصغار أكثر من بخير.

    فجوليان هول، على سبيل المثال، هو لاعب الانطلاقة هذا الموسم. الموهبة الصاعدة لنيويورك ريد بولز البالغ من العمر 18 عامًا لديه خمسة أهداف وتمريرتان حاسمتان في سبع مباريات فقط، ما يجعله متعادلًا في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف. وزميله أدري مهمتي يقدم المستوى نفسه، إذ برز كظاهرة في خط الوسط حتى قبل بلوغه عامه السابع عشر الأسبوع الماضي.

    ثم هناك زافير غوزو، الذي يحصد قدرًا كبيرًا من الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل مستوياته مع ريال سولت ليك. إنه جناح خطير ومصمم، وهو مركز يحتاج إليه منتخب الولايات المتحدة للرجال إلى حد ما. هل يمكنه تحقيق اندفاعة متأخرة؟ وهل قد تمنح بضعة أهداف إضافية بوكيتينو ما يفكر فيه بجدية رغم قلة خبرة غوزو؟

    يبدو ذلك مستبعدًا لأي من الثلاثة، لكنه ممكن، لا سيما إذا واصلوا اللعب بالمستويات التي وصلوا إليها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

  • Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    4إيدان موريس

    نادراً ما ينال لاعبو الوسط الدفاعيون التقدير الذي يستحقونه، وموريس يستحق الكثير منه في ميدلزبره.

    يمكن القول إنه كان أفضل لاعب وسط في التشامبيونشيب هذا الموسم، ونتيجةً لذلك يدفع بورو بقوة نحو الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. تراجعت النتائج في الأسابيع الأخيرة، ما أعاد النادي نحو منطقة الملحق، لكن جهود موريس لم تتراجع إطلاقاً. لاعب وسط كولومبوس كرو السابق كان من النخبة على الصعيد الدفاعي. كما كان موثوقاً كصانع ألعاب بتمريراته، ما سمح لبورو باستعادة الاستحواذ والحفاظ عليه.

    بقميص المنتخب الأمريكي، كان موريس جيداً إلى حدٍّ ما في خسارة الفريق أمام البرتغال، وإذا واصل تقديم هذا المستوى، فقد يكون مرشحاً للمساهمة في كأس العالم هذا الصيف.


  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    3كريس ريتشاردز

    بعد بداية صعبة في حقبة ما بعد مارك غيهي، نجح كريستال بالاس في قلب الأمور. ويُعد ريتشاردز سببًا كبيرًا في ذلك.

    اضطر بالاس إلى إعادة ترتيب قلوب الدفاع، لكن ريتشاردز ظل عنصرًا ثابتًا وموثوقًا به في الخط الخلفي للفريق. منذ بداية فبراير، لم يخسر بالاس سوى مرتين، مواصلًا مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي، وفي الوقت نفسه يواصل حصد النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي وقت كان بالاس بحاجة إلى جرعة من القيادة والاستقرار، قدم ريتشاردز ذلك تمامًا، مساهمًا في الحفاظ على ست شباك نظيفة خلال تلك الفترة.

    وبالنظر إلى أهمية ريتشاردز للمنتخب الأمريكي، فإن ذلك يعد خبرًا رائعًا، إذ يبدو القائد الدفاعي للفريق أكثر من جاهز لتولي زمام القيادة.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    2وستون ماكيني

    لو كنا سنمنح جائزة أفضل لاعب أمريكي في الموسم الآن، فلا شك فيمن سيكون. لقد تميّز ماكيني عن البقية ولا يبدو أنه يتباطأ.

    كان لاعب وسط المنتخب الأمريكي للرجال مهيبًا منذ عدة أشهر، ما أكسبه عقدًا جديدًا مع يوفنتوس لم يعد النادي قادرًا على الاستغناء عنه. لديه خمسة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في الدوري، إلى جانب أربعة أهداف وتمريره حاسمة في دوري أبطال أوروبا. وإذا كانت هناك لحظة كبيرة ليوفنتوس، فعادةً ما يكون ماكيني حاضرًا فيها.

    ولحسن حظ المنتخب الأمريكي للرجال، فإن هذا المستوى ينعكس أيضًا عند ارتداء قميص المنتخب. أمام بلجيكا، سجّل هدف الافتتاح، متسللًا عند القائم البعيد ليُسكن الكرة الشباك إثر كرة ثابتة نفّذها أنتوني روبنسون. ذلك الهدف رسّخ حقيقة أن ماكيني يقدم أفضل كرة قدم في حياته في وقت سيحتاجه فيه المنتخب الأمريكي للرجال بالتأكيد أكثر من أي وقت.

    ومع ذلك، وبشكل مفاجئ، فإن ماكيني ليس في صدارة هذه القائمة تحديدًا لأن أحد زملائه في المنتخب الأمريكي للرجال انطلق إلى مستوى خارق السرعة خلال الأسابيع الماضية.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    1فولارين بالوغون

    بالوغون هو ذلك اللاعب الأسرع من الصوت. الأهداف تتدفق، وقد جاءت بطرق متنوعة. وهناك سبب يجعلك تشعر بأن رجل موناكو يسجل كل أسبوع: لأنه يفعل ذلك بالفعل.

    منذ 17 فبراير، سجل بالوغون تسعة أهداف، بما في ذلك إنهاءات في سبع مباريات متتالية مذهلة في الدوري. لقد عذّب باريس سان جيرمان، مسجّلًا ثلاث مرات خلال تلك الفترة أمام ما يُعدّ على الأرجح أفضل فريق في العالم. كما هزّ الشباك أمام لنس وليون ومرسيليا، وهي عدة فرق أخرى من عمالقة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

    لم يكن أي لاعب أمريكي أفضل من بالوغون مؤخرًا. بل يمكن القول إنه لم يكن أي لاعب في العالم أفضل منه أيضًا. وبفضل ذلك، ابتعد بالوغون عن البقية، وكأنه يرسّخ موقع المهاجم رقم 9 في المنتخب الأمريكي للرجال بسلسلة أهداف غيّرت مساره المهني.