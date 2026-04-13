لقد وصلنا إلى مرحلة من دورة كأس العالم حيث تصبح الحالة الفنية ذات أهمية حاسمة حقًا. هذه هي الأسابيع التي تتحدد فيها الثقة قبل خوض المباريات على المسرح الكبير. بالنسبة للاعبين القريبين من القائمة، قد يُحدث هدف أو هدفان كل الفارق. وبالنسبة للعناصر الأساسية، قد تساعدهم سلسلة من التألق على الارتقاء بمستواهم إلى المرحلة التالية في وقت يحتاج فيه منتخبهم الوطني إليهم أكثر من أي وقت مضى.

لذلك، ومع استمرار منتخب الولايات المتحدة للرجال في النظر إلى ما ينتظره هذا الصيف، يجدر التوقف عند من يقدمون مستويات جيدة، لأنه مع بقاء بضعة أسابيع فقط قبل أن يتخذ ماوريسيو بوكيتينو قراراته النهائية بشأن القائمة، فإن هذه الأمور تهم فعلًا. عبر مجموعة اللاعبين، كانت هناك تراجعات في المستوى، مثل ذلك الذي يمر به حاليًا كريستيان بوليسيتش. وكانت هناك إصابات أيضًا، مثل الإصابة التي تعرض لها باتريك أجيمانغ. ومع ذلك، وحتى مع هذه السلبيات، فإن كثيرًا من اللاعبين يرفعون مستوى أدائهم إلى آفاق جديدة.

من الأساسيين الراسخين في تشكيلة منتخب الولايات المتحدة للرجال إلى أولئك الذين يسعون لاقتحام متأخر، هؤلاء هم النجوم الأمريكيون الذين يزدهرون على مستوى الأندية. هذا ليس ترتيبًا لأفضل اللاعبين عمومًا، بل لقطة لمن يُظهرون أفضل مستوى في الوقت الراهن. GOAL تلقي نظرة في هذه الزاوية المتكررة، متتبعة نبض المواهب الأمريكية حول العالم...