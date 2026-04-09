Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
تصنيفات القوة للكرة الذهبية 2026: لامين يامال يخرج من المراكز الثلاثة الأولى مع استمرار هاري كين في التقدم نحو أول كرة ذهبية له

مع افتراض أن ثنائية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تختفي في مرآة الرؤية الخلفية، لم تبدُ معركة الفوز بالكرة الذهبية مفتوحة بهذا القدر منذ نحو 20 عاماً، إذ بات عدد لا يُحصى من اللاعبين يبدأون كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة لانتزاع أرقى جائزة فردية في كرة القدم. وقد خرج عثمان ديمبيلي من مسيرة عانت من عدم الثبات ليفوز بالكرة الذهبية عام 2025، وكان ضمن كوكبة مزدحمة من المرشحين مع انطلاق سباق 2026.

حسم ديمبيلي الجائزة إلى حدٍّ كبير بفضل مستوياته التي ساعدت باريس سان جيرمان على الفوز بأول كأس أوروبية في تاريخه، ومن المرجّح مرة أخرى أن يكون لدوري أبطال أوروبا تأثير كبير في معركة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فإن هذا العام هو عام كأس العالم أيضاً، لذا هناك احتمال ألا يتضح اسم الفائز النهائي إلا في الصيف بأمريكا الشمالية.

ولا تنسَ أيضاً أن كأس الأمم الأفريقية ستُؤخذ في الحسبان، ما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون مع أنديتهم فحسب، بل يتركون انطباعاً أيضاً في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية ماراثون وليس سباق سرعة، ومن المهم تذكّر أن ديمبيلي لم يبرز كمرشح محتمل للفوز إلا في منتصف موسم 2024-25. لكن مع دخول الموسم الأوروبي الآن مراحله الأخيرة، تواصل تصنيفات القوة للكرة الذهبية لدى GOAL تتبّع المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية...

التحديث السابق: 20 مارس 2026.

  FC Internazionale v AS Roma - Serie A

    20لاوتارو مارتينيز (إنتر) 🆕

    في 2025-26: 24 هدفًا، وست تمريرات حاسمة.

    على الرغم من إقصائهم بشكل مُحرِج من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت، لا يزال إنتر في طريقه لتقديم موسم قوي آخر، إذ يتصدر النيراتزوري جدول الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط، وبلغوا أيضًا نصف نهائي كأس إيطاليا. وكما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء ذلك النجاح.

    وبفارق واضح في صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي، سيكون لاوتارو أيضًا مرة أخرى ضمن قائمة الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كأس العالم هذا الصيف. وبعد أن تخلص من عقدة البطولات الكبرى بتألقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو وقت ابن الـ28 عامًا للتألق على الساحة العالمية.

    • إعلان
  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    19بيدري (برشلونة) ⬇️

    في موسم 2025-26: أربعة أهداف، 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لا يزال بيدري أحد أكثر لاعبي خط الوسط إبداعًا وإتقانًا في اللعبة رغم أنه لم يتجاوز لتوّه عامه الثالث والعشرين، إذ لا يستطيع برشلونة أن يعمل بأفضل صورة حقًا إلا عندما يكون مايسترو وسط الملعب متاحًا. ولم يكن ذلك الحال دائمًا هذا الموسم، إذ بدأت مشكلات الإصابات تلاحق بيدري مجددًا، لكن عندما كان لائقًا، لم يكن هناك كثيرون أفضل منه في الدوري الإسباني.

    فريق هانسي فليك يسير حاليًا على الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه المحلي، لكن آماله في دوري أبطال أوروبا تعرضت لانتكاسة عقب خسارة الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد في كامب نو. سيظل بيدري عنصرًا أساسيًا في تشكيلة إسبانيا بينما يسعون وراء مجد كأس العالم، لكن إذا خرج برشلونة من أوروبا أبكر مما كان متوقعًا، فمن المرجح أن تتلاشى معه أيضًا آماله في الفوز بالكرة الذهبية.

  Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League

    18كريستيانو رونالدو (النصر) 🆕

    في موسم 2025-26: 29 هدفًا، وست تمريرات حاسمة.

    لم يفز بالكرة الذهبية وهو في سن الأربعين أو أكثر سوى رجل واحد، هو السير ستانلي ماثيوز، وقد يبدو انضمام رونالدو إلى ذلك النادي الحصري أمرًا بعيد المنال لمن لا يزال تركيزهم منصبًا على كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، يواصل هز الشباك في السعودية، وقد ينهي أخيرًا صيامه عن الألقاب في الشرق الأوسط هذا الموسم، إذ بعد تعثرٍ في منتصف الموسم عاد النصر إلى صدارة جدول الدوري.

    يسجل رونالدو بمعدل هدف في المباراة الواحدة مع متصدر الدوري هذا الموسم، ومع منح فيفا الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات فسحة تتيح له المشاركة في كأس العالم منذ البداية، سيقود الخط الأمامي مجددًا لمنتخب البرتغال الذي سيؤمن بحظوظه بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. وإذا تذوق رونالدو طعم النجاح على مستوى النادي والمنتخب خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد يصعب حرمانه من كرة ذهبية أخرى.

  Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports

    17فيدي فالفيردي (ريال مدريد) ⬇️

    في 2025-26: تسعة أهداف، 12 تمريرة حاسمة.

    إن تقديم الأداء عندما تكون أنظار العالم تراقب يميل إلى تعزيز آمال بعض المرشحين للكرة الذهبية، وهذا بالضبط ما يُرجَّح أن يحدث لفيدي فالفيردي عقب ثلاثيته المذهلة أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لريال مدريد. لا يعني ذلك أن لاعب الوسط لم يكن يقدم موسماً قوياً قبل ذلك، لكن من المرجح أن المصوّتين على الكرة الذهبية لم يكونوا يولون اهتماماً وثيقاً لكل عروض فالفيردي قبل عرضه الفردي في سانتياغو برنابيو مطلع مارس.

    ولكي يتقدم في هذا التصنيف، سيتعين على فالفيردي مواصلة تقديم لحظات حاسمة تحدد المباريات مع مدريد بينما يسعون لتحدي التوقعات والفوز بكل من دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما أن تقديم كأس عالم قوية مع منتخب أوروغواي، الذي يعيش حالياً حالة من الفوضى، لن يضر أيضاً.

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    16برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) ⬇️

    في 2025-26: 11 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة.

    ومع اقتراب رقم الدوري الإنجليزي الممتاز القياسي للتمريرات الحاسمة في موسم واحد من متناوله، وما صاحبه من تزايد المطالبات بمنحه جائزة لاعب العام في الدرجة الأولى الإنجليزية، يواصل برونو فيرنانديز مرة أخرى إثبات أنه الرجل الذي يجعل مانشستر يونايتد يعمل. وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم وقدم كأس عالم قوية مع البرتغال، فينبغي أن يكون ترشيحه للكرة الذهبية من نصيبه.

    غير أن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمرًا مختلفًا تمامًا. فمع غياب يونايتد عن المنافسات الأوروبية ومن دون لقب يثبتون به جهودهم، كان يتعين على فيرنانديز أن يقدم موسمًا استثنائيًا بحق ليضع نفسه ضمن دائرة المنافسة بين أبرز المرشحين. وعلى الرغم من مدى تألقه، فإنه لم يصل إلى ذلك المستوى.

  FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEA

    15عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) 🆕

    في 2025-26: 14 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال (Trophée des Champions)، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية من فيفا.

    لقد حدّت الإصابات من الأثر الذي تمكن ديمبيلي من إحداثه في موسم باريس سان جيرمان، ما يعني أن دفاعه عن لقب الكرة الذهبية أصبح عمليًا خارج الحسابات بالفعل. لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع شق طريقه إلى المراكز العشرة الأولى في الترتيب النهائي، إذ أظهر لمحات من أفضل مستوياته، لا سيما في الدوري الفرنسي، مع اقتراب أبطال فرنسا من لقب جديد.

    ولا يزال فريق لويس إنريكي يملك فرصة لتكرار تتويجه بدوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي أيضًا، فيما يُتوقع أن يكون ديمبيلي عنصرًا أساسيًا في منتخب فرنسا الذي يستعيد مستواه تدريجيًا قبل كأس العالم. وبالتالي، ورغم أن مستواه الفردي لم يبلغ قمم 2024-25، فقد يُعاد ديمبيلي إلى دائرة المنافسة على الكرة الذهبية بفضل نجاح الفريق.

  TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTIN

    14ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬇️

    في 2025-26: 29 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الدوري الأمريكي (MLS).

    لم يكن باستطاعته، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي حتى لجائزة الكرة الذهبية أصبحت خلفنا، لكن بعد قيادته إنتر ميامي إلى أول لقب له على الإطلاق في كأس الدوري الأمريكي، ومع بقاء الأرجنتين بين المرشحين الأوفر حظًا للفوز بكأس العالم، ثمة فرصة حقيقية لأن يجد الفائز ثماني مرات نفسه مجددًا ضمن المنافسين على الكرة الذهبية عند حلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه في فئةٍ خاصة به وهو يشق طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي، إذ قدم ستة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في الأدوار الإقصائية وحدها. وبالتأكيد سيؤخذ ذلك النجاح على مستوى الأندية في الحسبان إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين على الدفاع عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية عام 2026. وعلى الرغم من كل المواهب المحيطة به، يظل ميسي في قلب تشكيلة «الألبيسيليستي»، وبالتالي فإن أي تتويج في البلد الذي بات يسميه الآن وطنًا من المرجح أن يُنسب إليه إلى حدٍ كبير مرة أخرى.

  FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOL

    13خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) 🆕

    في 2025-26: 16 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال (Trophée des Champions)، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية (FIFA Intercontinental Cup).

    إذا كنا سنُتوّج اللاعب الأبرز في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا سيكون ضمن أبرز المرشحين. جناح باريس سان جيرمان سجل خمسة أهداف في العدد نفسه من مباريات الأدوار الإقصائية حتى الآن مع حامل اللقب، وتضمّن ذلك بعض التسديدات المذهلة.

    غير أن مستوى كفاراتسخيليا على مدار الموسم لم يبلغ تلك القمم نفسها، كما أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم يُرجّح أن يضع سقفًا لمكانه في الترتيب النهائي للكرة الذهبية. ومع ذلك، إذا واصل الرجل الذي يلقبونه بـ«كفارادونا» تقديم البضاعة في هذه المباريات الأوروبية رفيعة المستوى، فلن يكون بعيدًا عن دخول قائمة العشرة الأوائل لدى فرانس فوتبول.

  FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENAL

    12غابرييل ماغالهاييس (أرسنال) ⬆️

    في 2025-26: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 23 مباراة بشباك نظيفة.

    ربما لا يوجد لاعب يجسّد أرسنال الحديث أكثر من غابرييل ماغالهايس، إذ برز الدولي البرازيلي كأحد أخطر أسلحة الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما نادرًا ما كان أسلوبه البدني في الدفاع رائجًا خلال العقدين الماضيين كما هو عليه الآن.

    ورغم أن ويليام ساليبا لا يزال أنيقًا كعادته، فإن غابرييل ينبغي الآن اعتباره الأهم ضمن ثنائي قلب دفاع أرسنال، وإذا واصل الظهور بأهداف حاسمة في المراحل الأخيرة مع الحفاظ على الشباك نظيفة في الطرف الآخر، فإن بطولة كأس عالم قوية مع السيليساو ينبغي أن تكون كافية لتثبيت مكانه بين المرشحين للكرة الذهبية.

  FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

    11رافينيا (برشلونة) ⬇️

    في 2025-26: 19 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان احتلال رافينيا المركز الخامس في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025 عارًا بالنظر إلى الأرقام الهجومية المبالغ فيها إلى حدٍّ ما التي قدمها مع برشلونة. وكان لديهم وجهة نظر أيضًا، وبدا أن البرازيلي كان حريصًا على إعادة نفسه إلى قائمة المرشحين بعد أن تخلّص من مشكلة مزعجة في أوتار الركبة عطّلت تقدمه خلال الأشهر الأولى من الموسم.

    قدّم عروضًا حاسمة حسمت المباريات أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وأمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعرض لإصابة أخرى يبدو أنها قد تكون مكلفة على صعيد آمال برشلونة الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد القادة للبرازيل في كأس العالم، إذ أظهر السيليساو تحسنًا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب موعد البطولة.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    10فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) ⬇️

    في 2025-26: 18 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائسًا عندما تعلق الأمر بمستوياته مع ريال مدريد، إذ لم يسجل سوى ثمانية أهداف في الدوري الإسباني على مدار العام، بعدما خرجت «جولة الانتقام» الخاصة به نحو الكرة الذهبية عن مسارها. لكن كما يقول المثل القديم، المستوى مؤقت لكن «الصف» دائم، وقد أظهر فيني أنه لا يزال قادرًا على الحسم خلال سلسلة ساخنة مع بداية 2026، شملت تسجيله أربعة أهداف في خمس مباريات إقصائية بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

    وسيحتاج موهوب فلامنغو السابق إلى البقاء في أفضل حالاته على الإطلاق للمساعدة في جلب الألقاب إلى البرنابيو بعد أسبوع من النتائج المخيبة للآمال، بينما يحتاج سجله المتواضع مع البرازيل إلى التحسن بشدة بحلول انطلاق كأس العالم. لكن إن تمكن من تحقيق تلك الأهداف، فقد يعيد فينيسيوس نفسه بقوة إلى سباق الكرة الذهبية مرة أخرى.

  FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEA

    9فيتينيا (باريس سان جيرمان) ⬆️

    في 2025-26: سبعة أهداف و10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال (تروفِيه دي شامبيون)، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للقارات.

    قطع فيتينيا شوطًا طويلًا منذ فترة إعارته المخيبة للآمال إلى وولفرهامبتون قبل خمسة أعوام ليُنهي عام 2025 على منصة التتويج في جائزة الكرة الذهبية، وأصبح قائد باريس سان جيرمان الفعلي يُعدّ الآن، لدى كثيرين، أفضل لاعب وسط على هذا الكوكب. وبالتأكيد، فقد لعب بهذا المستوى خلال جزء كبير من الموسم، بل وأضاف إلى أدائه المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة، كما أبرزته ثلاثيته التي قادت لفوز على توتنهام في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

    وسيكون أيضًا جزءًا من منتخب البرتغال الصيف المقبل، وهو منتخب يملك، بعد الفوز بدوري الأمم، إيمانًا حقيقيًا بقدرته على الظفر بكأس العالم. وإذا نجحوا في ذلك، فسيكون فيتينيا على الأرجح قد لعب دورًا محوريًا.

  Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    8ديكلان رايس (أرسنال) ⬆️

    في 2025-26: ستة أهداف، 13 تمريرة حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس عن نفسه كأحد نخبة لاعبي خط الوسط في العالم بفضل مستوياته أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وقد واصل التطور من قوة إلى قوة منذ ذلك الحين. بات رايس الآن أحد أهم لاعبي أرسنال بينما يسعى الفريق ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضاً لتحقيق أول تتويج له على الإطلاق بدوري أبطال أوروبا، وكان هدفه الرائع أمام باير ليفركوزن في دور الـ16 تذكيراً في توقيت مثالي بجودته.

    انطلاقات رايس القوية، وإسهاماته الدفاعية، وعرضياته من الكرات الثابتة تعني أن المباريات نادراً ما تمر من دون أن يترك بصمته، كما أنه خيار أساسي شبه مؤكد مع منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، وهو منتخب يبدو أكثر من قادر على إنهاء 60 عاماً من المعاناة عبر الفوز بكأس العالم 2026.

  Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26

    7جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) 🆕

    في 2025-26: 19 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة.

    كان موسمًا متقلبًا لجوليان ألفاريز، الذي بدأ بقوة مع أتلتيكو مدريد، بما في ذلك تسجيله ثنائية ساعدت على إسقاط ريال مدريد في الديربي في سبتمبر. لكنه، مع ذلك، لم يسجل سوى مرتين في الدوري الإسباني منذ تلك المباراة، ما يعني أن محاولة أخرى للفوز بالكرة الذهبية بدت بعيدة المنال.

    لقد تغيّر كل ذلك إلى حد كبير بفضل مستوياته في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا. كانت الركلة الحرة المذهلة التي سجلها ألفاريز ضد برشلونة يوم الأربعاء هدفه الخامس في آخر خمس مباريات أوروبية له، ومع تمركز أتلتي الآن بشكل جيد لبلوغ نصف النهائي، ينبغي للنجم السابق لمانشستر سيتي أن تتاح له فرص أكثر للتألق على الساحة القارية. أضف إلى ذلك نهائي كأس ملك إسبانيا المقبل وكأس العالم حيث سيقود هجوم الأرجنتين مرة أخرى، وقد يتمكن «العنكبوت» من منافسة جديدة على الكرة الذهبية.

  Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

    6إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ↔️

    في 2025-26: 46 هدفاً، تسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس كاراباو.

    بعد موسمٍ مخيب للآمال قياساً بمعاييره العالية، دخل إيرلينغ هالاند «وضع المُدمّر» مع بداية الموسم الحالي، ليصبح بمثابة كبش اقتحامٍ بمفرده لمانشستر سيتي بينما كانوا يسعون لإعادة ترسيخ أنفسهم كمنافسين على أكبر الألقاب. بدا أن الدفاعات عاجزة عن إيقاف ابن الخامسة والعشرين، لكن فترة جفاف تهديفي في بداية 2026 هددت بإفساد فرص هالاند في الكرة الذهبية، وكذلك آمال سيتي في الألقاب بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا. ومنذ ذلك الحين ارتدّوا بقوة، ففازوا بكأس كاراباو قبل أن يسجل هالاند ثلاثية ليُبقي آمالهم في كأس الاتحاد الإنجليزي على المسار الصحيح، فيما يواصلون مطاردة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    كما تعززت حظوظ هالاند أيضاً بتأهل النرويج لأول مرة إلى كأس العالم منذ 1998، ما يمنح مهاجمهم النجم فرصة الظهور في بطولة كبرى للمرة الأولى. لا يُعد الاسكندنافيون أكثر من حصانٍ أسود للفوز في أميركا الشمالية، لكن هالاند قد يستغل المسرح العالمي لتذكير المصوّتين بما هو قادرٌ عليه.

  Luis Diaz Bayern Munich 2025-26

    5لويس دياز (بايرن ميونخ) ↔️

    في 2025-26: 25 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني (DFL-Supercup).

    قد يُعذر مشجعو ليفربول إن تساءلوا عمّا إذا كان موسمهم سيبدو أقل اضطرابًا لو لم يُبع لويس دياز الصيف الماضي. فقد لعب المهاجم متعدد الاستخدامات دورًا مهمًا في تتويج «الريدز» بلقب موسم 2024-25، لكن رغبته في خوض تحدٍّ جديد دفعتهم إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونخ مقابل الدولي الكولومبي.

    ومنذ ذلك الحين، لم يلتفت دياز إلى الوراء، إذ كوّن تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. بعض أهدافه في البوندسليغا كانت مذهلة، بينما كان ثنائيته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا من نوعية العروض الحاسمة التي تلفت أنظار مصوّتي الكرة الذهبية، حتى وإن تضمنت أيضًا بطاقة حمراء. ومع أخذ حقيقة أن دياز سيخوض هذا الصيف أول كأس عالم له مع منتخب كولومبيا، الذي يُرشَّح كحصان أسود، في الاعتبار، فإن كل المقومات تشير إلى أنه مرشح للمنافسة على الكرة الذهبية.

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    4لامين يامال (برشلونة) ⬇️

    في 2025-26: 22 هدفاً، 18 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    باعتباره المرشح الأوفر حظاً لدى المراهنين للفوز بالكرة الذهبية قبل انطلاق الموسم، فإن لامين يامال يسير على الطريق الصحيح ليصبح أول لاعب دون سن 21 يحرز الجائزة — بل ولن يكون مضطراً حتى للفوز بها في 2026 لتحقيق ذلك! فقد جعلت عروض مراهق برشلونة في المراحل المتقدمة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي الكثيرين يرونه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكانت نتيجته بحلولِه وصيفاً خلف ديمبيلي في التصويت دليلاً على ذلك.

    ولا يزال هناك من يعتقد أن يامال بحاجة إلى تقديم لحظات أكثر حسماً في أكبر المباريات، في حين توجد مخاوف من أن عدد المباريات التي خاضها في هذا العمر المبكر يؤدي إلى زيادة مشاكل الإصابات. أما برشلونة، فيواجه صعوبة عندما يتعلق الأمر بكونه مرشحاً محتملاً للفوز بدوري أبطال أوروبا، ما يعني أن يامال قد يحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على مستوياته مع إسبانيا في كأس العالم إذا أراد أن يتوج بالكرة الذهبية.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    3مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ) ⬆️

    في 2025-26: 17 هدفًا، 31 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني (DFL).

    كل من توقّع أن مايكل أوليز سيعاني في الانتقال من كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ كان مخطئًا تمامًا، إذ قدّم الجناح سلسلة من العروض الرائعة على مدار عام تقريبًا مع بطل البوندسليغا. وبالقدر نفسه من القدرة على التسجيل كما على صناعة الأهداف لزملائه، تطوّر اللاعب البالغ 24 عامًا ليصبح واحدًا من أكثر المهاجمين رعبًا في دوري الدرجة الأولى الألماني، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا، ولا سيما في سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء عندما أرهق ريال مدريد لفترات طويلة.

    كما ساعدته عروض أوليز مع ناديه على تثبيت مكانه كلاعب أساسي في تشكيلة فرنسا رغم المنافسة الشرسة على المراكز. وبناءً على ذلك، قد يكون أحد نجوم كأس العالم المقبلة مع أحد المرشحين لرفع الكأس.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    2كيليان مبابي (ريال مدريد) ↔️

    في 2025-26: 45 هدفًا، تسع تمريرات حاسمة.

    هل هذا هو العام الذي يضع فيه كيليان مبابي أخيرًا يده على الكرة الذهبية؟ منذ اللحظة التي برز فيها مراهقًا في موناكو، جرى تنصيب المهاجم بوصفه فائزًا مستقبليًا بالكرة الذهبية. لكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة المنصة في باريس.

    حتى الآن، لم يكن بوسعه أن يفعل الكثير أكثر مما فعله ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء ذلك الانتظار، إذ حمل مبابي ريال مدريد المتعثر خلال النصف الأول من الموسم، إلى حد أنه تعرض لإصابة في الركبة. وقد عاد منذ ذلك الحين، لكن آمال لوس بلانكوس في إنهاء الموسم بلقب تتلاشى تدريجيًا. غير أن مبابي يميل إلى تقديم أفضل مستوياته في كأس العالم، لذا توقّع أن يقاتل قائد فرنسا حتى النهاية في هذا السباق حتى لو انتهت حملته مع ناديه بخيبة أمل.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    1هاري كين (بايرن ميونخ) ↔️

    في 2025-26: 54 هدفًا، خمس تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني (DFL).

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّر هاري كين حق قدره، لكن بعدما تخلّص الآن من عبء «لعنة غياب الألقاب» التي طالما استخدمها كثيرون ضده على مرّ السنوات، يبدو مهاجم بايرن ميونخ كأنه رجل في مهمة، عازم تمامًا على إثبات أنه جدير أيضًا بالتقدير الفردي بينما يواصل التسجيل بوتيرة قياسية.

    وإلى جانب هزّ الشباك بغزارة، أظهر كين لعبه الشامل بأثر مدمّر مع أبطال البوندسليغا، وإذا استطاع الحفاظ على هذا المستوى، فإن المزيد من الألقاب سيأتي في طريقه مع نهاية الموسم. أما جماهير إنجلترا، فهي تصلّي في الوقت ذاته ألا ينفد نفس قائدها مجددًا قبل الصيف، إذ يُعد كين مفتاح آمال «الأسود الثلاثة» في إنهاء انتظارهم المؤلم لتحقيق لقب كبير على الصعيد الدولي.