Goal.com
مباشرالتذاكر
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

ترجمه

تصنيفات القوة للكرة الذهبية 2026: عثمان ديمبيلي يبرز كأكبر منافس لهاري كين - لكن آمال ديكلان رايس تتلاشى بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا

تصنيفات
الكرة الذهبية
هاري كين
كيليان مبابي
إرلينج هالاند
ليونيل ميسي
لامين يامال
فينيسيوس جونيور
ديكلان رايس
ميكايل أوليسيه
فيتينيا
لويس دياز
رافينيا
كريستيانو رونالدو
أشرف حكيمي
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
كأس أمم إفريقيا
فقرات ومقالات

مع افتراض اختفاء احتكار ليونيل ميسي-كريستيانو رونالدو في مرآة الرؤية الخلفية، لم تبدُ المعركة على الكرة الذهبية بهذه الدرجة من الانفتاح طوال ما يقرب من 20 عامًا، حيث بات عدد لا يُحصى من اللاعبين يبدأون كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة لانتزاع أرقى جائزة فردية يمكن لكرة القدم أن تقدمها. برز عثمان ديمبيلي من مسيرة ابتُليت بالإصابات وعدم الاتساق ليفوز بالكرة الذهبية في 2025، وهو من بين مجموعة مزدحمة من المرشحين مرة أخرى في 2026.

حسم ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل مستوياته التي ساعدت باريس سان جيرمان على الفوز بأول كأس أوروبية له، ومن المرجح مرة أخرى أن يكون لدوري أبطال أوروبا تأثير كبير على معركة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهو أيضاً عام كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

ولا تنسَ أيضاً أن كأس الأمم الأفريقية سيتم أخذها في الاعتبار كذلك، ما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط مع أنديتهم بل يتركون انطباعاً أيضاً في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية ماراثون وليس سباق سرعة، لكن مع وصول الموسم الأوروبي إلى ذروته بعدما دافع باريس سان جيرمان عن لقبه الأوروبي في بودابست، تواصل تصنيفات القوة للكرة الذهبية لدى GOAL تتبّع المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية قبل الحفل في لندن يوم 26 أكتوبر...

التحديث السابق: 29 مايو 2026. اللاعبون الذين تمت إزالتهم: جوليان ألفاريز.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20بيدري (برشلونة) ⬇️

    في 2025-26: أربعة أهداف، 12 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الإسباني & كأس السوبر الإسباني.

    لا يزال بيدري واحدًا من أكثر لاعبي خط الوسط إتقانًا في اللعبة رغم أنه لم يتجاوز لتوه سن 23 عامًا، مع أن برشلونة لا يستطيع حقًا أن يعمل بسلاسة إلا عندما يكون مايسترو وسط الملعب متاحًا. لم يكن ذلك هو الحال دائمًا هذا الموسم، إذ بدأت مشكلات الإصابة تعاود إزعاج بيدري مرة أخرى. لكن عندما كان لائقًا، كان هناك عدد قليل من اللاعبين الأفضل في الدوري الإسباني.

    نجح فريق هانسي فليك في الدفاع عن لقبه المحلي، لكن آمالهم في دوري أبطال أوروبا انتهت بعد أن خرجوا من دور ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد. سيظل بيدري عضوًا رئيسيًا في تشكيلة إسبانيا بينما يذهبون بحثًا عن مجد كأس العالم، لكن أي أمل كان لديه في المنافسة على الكرة الذهبية قد تلاشى تقريبًا.

    • إعلان
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    19بوكايو ساكا (أرسنال) ⬇️

    في 2025-26: 13 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    بسبب كل من المستوى واللياقة البدنية، لم يكن هذا موسمًا كلاسيكيًا لبوكايو ساكا. ومع ذلك، فقد ثبت أنه لا يزال حملة لا تُنسى لجناح أرسنال حيث فاز المدفعجية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا.

    عودة ساكا إلى التشكيلة أشعلت أرسنال لتقديم أفضل أداء لهم منذ أسابيع ضد فولهام في أوائل مايو حيث انتزعوا مجددًا السيطرة على سباق اللقب قبل أن يسجل الدولي الإنجليزي بعد ذلك الهدف الذي حجز مكان المدفعجية في أكبر مباراة في كرة القدم الأوروبية. أضف إلى ذلك أن ساكا سيكون بالتأكيد لاعبًا أساسيًا رئيسيًا للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم هذا الصيف، وقد تكون حملة الكرة الذهبية الخاصة به ربما بدأت للتو.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) ↔️

    في 2025-26: 23 هدفًا، 14 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائس عندما تعلق الأمر بأدائه مع ريال مدريد، إذ لم يسجل سوى ثمانية أهداف في الدوري الإسباني على مدار السنة التقويمية بينما تعثرت جولة انتقامه من الكرة الذهبية. ومع ذلك، كما يقول المثل القديم، المستوى مؤقت لكن الجودة دائمة، وأظهر فيني أنه لا يزال قادرًا على أن يكون حاسمًا خلال فترة تألق لافتة لافتتاح 2026 تضمنت تسجيله أربعة أهداف في ست مباريات إقصائية في دوري أبطال أوروبا.

    عودة موهبة فلامنغو السابقة إلى أفضل مستوياته لم تكن كافية للمساعدة في جلب الألقاب إلى البرنابيو، بينما سجله البائس مع البرازيل يحتاج بشدة إلى التحسن بحلول الوقت الذي تنطلق فيه كأس العالم. وبناءً على ذلك، فإن ترشيحًا للكرة الذهبية هو تقريبًا أقصى ما يمكنه أن يأمله الآن.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17لاوتارو مارتينيز (إنتر) ↔️

    في 2025-26: 26 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الإيطالي & كأس إيطاليا.

    على الرغم من أنهم أُقصوا بشكل مُحرِج من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت، فإن إنتر لا يزال قد استمتع بموسم ناجح، إذ حسم النيراتزوري لقب الدوري الإيطالي قبل أن يظفروا في نهائي كأس إيطاليا. وكما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء ذلك النجاح.

    أنهى الموسم متقدمًا بثلاثة أهداف كأفضل هداف في الدرجة الأولى الإيطالية، وسيكون لاوتارو مرة أخرى جزءًا من تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن كأس العالم هذا الصيف. وبعد أن تخلّص من عقدة البطولة الكبرى بتألقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو وقت ابن الـ28 عامًا للتألق على الساحة العالمية.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16رافينيا (برشلونة) ↔️

    في 2025-26: 21 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الإسباني & كأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان احتلال رافينيا المركز الخامس في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025 عارًا بالنظر إلى الأرقام الهجومية السخيفة إلى حد ما التي سجلها مع برشلونة. وكان لديهم وجهة نظر أيضًا، وبدا أن البرازيلي كان حريصًا على إعادة نفسه بين المنافسين بعد تخلصه من مشكلة مزعجة في أوتار الركبة عطلت تقدمه خلال الأشهر الافتتاحية من الموسم.

    قدم أداءً حاسمًا في الفوز ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، ليعاني بعد ذلك من إصابة أخرى ثبت أنها مكلفة من حيث آمال برشلونة الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد القادة للبرازيل في كأس العالم، حيث أظهر السيليساو تحسنًا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    15أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) 🆕

    في 2025-26: ثلاثة أهداف، 16 تمريرة حاسمة، 19 مباراة بشباك نظيفة. فاز بكأس الأمم الأفريقية، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي 1 & كأس السوبر الأوروبي.

    أفضل ظهير أيمن على هذا الكوكب، أشرف حكيمي استمتع بموسم ممتاز آخر مع باريس سان جيرمان، وعاد من الإصابة في الوقت المناسب تمامًا ليلعب دورًا كاملًا في انتصارهم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

    في الوقت الحالي، يمكنه أيضًا الادعاء بأنه بطل أفريقيا بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بإلغاء نتيجة نهائي كأس الأمم المثير للجدل، رغم أن استئناف السنغال قد يعكس ذلك القرار. بغض النظر، لدى المغرب فرصة للذهاب بعيدًا في كأس العالم بينما يهدفون إلى تكرار إنهائهم في المركز الرابع من عام 2022.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    14غابرييل ماغالهايس (آرسنال) ⬇️

    في 2025-26: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 29 شباك نظيفة. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال الحديث أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز الدولي البرازيلي كأحد أخطر أسلحة الكرات الثابتة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما نادرًا ما كان أسلوبه البدني في الدفاع رائجًا خلال العقدين الماضيين كما هو عليه الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال أنيقًا كما كان دائمًا، يمكن الآن اعتبار غابرييل الأكثر أهمية من ثنائي قلب دفاع أرسنال. ومع ذلك، فإن إضاعته لركلة الجزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا ستُحسب ضده بلا شك، حتى لو قدم كأس عالم قويًا مع السيليساو.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    13برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) ⬆️

    في 2025-26: 12 هدفًا، 25 تمريرة حاسمة.

    مع تأمين الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعه كل من جائزتي لاعب العام من رابطة كتّاب كرة القدم ولاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، أثبت برونو فرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي جعل مانشستر يونايتد يعمل. إذا تمكن الآن من الاستمتاع بكأس عالم قوية مع البرتغال، فإن ترشيح الكرة الذهبية سيكون بالتأكيد من نصيبه.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمرًا آخر تمامًا. مع عدم مشاركة يونايتد في أوروبا وبدون لقب يثبت جهودهم، كان على فرنانديز أن يكون قد استمتع بحملة استثنائية حقًا ليضع نفسه في دائرة المنافسة بين أبرز المرشحين. على قدر ما كان جيدًا، لم يصل إلى ذلك المستوى.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    12كريستيانو رونالدو (النصر) ⬆️

    في 2025-26: 35 هدفًا، ست تمريرات حاسمة. فاز بالدوري السعودي للمحترفين.

    رجل واحد فقط، السير ستانلي ماثيوز، سبق له أن فاز بالكرة الذهبية بعمر 40 عامًا أو أكثر، وانضمام كريستيانو رونالدو إلى ذلك النادي الحصري قد يبدو بعيد الاحتمال لأولئك الذين لا يزال تركيزهم منصبًا على اللعبة الأوروبية. ومع ذلك، واصل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تسجيل الأهداف في السعودية، وأخيرًا أنهى صيامه عن الألقاب في الشرق الأوسط إذ، بعد تعثر في منتصف الموسم، فاز النصر بلقب الدوري للمحترفين.

    سجل رونالدو بمعدل يقارب هدفًا في المباراة الواحدة لصالح أبطال السعودية الجدد، ومع منح الفيفا له مهلة حتى يتمكن من اللعب في كأس العالم منذ البداية، سيقود الخط الأمامي مرة أخرى لمنتخب البرتغال الذي سيطمح إلى فرصه في الذهاب حتى النهاية بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. إذا أضاف رونالدو نجاحًا دوليًا إلى ما تذوقه على مستوى الأندية، فقد لا يمكن حرمانه من مكان على منصة التتويج على الأقل...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    11ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬆️

    في 2025-26: 36 هدفًا، 26 تمريرة حاسمة. فاز بكأس MLS.

    لم يكن يستطيع، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي حتى لجائزة الكرة الذهبية أصبحت وراءنا، لكن بعد قيادته إنتر ميامي إلى أول لقب له على الإطلاق في كأس MLS ومع كون الأرجنتين من بين المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز ثماني مرات نفسه مجددًا في سباق الكرة الذهبية مع حلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه متفوق بفارق كبير في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في MLS للمرة الثانية على التوالي إذ قدم ستة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في الأدوار الإقصائية وحدها، وبالتأكيد سيؤخذ ذلك النجاح على مستوى الأندية في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين على الدفاع عن تاجها العالمي في أمريكا الشمالية. ومع كل الموهبة من حوله، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يسميه الآن وطنًا من المرجح أن يُنسب إليه إلى حد كبير مرة أخرى.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    10إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ↔️

    في 2025-26: 51 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي & كأس كاراباو.

    بعد موسم مخيب للآمال وفقًا لمعاييره العالية، دخل إرلينغ هالاند في 'وضع المُدمِّر' لبدء حملة 2025-26، ليصبح كبش اقتحام من رجل واحد لمانشستر سيتي بينما كانوا يهدفون إلى إعادة ترسيخ أنفسهم كمنافسين على أكبر الجوائز. هددت فترة جفاف لاحقة في بداية 2026 بإفساد فرص هالاند في الكرة الذهبية وكذلك آمال سيتي في الألقاب بينما خرجوا من دوري أبطال أوروبا، لكنهم ارتدوا بالفعل، ففازوا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو بينما دفعوا أرسنال حتى النهاية في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وهكذا بينما فشل هالاند في حصد أكبر الألقاب المتاحة له، فقد تعززت حظوظه بتأهل النرويج الأول إلى كأس العالم منذ 1998، وهو ما يمنح مهاجمهم النجم فرصة الظهور في بطولة دولية كبرى للمرة الأولى. لا يعد الإسكندنافيون أكثر من حصان أسود للفوز في أمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستخدم المسرح العالمي لتذكير المصوتين بما هو قادر عليه.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9ديكلان رايس (أرسنال) ⬇️

    في 2025-26: ستة أهداف، 13 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    أعلن ديكلان رايس نفسه كأحد نخبة لاعبي خط الوسط في العالم بفضل أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وقد واصل لاعب أرسنال التطور من قوة إلى قوة منذ ذلك الحين. كان رايس أحد أهم لاعبي المدفعجية بينما حصدوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب دورًا كبيرًا في وصولهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    انطلاقات رايس القوية، ومساهماته الدفاعية، وكراته الثابتة تعني أن المباريات نادرًا ما تمر من دونه، بينما هو أيضًا أساسي مؤكد لمنتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل الذي يبدو قادرًا على إنهاء 60 عامًا من الألم بالفوز بكأس العالم 2026.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    8لويس دياز (بايرن ميونخ) ⬆️

    في 2025-26: 28 هدفًا، 25 تمريرة حاسمة. فاز بالبوندسليغا، وكأس ألمانيا DFB-Pokal وكأس السوبر الألماني DFL-Supercup.

    قد يُعذر مشجعو ليفربول لتساؤلهم عمّا إذا كان موسمهم ربما سيكون أكثر نجاحًا بكثير لو لم يُبع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد الاستخدامات دورًا مهمًا في تتويج الريدز بلقب 2024-25، لكن رغبته في تحدٍ جديد دفعتهم إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونيخ من أجل الدولي الكولومبي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، بعدما كوّن تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في البوندسليغا هذا الموسم الماضي مذهلة، بينما من المؤكد أن عروضه المثيرة في دوري أبطال أوروبا قد لفتت أنظار مصوّتي الكرة الذهبية، حتى لو أن بايرن في النهاية أخفق مرة أخرى في أوروبا. وعندما تأخذ في الحسبان أن دياز سيلعب أيضًا في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُرشَّح كحصان أسود، فإنه يمتلك كل المقومات ليكون منافسًا على الكرة الذهبية.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) ↔️

    في 2025-26: 22 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي & كأس القارات للأندية من فيفا.

    إذا كنا سنُتوّج اللاعب الأبرز في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا سيكون متفوقًا بفارق كبير على الجميع تقريبًا. أصبح جناح باريس سان جيرمان أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أو يصنع في سبع مباريات متتالية في أدوار خروج المغلوب، مع تضمّن ذلك بعض التسديدات المذهلة بينما شقّ حامل اللقب طريقه نحو تتويج أوروبي آخر.

    لكن مستوى كفاراتسخيليا طوال الموسم لم يصل إلى تلك القمم نفسها، في حين أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم يهدد بوضع سقف لمكانته في الحسابات النهائية للكرة الذهبية. لا يزال هناك طريق على الأقل إلى منصة التتويج للرجل الذي يطلقون عليه 'كفارادونا'، وكان بالكاد يمكنه أن يفعل أكثر للوصول إلى هناك.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6كيليان مبابي (ريال مدريد) ↔️

    في 2025-26: 48 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة.

    هل هذا هو العام الذي يضع فيه كيليان مبابي أخيرًا يديه على الكرة الذهبية؟ تقريبًا منذ اللحظة التي برز فيها كمراهق في موناكو، تم تنصيب المهاجم كفائز مستقبلي بالكرة الذهبية. لكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة منصة التتويج.

    طوال معظم الموسم، لم يكن بإمكانه أن يفعل الكثير أكثر ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء ذلك الانتظار، إذ حمل مبابي ريال مدريد المتعثر، إلى حد أنه تعرض لإصابة في الركبة كافح للتعافي منها بالكامل بينما كانت آمال لوس بلانكوس في إنهاء الموسم بلقب تنجرف تدريجيًا بعيدًا. ومع ذلك، يميل مبابي إلى ادخار أفضل عروضه لكؤوس العالم، لذا توقع أن يذهب قائد فرنسا إلى أبعد مدى في سباق الكرة الذهبية حتى بعد أن انتهت حملته مع ناديه بخيبة أمل.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5مايكل أوليس (بايرن ميونخ) ↔️

    في 2025-26: 23 هدفًا، 33 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الألماني (البوندسليغا)، وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) وكأس السوبر الألماني (DFL-Supercup).

    أي شخص توقّع أن مايكل أوليس سيعاني في الانتقال خطوةً إلى الأمام من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ كان مخطئًا تمامًا، إذ إن الجناح قد قدّم ما يقرب من عامين من العروض الرائعة مع أبطال البوندسليغا. وبقدر ما هو قادر على التسجيل، فهو قادر أيضًا على صناعة الأهداف للآخرين، وقد تطوّر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ليصبح أحد أكثر لاعبي الخط الأمامي رهبةً في الدرجة الأولى الألمانية، مع ترك بصمته أيضًا في دوري أبطال أوروبا، ولا سيما ضد ريال مدريد في ربع النهائي، حيث أتعبهم لفترات طويلة في البرنابيو قبل أن يختتم المواجهة بهدف في بافاريا.

    كما ساعدت عروض أوليس مع ناديه في تثبيت مكان أساسي له في تشكيلة فرنسا رغم المنافسة الشديدة على المراكز. وبناءً على ذلك، قد يكون أحد نجوم كأس العالم المقبلة لأحد المرشحين لرفع الكأس.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    4فيتينيا (باريس سان جيرمان) ⬆️

    في 2025-26: سبعة أهداف، 10 تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي & كأس القارات للأندية من فيفا.

    لقد قطع فيتينيا شوطاً طويلاً منذ فترة إعارته المخيبة للآمال في وولفرهامبتون قبل خمس سنوات إلى إنهائه على منصة الكرة الذهبية في 2025، ويُنظر الآن إلى الديكتاتور-القائد في باريس سان جيرمان من قبل كثيرين على أنه أفضل لاعب وسط على هذا الكوكب. وبالتأكيد، فقد لعب بهذه الطريقة خلال جزء كبير من الموسم، بل وأضاف أيضاً المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى لعبه بينما فاز فريق لويس إنريكي مرة أخرى بكل من الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

    تم اختيار فيتينيا لاعب المباراة في نهائي الأخير، وسيكون الآن جزءاً من منتخب البرتغال هذا الصيف الذي، بعد الفوز بدوري الأمم 2025، لديه إيمان حقيقي بأنه يمكنه الظفر بكأس العالم. وإذا فعلوا ذلك، فمن المرجح أن يكون رجلهم في الوسط قد لعب دوراً هائلاً.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3لامين يامال (برشلونة) ⬆️

    في 2025-26: 25 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بالدوري الإسباني & كأس السوبر الإسباني.

    المرشح المفضل للكرة الذهبية لدى المراهنين قبل انطلاق الموسم، لامين يامال يسير على الطريق الصحيح ليصبح أول لاعب دون سن 21 يفوز بالجائزة - ولن يضطر حتى إلى الفوز بها في 2026 لتحقيق ذلك! أداء مراهق برشلونة في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي جعله يبرز في نظر كثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حلوله وصيفًا خلف ديمبيلي في التصويت دليلًا على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى تقديم لحظات أكثر حسمًا في أكبر المباريات، بينما توجد مخاوف من أن عدد المباريات التي لعبها في سن صغيرة جدًا يؤدي إلى زيادة في مشاكل الإصابات التي أنهت حملته مبكرًا في نهاية المطاف ومن المقرر أن تبعده عن مباريات افتتاح كأس العالم. ينبغي أن يعود يامال متاحًا لإسبانيا قبل الأدوار الإقصائية في أمريكا الشمالية بوقت طويل، وإذا تمكن من إضاءة بطولة دولية كبرى أخرى هذا الصيف، فقد لا يزال قادرًا على العودة إلى الديار بالكرة الذهبية.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    2عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ↔️

    في 2025-26: 19 هدفًا، 12 تمريرة حاسمة. فاز بدوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي 1، كأس الأبطال، كأس السوبر الأوروبي & كأس القارات للأندية من فيفا.

    حدّت الإصابات من التأثير الذي كان ديمبيلي قادرًا على إحداثه في النصف الأول من موسم باريس سان جيرمان، ما يعني أن دفاعه عن لقب الكرة الذهبية بدا خارج الحسابات. ومع ذلك، منذ عودته إلى كامل لياقته، فرض نفسه مجددًا في دائرة الترشيحات عبر استعادة أفضل مستوياته، ولا سيما بعروض حاسمة حسمت المباريات ضد كل من ليفربول وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا قبل أن يجد الشباك مرة أخرى في النهائي.

    كرر فريق لويس إنريكي تتويجه الأوروبي من الموسم الماضي، بينما من المتوقع أن يكون ديمبيلي عضوًا أساسيًا في منتخب فرنسا الذي يستعيد مستواه قبل كأس العالم. وبالتالي، وبينما لم تصل عروضه الشخصية باستمرار إلى قمم 2024-25، فإن ديمبيلي عاد بقوة إلى المنافسة على كرة ذهبية أخرى.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1هاري كين (بايرن ميونخ) ↔️

    في 2025-26: 65 هدفًا، سبع تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا & كأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّر هاري كين حق قدره بالكامل، لكن الآن بعد أن تخلّص من عبء عدم الفوز بالألقاب الذي كان كثيرون يستخدمونه لضربه به على مرّ السنوات، يبدو مهاجم بايرن ميونيخ كرجل في مهمة، مصممًا تمامًا على إظهار أنه جدير أيضًا بالاعتراف الفردي بينما يواصل التسجيل بمعدل لافت.

    إلى جانب تسجيله جبالًا من الأهداف، أظهر كين لعبه الشامل بتأثير مدمّر لصالح أبطال البوندسليغا، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فقد تأتيه المزيد من الألقاب قبل انتهاء الصيف. جماهير إنجلترا تصلّي ألا ينفد نفس قائدهم مرة أخرى في كأس العالم، مع كون كين مفتاحًا لآمال الأسود الثلاثة في إنهاء انتظارهم المؤلم الذي دام ستة عقود لتحقيق لقب كبير على المستوى الدولي.