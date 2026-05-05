تصنيفات القوة للكرة الذهبية النسائية 2026: من سينهي هيمنة أيتانا بونماتي لثلاث سنوات على الكرة الذهبية للسيدات؟

للأسف، تعرضت بونماتي لكسر في عظم الشظية في نوفمبر الماضي، وهو ما تطلب إجراء جراحة وأبعدها عن الملاعب حتى عودتها يوم الأحد، في انتصار برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على بايرن ميونيخ. عودتها تعني أنها قد لا تزال تلعب دوراً كبيراً هذا الموسم، مع اقتراب نهائي أوروبي، لكن ليس نهائياً سيمنحها الكرة الذهبية الرابعة.

هناك الكثير من النجوم الآخرين الذين تم ترشيحهم لهذه الجائزة في السنوات الماضية والذين غابوا وقتاً كبيراً هذا الموسم أيضاً، سواء كانوا مزيداً من نجوم برشلونة، مثل باتري غويخارّو ومابي ليون، أو مواهب مؤثرة مثل لورين جيمس وباربرا باندا، مما يجعل الصورة أكثر ضبابية قليلاً.

ويزيد من التشويق حقيقة أن هذا ليس عاماً لكأس العالم في كرة القدم النسائية. وبناءً على ذلك، فإن الأسابيع القليلة الأخيرة من الموسم الأوروبي الحالي سيكون لها تأثير هائل في تحديد من سيصعد إلى منصة التتويج في معركة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026. وستكون المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا للسيدات جزءاً أساسياً من ذلك، مما يجعل تأثير نصف نهائي نهاية الأسبوع الماضي جديراً بالتقييم.

إذن، من الذي وضع نفسه في دائرة المنافسة على الكرة الذهبية للسيدات لهذا العام بأدائه حتى الآن هذا الموسم؟ تستعرض GOAL أبرز المرشحات للفوز بالكرة الذهبية مع اقتراب نهاية الموسم الأوروبي...

التحديث السابق: 23 أبريل

