Women's Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

تصنيفات القوة للكرة الذهبية النسائية 2026: من سينهي هيمنة أيتانا بونماتي لثلاث سنوات على الكرة الذهبية للسيدات؟

فازت أيتانا بونماتي بكل واحدة من آخر ثلاث جوائز الكرة الذهبية للسيدات - لكن الجائزة ستذهب إلى شخص آخر في عام 2026. هل ستكون أليكسيا بوتياس، الفائزة مرتين ونجمة برشلونة الأخرى، التي تعيد تأكيد نفسها كأفضل لاعبة في كرة القدم النسائية؟ أم قد يكون هناك اسم جديد في سجل الشرف عندما تُسلَّم الكرة الذهبية في باريس في أكتوبر؟

للأسف، تعرضت بونماتي لكسر في عظم الشظية في نوفمبر الماضي، وهو ما تطلب إجراء جراحة وأبعدها عن الملاعب حتى عودتها يوم الأحد، في انتصار برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على بايرن ميونيخ. عودتها تعني أنها قد لا تزال تلعب دوراً كبيراً هذا الموسم، مع اقتراب نهائي أوروبي، لكن ليس نهائياً سيمنحها الكرة الذهبية الرابعة.

هناك الكثير من النجوم الآخرين الذين تم ترشيحهم لهذه الجائزة في السنوات الماضية والذين غابوا وقتاً كبيراً هذا الموسم أيضاً، سواء كانوا مزيداً من نجوم برشلونة، مثل باتري غويخارّو ومابي ليون، أو مواهب مؤثرة مثل لورين جيمس وباربرا باندا، مما يجعل الصورة أكثر ضبابية قليلاً.

ويزيد من التشويق حقيقة أن هذا ليس عاماً لكأس العالم في كرة القدم النسائية. وبناءً على ذلك، فإن الأسابيع القليلة الأخيرة من الموسم الأوروبي الحالي سيكون لها تأثير هائل في تحديد من سيصعد إلى منصة التتويج في معركة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026. وستكون المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا للسيدات جزءاً أساسياً من ذلك، مما يجعل تأثير نصف نهائي نهاية الأسبوع الماضي جديراً بالتقييم.

إذن، من الذي وضع نفسه في دائرة المنافسة على الكرة الذهبية للسيدات لهذا العام بأدائه حتى الآن هذا الموسم؟ تستعرض GOAL أبرز المرشحات للفوز بالكرة الذهبية مع اقتراب نهاية الموسم الأوروبي...

التحديث السابق: 23 أبريل

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    15 فيفيان ميدِيما (مانشستر سيتي) ↔️

    في 2025-26: 13 هدفًا، خمس تمريرات حاسمة.

    إن فترة مؤسفة من الإصابات تعني أنه مر وقت منذ أن تم ترشيح فيفيان ميدييما آخر مرة للكرة الذهبية، مع غيابها عن القائمة النهائية منذ أن أنهت في المركز الحادي عشر في 2022. لكن الهولندية تُعد على نطاق واسع واحدة من أفضل اللاعبات على هذا الكوكب، وفي هذا الموسم، تُذكّر الجميع تمامًا بسبب تسجيلها مركزين متتاليين ضمن الخمسة الأوائل في تصويت الكرة الذهبية في الجائزتين اللتين سبقتا 2022، من خلال لعب دور رئيسي في حملة تبدو مهيأة لتقديم أول لقب لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات.

    لم يسجل سوى لاعبتين أهدافًا أكثر في الدرجة الإنجليزية الممتازة هذا الموسم من ميدييما، التي تحتل أيضًا المركز الثالث في التمريرات الحاسمة والمركز الثاني في إجمالي المساهمات المباشرة في الأهداف. إن افتقار سيتي لكرة القدم الأوروبية سيضر بقضيتها لمضاهاة بعض المراكز الأعلى التي حققتها في الكرة الذهبية من قبل، لكن المهاجمة ينبغي أن تنال ترشيحًا في أول موسم خالٍ من الإصابات لها منذ فترة.

  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    14 كلوديا بينا (برشلونة) ⬇️

    في 2025-26: 25 هدفًا، تسع تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية، وليغا إف وكأس السوبر الإسباني.

    تعيش كلوديا بينيا موسمًا رائعًا. فهي تتصدر سباق الحذاء الذهبي في ليغا إف وكانت واحدة من أكثر المهاجمات غزارة في القارة طوال الموسم، لما فيه فائدة كلٍّ من إسبانيا، التي ساعدتها على الفوز بدوري الأمم، وبرشلونة، الذي لا يزال في دائرة المنافسة على رباعية.

    ومع ذلك، فقد عانت من تراجع بسيط في تلك الإنتاجية في الأسابيع الأخيرة ولم تستفد من المباريات على المسرح الكبير التي خاضها برشلونة. لا أهداف، لا تمريرات حاسمة ولا لحظات تتصدر العناوين في ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولا في كلاسيكو ليغا إف أمام ريال مدريد، يعني أنها تهبط في هذا التصنيف.

    لا تزال بينيا قد أرست لنفسها أساسًا قويًا عندما يتعلق الأمر بتصويت الكرة الذهبية، مع تأكد إدراجها في القائمة الطويلة. مدى ارتفاع ترتيبها سيعتمد على نوع التأثير الذي يمكن أن تُحدثه في المباريات الكبيرة المتبقية هذا الموسم، مع ذلك.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    13 ماريونا كالدينتي (آرسنال) ⬇️

    في 2025-26: ستة أهداف، أربع تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية وكأس أبطال السيدات من فيفا.

    بعد أن أنهت التصويت على جائزة الكرة الذهبية في المركز الثاني العام الماضي، هل يمكن لماريونا كالدينتي أن تحسم الكرة الذهبية هذه المرة؟ من المؤكد أن الدولية الإسبانية لا تزال مؤثرة في أرسنال هذا الموسم وقد ساعدتهم بالفعل على حسم لقب واحد، في النسخة الافتتاحية من كأس أبطال السيدات من فيفا.

    تراجعت أرقام كالدينتي الهجومية مقارنة بالعام الماضي، محلياً وفي دوري أبطال أوروبا، بسبب الدور الأعمق الذي طُلب منها أن تلعبه بشكل أكثر اتساقاً على مستوى النادي، ومن المرجح أن يكون لذلك تأثير على فرصها. كما أن معاناتها في ترك بصمتها في المراحل الأخيرة من دفاع المدفعجية عن لقبهم الأوروبي، الذي أنهته ليون عند مرحلة نصف النهائي، سيضرها. توقع أن وصيفة العام الماضي ستظل تحصل على أصوات، رغم ذلك.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    12 يوي هاسيغاوا (مانشستر سيتي) ⬆️

    في 2025-26: ستة أهداف، أربع تمريرات حاسمة. فازت بكأس آسيا.

    بعد ترشيحها في 2023 و2024، ينبغي أن تكون يوي هاسيغاوا على القائمة الطويلة مرة أخرى في 2026 إذ كانت نبض فريق مان سيتي الذي اجتاح دوري السوبر للسيدات هذا الموسم. باللعب في محور مزدوج رائع في خط الوسط مع الشابة الإنجليزية لورا بليندكيلده براون أو الدولية الأمريكية سام كوفي، مُنحت هاسيغاوا مزيدًا من الحرية للتقدم هذا الموسم وقد أسفر ذلك عن مزيد من المساهمات التهديفية، وهو ما سيساعد قضيتها أكثر.

    إن كون هاسيغاوا كانت لاعبة أساسية في تتويج اليابان بكأس آسيا يضيف إلى مؤهلاتها بشكل كبير، واضعًا كأسًا أخرى في سيرتها الذاتية إلى جانب لقب دوري السوبر للسيدات الذي يسير سيتي على الطريق الصحيح لرفعه خلال بضعة أسابيع. غير أن قلة المشاركة في دوري أبطال أوروبا ستضر بقضيتها، رغم أن إضافة المزيد من الألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون دفعة حقيقية. يواجه سيتي تشيلسي في نصف نهائي تلك المسابقة هذا الأسبوع.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11 تموا تشاوينغا (كانساس سيتي كارنت) ⬆️

    في 2025-26: تسعة أهداف، ثلاث تمريرات حاسمة. فازت بالحذاء الذهبي لـNWSL.

    من الصعب دائمًا معرفة كيف سيتم النظر إلى نجمات NWSL في تصويت الكرة الذهبية لأن جدول الدوري لا يتماشى مع معايير الجائزة الخاصة من حيث التواريخ ونقاط الإغلاق. في العام الماضي، لم يكن هناك سوى ثلاث نجمات من NWSL مرشحات، وكان وجود كل من مارتا وإستير غونزاليس يعود أكثر إلى إنجازاتهما في البطولات الكبرى، حيث مُنحت مارتا الكرة الذهبية بعد مساعدة البرازيل على الفوز بكوبا أمريكا بينما تصدرت غونزاليس قائمة الهدافات في يورو 2025 مع وصول إسبانيا إلى النهائي.

    أما ترشيح تيموا تشاوينغا، فكان متجذرًا في مستواها المتميز في NWSL. في موسم 2024، الذي كانت الأشهر القليلة الأخيرة منه ذات صلة بالكرة الذهبية، فازت تشاوينغا بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعبة. في موسم 2025، جمعت مرة أخرى كلا التكريمين بينما ساعدت أيضًا كانساس سيتي كارنت على الفوز بدرع NWSL.

    وبناءً على ذلك، ينبغي احترام المهاجمة مرة أخرى في تصويت الكرة الذهبية، وستحصل على فرصة إضافية لإضافة إلى مؤهلاتها في الصيف، إذ تخوض مالاوي ظهورها الأول في كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    10 يوله براند (ليون) 🆕

    في 2025-26: 11 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فازت بكأس رابطة الأندية الفرنسية.

    بعد بروزها كموهبة مراهقة مثيرة في هوفنهايم، استغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا مما قد يكون البعض توقعه لكي تُحرز يولِه براند تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق إمكاناتها. وعلى الرغم من أنها كانت واعدة كثيرًا على الورق، فإن الانتقال إلى فولفسبورغ لم ينجح تمامًا، ما أدى إلى رحيلها عن النادي عندما انتهى عقدها الصيف الماضي. ومع ذلك، فإن رغبة ليون، بطل أوروبا ثماني مرات، في ضم براند قالت كل شيء عن القدرة التي تمتلكها - وهي النوع الذي كانت تستعرضه في موسمها الأول في فرنسا.

    على الرغم من أنها بدأت تسع مباريات فقط في الدوري مع OL، فقد سجلت براند ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة لحساب بطل فرنسا الحالي، الذي يسير على الطريق للاحتفاظ بذلك اللقب. وفي دوري أبطال أوروبا، في الوقت نفسه، تطورت لتصبح لاعبة أساسية، حيث بدأت المباريات الثلاث الأخيرة كلها لمساعدة ليون على بلوغ النهائي. وكان تأثير براند في نصف النهائي على وجه الخصوص هائلًا، إذ ساعد هدفان وتمريره حاسمة واحدة OL على إسقاط أرسنال بطريقة ستجذب انتباه المصوتين.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9 كلارا بوهل (بايرن ميونخ) ⬆️

    في 2025-26: 10 أهداف، 21 تمريرة حاسمة. فازت بالبوندسليغا وكأس السوبر الألماني.

    يمكن أن يتم تجاهل اللاعبين في ألمانيا في التصويت على هذه الجائزة، لكن أرقام كلارا بوهل المذهلة اخترقت بوضوح العام الماضي وكانت ممتازة هذه المرة أيضًا. لقد عادلت الجناح الطائرة بالفعل عدد أهدافها وتجاوزت تمريراتها الحاسمة في البوندسليغا مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت أرقامها في دوري أبطال أوروبا أيضًا، مع ثماني تمريرات حاسمة رائعة في أول ست مباريات لها.

    ما أعاق قضية بوهل كان إصابة عضلية أبقتها على الهامش لمدة شهرين. لحسن الحظ، عادت الدولية الألمانية عندما هزم بايرن يونيون برلين ليفوز بالبوندسليغا في أواخر أبريل، مقدمة تمريرة حاسمة لهدف الفوز بعد دخولها من مقاعد البدلاء. لم تستطع مساعدة فريقها على تجاوز بارسا في نصف النهائي الأوروبي الذي تلا ذلك، لكنها أدت دورها في دفعهم للفائزين ثلاث مرات إلى أقصى حد.

    ومع وجود لقب آخر لا يزال مطروحًا لبايرن، ينبغي احترام بوهل في تصويت الكرة الذهبية مع اقترابها من ختام موسم رائع آخر.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8 أليسيا روسو (آرسنال) ⬇️

    في 2025-26: 25 هدفًا، سبع تمريرات حاسمة. فازت بكأس أبطال FIFA للسيدات.

    في العام الماضي، أنهت أليسيا روسو التصويت على الكرة الذهبية في المركز الثالث. هذه المرة، على الصعيد الفردي، تقدم موسمًا أفضل حتى. هل يمكن أن تكون هي من تقفز وتفوز بالكرة الذهبية؟

    لا بد من القول إن الدور الذي لعبته روسو في دفاع إنجلترا الناجح عن لقبها الأوروبي وتتويج أرسنال بدوري أبطال أوروبا ساهما كلاهما في إنهائها المرتفع في التصويت. وبناءً على ذلك، فإن خروج المدفعجية من نصف نهائي الأخير وفرصهم غير المرجحة في رفع لقب WSL سيعيقان مسعى المهاجمة نحو الكرة الذهبية هذه المرة.

    ومع ذلك، كانت أرقام روسو هذا الموسم ممتازة وقد ساعدت أرسنال على الاستمتاع بما كان لا يزال مشوارًا رائعًا في دوري أبطال أوروبا، حيث سجلت في مواجهتي الأدوار الإقصائية كلتيهما. ستحصل على أصوات مستحقة، لكن ليس بعدد كبير كما في العام الماضي.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7 باتري غويخارّو (برشلونة) ⬆️

    في 2025-26: ثلاثة أهداف، سبع تمريرات حاسمة. فازت بـ Liga F وSupercopa de Espana.

    بعد غيابها لأكثر من شهرين بسبب كسر في عظم قدمها، ما أجبرها على المشاهدة من بعيد بينما فازت إسبانيا بدوري الأمم، عادت باتري غيخارّو بقوة في 2026. وقد كانت أهميتها في برشلونة واضحة منذ ذلك الحين، مع ارتفاع مستوى الفريق بلا شك عند عودتها إلى درجة أن وقتها على الهامش لا ينبغي أن يمنعها من تلقي إدراج آخر في القائمة الطويلة للكرة الذهبية.

    بعد أن أنهت سابقًا التصويت على هذه الجائزة في مركز وصل إلى السادس، فإن مدى ارتفاع ترتيب غيخارّو في 2026 سيعتمد على كيفية إنهاء بارسا لهذا الموسم. إن مساعدتها لهم على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا يعد أمرًا إيجابيًا كبيرًا، وأداء لافت للنظر في تلك المباراة، وهي مباراة استعراضية سجلت فيها هدفين قبل ثلاث سنوات، سيمنحها دفعة قوية أخرى.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 خديجة شو (مانشستر سيتي) ⬆️

    في 2025-26: 34 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة.

    بينما من المرجح أن تكون قضيتها للكرة الذهبية محدودة بسبب غياب كرة القدم الأوروبية، ينبغي لخديجة شو أن تحصد الكثير من أصوات الكرة الذهبية لاحقًا هذا العام بسبب موسم رائع أمام المرمى يبدو أنه سيقود مان سيتي إلى أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات. لدى شو 19 هدفًا في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم، أي أكثر بسبعة أهداف من أي لاعبة أخرى في القسم، كما أضافت أربع تمريرات حاسمة لتجعلها المهاجمة الأكثر إنتاجًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بفارق كبير.

    إذا أنهى سيتي سعيه نحو اللقب بنجاح، كما يتوقع كثيرون، فستكون بالتأكيد ضمن المرشحات، وإذا تمكنت من مساعدتهم على تحقيق مزيد من النجاح في كأس الاتحاد الإنجليزي، فمن المرجح أن يقطع ذلك شوطًا طويلًا نحو رفعها في هذا التصنيف. كما كانت شو متألقة أيضًا مع جامايكا، حيث سجلت تسعة أهداف في التصفيات المؤهلة لبطولة كونكاكاف W، حيث توجد مقاعد لكأس العالم على المحك. ينبغي أيضًا أخذ تلك المساهمات في الاعتبار.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    5 كارولين غراهام هانسن (برشلونة) ⬆️

    في 2025-26: 14 هدفًا، 16 تمريرة حاسمة. فازت بـ Liga F و Supercopa de Espana.

    هناك عدة عوامل تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بـ Ballon d'Or Feminin. بالطبع، تُعدّ الأداءات وإحصاءات كل فرد عاملًا رئيسيًا، خاصة على أكبر المسارح، وكذلك الفوز بالألقاب. لكن سيكون من السذاجة عدم ملاحظة أهمية شهرة الاسم عندما يتعلق الأمر بهذه الجائزة أيضًا.

    كانت هناك العديد من الاستبعادات الغريبة على مر السنين، حيث غالبًا ما يتم تجاهل النجوم في Bundesliga ذات الظهور الإعلامي الأقل نسبيًا، على سبيل المثال، بينما اضطرت مايسترو برشلونة Caroline Graham Hansen إلى الانتظار حتى 2024 لأول ترشيح لها. ومع ذلك، فقد اخترقت الدولية النرويجية ذلك السقف الزجاجي الآن وينبغي أن تكون ضمن المنافسة مرة أخرى في 2026.

    لا يوجد سوى لاعبتين لديهما مساهمات مباشرة في الأهداف في Liga F هذا الموسم أكثر من Graham Hansen، التي تتصدر الدوري في التمريرات الحاسمة، ومع كون Barca في سباق على لقبين آخرين، بعد أن فازت بالفعل بلقبين، فإن الجناح المتألقة لديها المنصة لإبراز جودتها وتقديم قضيتها من أجل مركز مرتفع آخر في تصويت Ballon d'Or.

    لقد فعلت ذلك بالضبط في المباريات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة، في المواجهات الثلاث مع Real Madrid ومباراة نصف نهائي Champions League ضد Bayern، حيث قدمت هدفين وخمس تمريرات حاسمة عبر تلك المباريات الخمس. المزيد من ذلك في نهائي Champions League لن يساعد إلا.

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4 بيرنيله هاردر (بايرن ميونخ) ⬆️

    في 2025-26: 30 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة. فازت بالبوندسليغا وكأس السوبر الألماني.

    بعد أن احتلت المركز الثاني في أول تصويت على الإطلاق لجائزة الكرة الذهبية للسيدات في عام 2018، لا تزال بيرنيله هاردر تقدم أداءً قويًا بشكل لا يصدق في 2026. من المرجح أن تكون الدولية الدنماركية قد حصلت على كرة ذهبية على رف مدفأتها لو تم منح الجائزة في 2020، ولا تزال تحظى بتقدير كبير لدى المصوتين، إذ احتلت المركز 20 العام الماضي رغم خروج منتخب الدنمارك من دور المجموعات في يورو 2025 دون أن يحصد أي نقطة.

    جاء ذلك عقب موسم رائع تُوِّج فيه بالثلاثية مع بايرن ميونخ، والبافاريون يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق نجاح مماثل هذه المرة أيضًا، بينما تواصل هاردر تقديم أرقام تفوقت بالفعل على أرقام العام الماضي. أضف إلى ذلك الدور النجم الذي لعبته في فوز بايرن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على مانشستر يونايتد، ومدى روعة أدائها رغم الهزيمة في نصف النهائي أمام برشلونة، فضلًا عن كيفية مساعدتها لمنتخب الدنمارك، الذي يُعدّ بشكل مفهوم غير مرشح، على تصدر المشهد للتأهل تلقائيًا إلى كأس العالم في الصيف المقبل، وقد تكون هاردر على موعد مع أفضل ترتيب لها في الكرة الذهبية منذ عدة سنوات.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3 إيوا بايور (برشلونة) ⬆️

    في 2025-26: 31 هدفًا، أربع تمريرات حاسمة. فازت بكأس السوبر الإسباني & الدوري الإسباني للسيدات (Liga F).

    تواصل إيفا بايور تسجيل أرقام مذهلة أمام المرمى، ودورها في موسم برشلونة القوي على أربع جبهات ينبغي أن يشهد عودتها إلى القائمة المختصرة للكرة الذهبية هذا العام بعد ظهور ناجح جدًا في 2025. في المرة الماضية، حصدت الدولية البولندية جائزة غيرد مولر لاستغلالها في تسجيل الأهداف كما احتلت أيضًا المركز الثامن في التصويت على الجائزة الرئيسية. يبدو من المرجح جدًا أنها ستحتل مركزًا أعلى هذا الموسم.

    قد لا تكون بايور قد كسرت حاجز الـ50 هدفًا الذي حققته العام الماضي، لكنها لا تزال غزيرة الإنتاج للغاية وقد ظهرت في مباريات كبيرة، مسجلة في جميع مباريات خروج المغلوب الأربع لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا عندما أقصوا ريال مدريد ثم بايرن ميونيخ. ومع المستوى الذي هي عليه، لن يكون مفاجئًا إذا كان لديها المزيد من اللحظات الحاسمة في مباريات ضخمة قادمة.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2 ميلشي دومورناي (ليون) ⬆️

    في 2025-26: 14 هدفًا، 12 تمريرة حاسمة. فازت بكأس رابطة الدوري.

    سيكون من المفاجئ جدًا إذا لم تفز ميلشي دومورناي بالكرة الذهبية في مرحلة ما، فهي جيدة إلى هذا الحد. إنها نقطة أثبتتها مرارًا وتكرارًا من خلال أدائها مع ليون هذا الموسم، حيث برزت بانتظام كأفضل لاعبة على أرض الملعب.

    بعد تسجيلها بمعدل لافت العام الماضي، أصبحت دومورناي تصنع الأهداف بشكل أكثر انتظامًا هذه المرة، لكنها لا تزال تجد طريقها إلى الشباك في اللحظات الكبيرة - وبأسلوب مذهل. كان هذا هو الحال عندما واجه ليون باريس سان جيرمان في نهائي كأس رابطة الدوري، إذ ثبتت تسديدتها الرائعة أنها الهدف الوحيد في المباراة لتمنح ما سيأمل OL أن يكون أولى أربع قطع من الألقاب هذا الموسم.

    وفي دوري أبطال أوروبا، كانت أيضًا حاسمة لمساعدة فريقها على بلوغ النهائي. على قائمة المسجلات في فوز ربع النهائي على فولفسبورغ وتم تسميتها لاعبة المباراة بينما أقصى OL أرسنال في نصف النهائي، هذه هي نوعية العروض التي يمكن أن تمنح كرة ذهبية.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    1 أليكسا بوتياس (برشلونة) ↔️

    في 2025-26: 22 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة. فازت بدوري الأمم للسيدات التابع لليويفا، وليغا إف & كأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للكثيرين، كانت أليكسيا بوتيّاس لتكون فائزة مستحقة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2025. بدت نجمة برشلونة أفضل من أي وقت مضى الموسم الماضي، واضعةً خلفها بعض السنوات الصعبة من الإصابات لتقدم مستوىً خارج هذا العالم بينما فاز الكتالونيون بثلاثية محلية ووصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    لم تحمل بوتيّاس ذلك إلى هذا الموسم فحسب، حيث كان ثقل التوقعات على كتفيها أكثر في بعض الأوقات، وسط إصابات في خط الوسط لغيخارّو وبونماتي. الفائزة بالكرة الذهبية مرتين تألقت في مساعدة اللاعبات الأصغر سنًا من حولها على الارتقاء لملء غيابات الأسماء الكبيرة، بينما لا تزال تقدم حصيلة مثيرة للإعجاب جدًا من الأهداف والتمريرات الحاسمة التي ساعدت كلًا من إسبانيا وبرشلونة على تحقيق النجاح.

    في الوقت الحالي، بالنظر إلى مستواها العالمي الثابت، والسجل الذي تملكه في تصويت الكرة الذهبية والدور الذي لعبته في وصول برشلونة إلى نهائي آخر لدوري أبطال أوروبا، تبدو بوتيّاس المرشحة الأوفر حظًا لجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026.

