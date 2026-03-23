Ballon d'Or Feminin Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

تصنيفات القوة للكرة الذهبية النسائية 2026: من سينهي هيمنة أيتانا بونماتي على الكرة الذهبية للسيدات لمدة ثلاث سنوات؟

لقد فازت أيتانا بونماتي بكل واحدة من آخر ثلاث جوائز بالون دور للسيدات - لكن اللقب سيذهب إلى شخص آخر في عام 2026. هل ستكون الفائزة مرتين ونجمة برشلونة الأخرى أليكسيا بوتياس التي تعيد تأكيد نفسها كأفضل لاعبة في كرة القدم النسائية؟ أم قد يكون هناك اسم جديد في سجل الشرف عندما تُسلَّم الكرة الذهبية في باريس في أكتوبر؟

لسوء الحظ، أبقت إصابة بكسر في عظم الشظية، والتي تطلّبت جراحة، بونماتي خارج الملاعب منذ نوفمبر، ومن غير المرجّح أن تلعب مجدداً لبرشلونة هذا الموسم. هناك الكثير من النجوم الآخرين الذين تم ترشيحهم لهذه الجائزة في السنوات الماضية وغابوا لفترات كبيرة هذا الموسم أيضاً، سواء كان ذلك المزيد من نجمات الكتالونيين، مثل باتري غويخارّو ومابي ليون، أو مواهب أيقونية مثل لورين جيمس وباربرا باندا. وبالتالي، سيتطلب الأمر دفعة أخيرة كبيرة منهن ليكنّ بقوة ضمن دائرة المنافسة على الكرة الذهبية لهذا العام.

ومما يزيد من التشويق حقيقة أن هذا ليس عاماً لكأس العالم في كرة القدم النسائية. وعلى هذا النحو، سيكون للأشهر القليلة الأخيرة من الموسم الأوروبي الحالي تأثير هائل في تحديد من سيصعد إلى منصة التتويج في معركة الكرة الذهبية للسيدات 2026. وستكون الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا للسيدات جزءاً أساسياً من ذلك، مما يجعل انطلاق ربع النهائي هذا الأسبوع أكثر إثارة للاهتمام.

إذن، من الذي وضع نفسه في دائرة المنافسة على الكرة الذهبية للسيدات لهذا العام بفضل أدائه حتى الآن هذا الموسم؟ تستعرض GOAL أبرز المرشحات للفوز بالكرة الذهبية مع عودة دوري الأبطال...

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    15 فيفيان ميدِيما (مانشستر سيتي)

    في 2025-26: 11 هدفًا، خمس تمريرات حاسمة.

    تعني فترة مؤسفة من الإصابات أنه مرّ وقت منذ أن تم ترشيح فيفيان ميدِيما آخر مرة للكرة الذهبية، مع غيابها عن القائمة النهائية منذ أن أنهت في المركز الحادي عشر في 2022. لكن الهولندية تُعد على نطاق واسع واحدة من أفضل اللاعبات على هذا الكوكب، وفي هذا الموسم، تُذكّر الجميع بسبب تسجيلها مركزين متتاليين ضمن الخمسة الأوائل في تصويت الكرة الذهبية في الجائزتين اللتين سبقتا 2022، من خلال لعب دورٍ رئيسي في حملة تبدو مهيأة لتقديم أول لقب لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات.

    لم يسجل سوى لاعبتين أهدافًا أكثر في الدرجة الإنجليزية الممتازة هذا الموسم من ميدِيما، التي تحتل أيضًا المركز الثاني في التمريرات الحاسمة وفي إجمالي المساهمات المباشرة في الأهداف. سيؤذي افتقار سيتي لكرة القدم الأوروبية قضيتها لمضاهاة بعض المراكز الأعلى التي حققتها في الكرة الذهبية من قبل، لكن ينبغي للمهاجمة أن تنال ترشيحًا في أول موسم خالٍ من الإصابات لها منذ فترة.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    14 كارولين غراهام هانسن (برشلونة)

    في 2025-26: 10 أهداف، تسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    هناك عدة عوامل تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بجائزة الكرة الذهبية للسيدات. بالطبع، تُعدّ أداءات وإحصاءات كل فرد عاملًا رئيسيًا، خاصة على أكبر المسارح، وكذلك الفوز بالألقاب. لكن سيكون من السذاجة عدم ملاحظة أهمية شهرة الاسم عندما يتعلق الأمر بهذه الجائزة أيضًا.

    كانت هناك العديد من الاستبعادات الغريبة على مر السنين، حيث غالبًا ما يتم تجاهل النجوم في الدوري الألماني ذي الحضور الإعلامي الأقل نسبيًا، على سبيل المثال، بينما اضطرت مايسترو برشلونة كارولين غراهام هانسن إلى الانتظار حتى عام 2024 للحصول على أول ترشيح لها. ومع ذلك، فقد اخترقت الدولية النرويجية ذلك السقف الزجاجي الآن وينبغي أن تكون ضمن المنافسة مرة أخرى في عام 2026.

    لا يوجد سوى لاعبتين لديهما مساهمات مباشرة في الأهداف في دوري F هذا الموسم أكثر من غراهام هانسن، التي لديها ستة أهداف وثماني تمريرات حاسمة من 12 مشاركة أساسية فقط، ومع وجود برشلونة في المنافسة على ثلاثة ألقاب أخرى، بعد أن فاز بالفعل بواحد، سيكون لدى الجناح المتألق منصة لإبراز جودتها وتقديم قضيتها من أجل مركز رفيع آخر في تصويت الكرة الذهبية.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    13 جورجيا ستانواي (بايرن ميونخ)

    في 2025-26: 15 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة. فازت بكأس السوبر الألماني.

    بينما يمكن أن تكافح نجمات كرة القدم النسائية في ألمانيا أحيانًا من أجل اعتراف عالمي أكبر، هناك بعض الاستثناءات. بصفتها بطلة أوروبا مرتين مع إنجلترا ووصيفة كأس العالم، تُعد جورجيا ستانواي واحدة من تلك الأسماء الكبيرة، ونجمة بايرن ميونخ تعيش موسمًا رائعًا.

    على الرغم من لعبها دورًا أكثر دفاعية في خط الوسط مع ناديها هذا الموسم، فإنها تحتل المركز الثامن من حيث المساهمات المباشرة في الأهداف في البوندسليغا، مع ستة أهداف وثماني تمريرات حاسمة من 18 مشاركة فقط في ذلك المركز الأعمق. وقد حملت هذا المستوى إلى فترات التوقف الدولية أيضًا، مع ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في ست مشاركات فقط مع إنجلترا في 2025-26.

    فاز بايرن بالفعل بلقب واحد ولا يزال في المنافسة على ثلاثة ألقاب أخرى، مع مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد تبدأ هذا الأسبوع. في موسمها الأخير مع النادي، قبل انتقال مطوّل إلى أرسنال، ستكون ستانواي لاعبة أساسية في ذلك الصراع على أربع جبهات ويمكنها تعزيز قضيتها للحصول على ترشيح ثانٍ فقط للكرة الذهبية في هذه العملية.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    12 يوي هاسيغاوا (مانشستر سيتي)

    في 2025-26: ستة أهداف، أربع تمريرات حاسمة. فازت بكأس آسيا.

    بعد ترشيحها في 2023 و2024، ينبغي أن تكون يوي هاسيغاوا على القائمة الطويلة مرة أخرى في 2026 إذ كانت نبض فريق مان سيتي الذي اجتاح دوري السوبر للسيدات هذا الموسم. وباللعب في محور مزدوج رائع في خط الوسط مع الشابة الإنجليزية لورا بليندكيلده براون، مُنحت هاسيغاوا مزيدًا من الحرية للتقدم هذا الموسم وقد أسفر ذلك عن مزيد من المساهمات التهديفية، وهو ما سيساعد قضيتها أكثر.

    وكون هاسيغاوا كانت لاعبة أساسية في تتويج اليابان بكأس آسيا هذا الشهر يضيف إلى مؤهلاتها بشكل كبير، واضعًا كأسًا أخرى في سيرتها إلى جانب لقب دوري السوبر للسيدات الذي يسير سيتي على الطريق الصحيح لرفعه خلال بضعة أسابيع.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11 تموا تشاوينغا (كانساس سيتي كارنت)

    في 2025-26: سبعة أهداف، تمريرة حاسمة واحدة. فازت بالحذاء الذهبي في NWSL.

    من الصعب دائماً معرفة كيف سيتم النظر إلى نجمات NWSL في تصويت الكرة الذهبية لأن جدول الدوري لا يتماشى مع معايير الجائزة الخاصة من حيث التواريخ ونقاط الإغلاق. في العام الماضي، لم يكن هناك سوى ثلاث نجمات من NWSL مرشحات، وكان وجود كل من مارتا وإستير غونزاليس يعود أكثر إلى إنجازاتهما في البطولات الكبرى، حيث مُنحت مارتا الكرة الذهبية بعد مساعدتها البرازيل على الفوز بكوبا أمريكا وتصدرت غونزاليس قائمة الهدافات في يورو 2025 مع وصول إسبانيا إلى النهائي.

    أما ترشيح تيموا تشاوينغا، فقد كان متجذراً في مستواها المتميز في NWSL. في موسم 2024، الذي كانت الأشهر القليلة الأخيرة منه ذات صلة بالكرة الذهبية، فازت تشاوينغا بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعبة. وفي موسم 2025، جمعت مرة أخرى كلا التكريمين مع المساعدة أيضاً في فوز كانساس سيتي كارنت بدرع NWSL.

    وبناءً على ذلك، ينبغي احترام المهاجمة مرة أخرى في تصويت الكرة الذهبية، وستتاح لها فرصة إضافية لتعزيز مؤهلاتها في الصيف، حيث تخوض مالاوي ظهورها الأول في كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    10 هانا هامبتون (تشيلسي)

    في 2025-26: 13 شباك نظيفة. فاز بكأس الرابطة. 

    بعد الفوز بثلاثية محلية دون هزيمة في الموسم الأول لسونيا بومباستور في القيادة العام الماضي، لم تكن هذه حملة سهلة لتشيلسي. البلوز بعيدون عن الوتيرة في دوري السوبر للسيدات، ومن المقرر أن يتنازلوا عن لقبهم للمرة الأولى منذ سبع سنوات. ومع ذلك، لا تزال هناك الكثير من فرص الألقاب على الطاولة وقد استغلوا بالكامل أولى تلك الفرص، بفوزهم على مانشستر يونايتد 2-0 في نهائي كأس الرابطة في مارس، مع حفاظ هانا هامبتون على شباكها النظيفة رقم 13 في الموسم في هذه العملية. وقد جاء ذلك العائد من 22 مباراة فقط.

    إنه إجمالي مثير للإعجاب بشكل خاص من هامبتون أيضاً، لأن تشيلسي اختار نهجاً أكثر ميلاً للهجوم هذا الموسم وقد ترك ذلك حارس المرمى مكشوفاً في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فقد وقفت بشكل ملحوظ، مانعة 2.6 هدفاً في دوري السوبر للسيدات وفقاً لإحصاءات الأهداف المتوقعة لدى Opta.

    من المعترف به على نطاق واسع أن هامبتون واحدة من أفضل حراس المرمى في العالم الآن، إن لم تكن الأفضل، وبعد أن احتلت المركز العاشر في تصويت الكرة الذهبية العام الماضي، ينبغي أن تعود للمشاركة هذه المرة نظراً لأنها قدمت موسماً ممتازاً آخر.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    9 خديجة شو (مانشستر سيتي)

    في 2025-26: 25 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة.

    بينما من المرجح أن تتأثر قضيتها للكرة الذهبية بسبب غياب كرة القدم الأوروبية، ينبغي لخديجة شو أن تحصد الكثير من أصوات الكرة الذهبية لاحقًا هذا العام بسبب موسم رائع أمام المرمى يبدو أنه سيقود مان سيتي إلى أول لقب في الدوري الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات. لدى شو 18 هدفًا في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، أكثر من ضعف أي شخص آخر في القسم، كما أضافت أربع تمريرات حاسمة لتجعلها المهاجمة الأكثر إنتاجًا في الدوري الممتاز للسيدات بفارق كبير.

    إذا أنهى سيتي سعيه نحو اللقب بنجاح، كما يتوقع كثيرون، فستكون بالتأكيد ضمن المرشحات، وإذا تمكنت من مساعدتهم على تحقيق مزيد من النجاح في كأس الاتحاد الإنجليزي، فمن المرجح أن يقطع ذلك شوطًا طويلًا نحو دفعها بسرعة إلى أعلى الترتيب.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    8 كلارا بوهل (بايرن ميونخ)

    في 2025-26: 10 أهداف، 20 تمريرة حاسمة. فازت بكأس السوبر الألماني DFB.

    مرة أخرى، يمكن تجاهل اللاعبين في ألمانيا في التصويت لهذه الجائزة، لكن أرقام كلارا بوهل المذهلة تخترق بوضوح العام الماضي وهذه المرة، وهي مهيأة لعودة أفضل حتى. لقد عادل الجناح الطائر بالفعل عدد أهدافها وتمريراتها الحاسمة في البوندسليغا من العام الماضي، وأرقامها في دوري أبطال أوروبا ارتفعت كثيرًا، مع ثماني تمريرات حاسمة لافتة في ست مباريات حتى الآن.

    كان إنهاء بوهل في المركز التاسع عشر في تصويت الكرة الذهبية للسيدات 2025 أيضًا جزئيًا بسبب أدائها في يورو 2025، حيث ساعدت ألمانيا على الوصول إلى نصف النهائي. لكن إذا تمكنت من الحفاظ على مستواها الحالي، مع أمل أن تكون متاحة مرة أخرى بعد إصابة طفيفة عندما يواجه بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومع سعي النادي للفوز بثلاثية محلية أخرى، فقد تستفيد من سقوط عدد من أولئك الذين صُنِّفوا فوقها العام الماضي ضحية لإصابات مؤسفة. """

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    7 بيرنيله هاردر (بايرن ميونخ)

    في 2025-26: 24 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فازت بكأس السوبر الألماني.

    بعد أن حلّت في المركز الثاني في أول تصويت على الإطلاق لجائزة الكرة الذهبية للسيدات في عام 2018، لا تزال بيرنيله هاردر تقدم مستويات قوية بشكل لا يصدق في 2026. من المرجح أن الدولية الدنماركية كانت ستحصل على كرة ذهبية على رف مدفأتها لو تم منح الجائزة في 2020، ولا تزال تحظى بتقدير كبير لدى المصوّتين، إذ احتلت المركز العشرين العام الماضي رغم خروج منتخب الدنمارك من دور المجموعات في يورو 2025 دون أن يحصد أي نقطة.

    جاء ذلك عقب موسم رائع تُوّجت فيه بالثلاثية مع بايرن ميونخ، ويبدو أن البافاريين يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق نجاح مماثل هذه المرة أيضًا، بينما تواصل هاردر تقديم أرقام تبدو في طريقها لتجاوز أرقام العام الماضي. لقد قدّمت بالفعل تمريرات حاسمة أكثر هذا الموسم، وتفصلها هدف واحد فقط عن حصيلتها من الأهداف في 2024-25. إذا أنهى بايرن الموسم بقوة في ألمانيا وتمكن من مواصلة المشوار في أوروبا، فقد تكون أيقونتهم في طريقها لتحقيق أفضل ترتيب لها في الكرة الذهبية منذ عدة سنوات.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 ماريونا كالدينتي (آرسنال)

    في 2025-26: ستة أهداف، أربع تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية وكأس أبطال FIFA للسيدات.

    بعد أن أنهت التصويت على الكرة الذهبية في المركز الثاني العام الماضي، هل يمكن لماريونا كالدينتي أن تحسم الكرة الذهبية هذه المرة؟ من المؤكد أن لاعبة إسبانيا الدولية لا تزال مؤثرة بالقدر نفسه في آرسنال هذا الموسم وقد ساعدتهم بالفعل على حسم لقب واحد، في النسخة الافتتاحية من كأس أبطال FIFA للسيدات.

    أرقام كالدينتي الهجومية أقل من العام الماضي، محلياً وفي دوري الأبطال، بسبب الدور الأعمق الذي طُلب منها أن تلعبه بشكل أكثر اتساقاً على مستوى النادي، ومن المرجح أن يكون لذلك تأثير على فرصها. ومع ذلك، مع اقتراب المراحل الأخيرة من دفاع المدفعجية عن لقبهم الأوروبي وتلوح فرص أخرى للألقاب في الأفق، قد يتغير كل ذلك.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5 أليسيا روسو (آرسنال)

    في 2025-26: 19 هدفًا، ست تمريرات حاسمة. فازت بكأس أبطال FIFA للسيدات.

    في العام الماضي، أنهت أليسيا روسو التصويت على الكرة الذهبية في المركز الثالث. هذه المرة، على الصعيد الفردي، تقدم موسمًا أفضل حتى. هل يمكن أن تكون هي من تقوم بالقفزة وتفوز بالكرة الذهبية؟

    لا بد من القول إن الدور الذي لعبته روسو في دفاع إنجلترا الناجح عن لقبها الأوروبي وانتصار أرسنال في دوري أبطال أوروبا قد ساهما كلاهما في حصولها على ذلك المركز المتقدم في التصويت، لذا من المرجح أن يحتاج المدفعجية إلى إنهاء الموسم بقوة لكي تكون ضمن المنافسة مرة أخرى، نظرًا لأنهم يبدون غير مرجح أن يفوزوا بالدوري. هذا ليس مستبعدًا بالنظر إلى نجاح أرسنال الأوروبي في الموسم الماضي، ومع ذلك، وبخاصة بالنظر إلى المعدل الذي تسجل به روسو. 

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    4 إيفا بايور (برشلونة)

    في 2025-26: 25 هدفًا، أربع تمريرات حاسمة. فازت بكأس السوبر الإسباني.

    تواصل إيفا بايور تسجيل أرقام مذهلة أمام المرمى، ودورها في موسم برشلونة القوي على أربع جبهات ينبغي أن يجعلها تعود إلى القائمة المختصرة للكرة الذهبية هذا العام، بعد ظهور ناجح جدًا في 2025. في المرة الماضية، حصدت الدولية البولندية جائزة غيرد مولر لاستغلالها في تسجيل الأهداف، كما احتلت أيضًا المركز الثامن في التصويت على الجائزة الرئيسية. هل يمكن أن تكون أعلى هذا الموسم؟

    تسجل بايور بمعدل مشابه لمعدل الموسم الماضي، ما يمنحها أساسًا جيدًا مع اقتراب بعض المباريات الضخمة الحاسمة للألقاب لبرشلونة. كما ساعدت بولندا على الانطلاق بقوة في سعيها للتأهل إلى كأس العالم للسيدات للمرة الأولى، والمزيد من ذلك يمكن أن يساعد قضيتها أيضًا بالتأكيد.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3 ميلشي دومورناي (ليون)

    في 2025-26: 11 هدفًا، سبع تمريرات حاسمة. فازت بكأس رابطة الأندية الفرنسية.

    سيكون من المفاجئ جدًا إذا لم تفز ميلشي دومورناي بالكرة الذهبية في مرحلة ما، فهي جيدة إلى هذا الحد. إنها نقطة أثبتتها مرارًا وتكرارًا بأدائها مع ليون هذا الموسم، حيث تبرز بانتظام كأفضل لاعبة على أرض الملعب عندما يلعب العملاق الفرنسي.

    بعد تسجيلها بمعدل لافت العام الماضي، أصبحت دومورناي تصنع الأهداف بشكل أكثر انتظامًا هذه المرة، لكنها لا تزال تجد طريقها إلى الشباك في اللحظات الكبيرة - وبأسلوب مذهل. كان ذلك هو الحال في وقت سابق من هذا الشهر عندما التقى ليون بباريس سان جيرمان في نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية، إذ ثبتت تسديدتها الرائعة أنها الهدف الوحيد في المباراة لتمنح ما سيأمل OL أن يكون أولى أربع قطع من الألقاب هذا الموسم.

    يبدو أن ليون مهيأ أيضًا لتقديم أداء جيد في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا. إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تكون دومورناي في قلب ذلك، وينبغي أن ترتقي في تصنيفات الكرة الذهبية نتيجة لذلك.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2 كلوديا بينا (برشلونة)

    في 2025-26: 25 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية وكأس السوبر الإسباني.

    تعيش كلوديا بينا موسمًا رائعًا بكل بساطة. في هذه القائمة، فقط بايور سجلت العدد نفسه من الأهداف وفقط هاردر وبول لديهما مساهمات مباشرة في الأهداف أكثر في موسم 2025-26، مع ارتقاء اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا إلى مستوى جديد تمامًا بعد أن بدا أنها فعلت ذلك بالضبط العام الماضي أيضًا.

    لقد كانت ثباتية إنتاج بينا مثيرة للإعجاب بشكل لا يصدق، وإذا تمكنت من مواصلة ذلك في المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا، حيث يكون الاهتمام أكبر والرهانات مرتفعة للغاية، فعندئذ ينبغي أن تتجاوز ترتيب الكرة الذهبية للعام الماضي وهو المركز الحادي عشر بفارق كبير. إنها تبدو كمنافسة جادة على الجائزة، في الواقع.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-WOMEN-BARCELONA-BAYERN MUNICHAFP

    1 أليكسا بوتياس (برشلونة)

    في 2025-26: 17 هدفًا، ثماني تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم للسيدات التابع لليويفا وكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للكثيرين، كانت أليكسيا بوتياس ستستحق أن تكون الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2025. بدت نجمة برشلونة أفضل من أي وقت مضى الموسم الماضي، واضعةً وراءها بعض السنوات الصعبة من الإصابة لتقدم مستوى خارج هذا العالم بينما فاز الكتالونيون بثلاثية محلية ووصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    في الوقت الحالي، وبالنظر إلى مستواها العالمي الثابت، والسجل الذي تمتلكه في تصويت الكرة الذهبية ومكانة بارسا كربما الفريق الأكثر خطورة في أوروبا، تبدو كأنها المرشحة الأوفر حظًا مبكرًا لجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026.

