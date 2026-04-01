تصنيفات القوة لكأس العالم 2026: فرنسا المتألقة تُظهر قوتها، لكن إنجلترا والمنتخب الأمريكي يظهران نقاط ضعف، بينما تحجز السويد المتجددة أحد المقاعد الستة الأخيرة في التصفيات

لا يوجد حقًا ما يضاهي كأس العالم. فحتى مرحلة التصفيات وحدها تثير موجة من الحماس على مستوى البلاد لا يمكن لمباريات الأندية أن تضاهيها، ولهذا شهدنا مشاهد فرح حقيقي في جميع أنحاء العالم خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس، مع تأكد تأهل الفرق الست الأخيرة إلى مهرجان كرة القدم الذي سيُقام هذا الصيف في أمريكا الشمالية.

في أوروبا، كان الخبر الأبرز هو فوز البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح، مما يعني أن «الأزوري» لن يشارك في البطولة للمرة الثالثة على التوالي. وفي الوقت نفسه، لن يشارك نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في كأس العالم أيضًا، بعد خسارة منتخب بولندا 3-2 أمام السويد في سولنا. وفي المباراتين الأخريين من تصفيات الاتحاد الأوروبي، أنهت تركيا حلم كوسوفو، بينما تفوقت التشيك على الدنمارك بركلات الترجيح. وفي المكسيك، فاجأ العراق بوليفيا في مباراة التصفيات بين الاتحادات، بينما تغلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بصعوبة على جامايكا بعد الوقت الإضافي. 

والآن، بعد أن عرفنا أخيراً جميع الفرق الـ48 المتأهلة، من يبدو أنه قادر على الوصول إلى النهائي في أمريكا الشمالية هذا الصيف، وأي البلدان لا يزال أمامها الكثير من العمل بين الآن ومباراة الافتتاح في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو؟ فيما يلي، تقيّم GOAL آفاق البلدان الثلاثة المضيفة (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا) والمشاركين الآخرين في أكبر بطولة كأس العالم على الإطلاق...

التحديث السابق:19 يناير 2026.

    48كوركاساو ⬇️

    حققت كوراكاو تطوراً هائلاً على مدار السنوات العشر الماضية، حيث قفزت من المركز 150 إلى المركز 82 في التصنيف العالمي، لكن تأهلها إلى الدور النهائي يظل أمراً مذهلاً. وبالفعل، كان الأمر يبدو مستبعداً خلال مباراتها الحاسمة في دور المجموعات أمام منتخب جامايكا المرشح بقوة، الذي سدد الكرة ثلاث مرات في العارضة خلال المواجهة التي أقيمت في نوفمبر في كينغستون، كما ألغى الحكم المساعد بالفيديو (VAR) ركلة جزاء كانت قد احتسبت لصالحه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    ومع ذلك، وعلى الرغم من غياب المدرب ديك أدفوكات، الذي غاب عن المباراة لأسباب شخصية قبل أن يستقيل في فبراير، صمدت كوراكاو وحصدت النقطة التي كانت بحاجة إليها لتصبح أصغر دولة - من حيث المساحة والسكان - تتأهل إلى كأس العالم على الإطلاق. 

    لذا، في حين أن الخسارتين الوديتين الشهر الماضي أمام الصين وأستراليا أكدتا أن "الموجة الزرقاء" من غير المرجح أن تحدث تأثيراً كبيراً في أمريكا الشمالية بمجموعة من اللاعبين غير المعروفين (سيكون تاهيث تشونغ، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، الوجه الأكثر شهرة لمتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز)، فإن ذلك لا يهم حقاً. فقد صنعت كوراكاو التاريخ بالفعل، ومكافأتها - إن جاز التعبير - هي مباراة الافتتاح ضد القوة العظمى ألمانيا، قبل المواجهات اللاحقة مع الإكوادور وكوت ديفوار.

    • إعلان
    47هايتي ⬇️

    إن تأهل هايتي إلى كأس العالم للمرة الثانية، بعد 52 عامًا من مشاركتها الأولى في الدور النهائي، هو أمر لا يقل عن كونه معجزة. من الواضح أن غياب أقوى ثلاث فرق عن تصفيات الكونكاكاف (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الدول المشاركة في استضافة كأس العالم) ساعد في ذلك، لكن لم يصدق أحد أن "الغريناديرز" يمكنهم تصدر مجموعة تضم كوستاريكا وهندوراس - خاصة وأن فريق سيباستيان ميني اضطر إلى خوض جميع مبارياته على أرضه في كوراكاو بسبب الصراع الذي يعصف بهايتي منذ أن دمرها زلزال عام 2010. 

    ميجن، الذي لم يتمكن حتى الآن من زيارة الجزيرة الكاريبية واضطر إلى الاعتماد على مسؤولي الاتحاد الهايتي لكرة القدم للحصول على معلومات عن اللاعبين المحليين، لا يمتلك تشكيلة قوية بشكل خاص تحت تصرفه. ومع ذلك، بعد أن أقنع لاعب وسط ولفرهامبتون الفرنسي المولد جان-ريكنر بيلغارد باللعب لصالح هايتي، حذا حذوه مهاجم سندرلاند ويلسون إيسيدور، الذي سجل هدفاً في أول مباراة له مع المنتخب في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل مع أيسلندا في مارس، مما عزز آمال الفريق في تحقيق مفاجأة في مجموعة صعبة تضم البرازيل والمغرب واسكتلندا.

    46العراق 🆕

    وهو الفريق الثامن والأربعون والأخير الذي تأهل للبطولة، وقد مرت 40 عامًا طويلة منذ آخر مشاركة للعراق في كأس العالم. حصل العراق على المقعد الوحيد في آسيا في مباريات الملحق بين الاتحادات بعد حملة شاقة بدأت في عام 2023 وشملت خمس جولات من التصفيات، حيث فاز بصعوبة على الإمارات العربية المتحدة في مباراة ذهاب وإياب في نوفمبر 2025 ليواجه إما بوليفيا أو سورينام لتحديد من سيتأهل إلى البطولة.

    وفي النهاية، واجه العراق بوليفيا في مارس، وفاز على الدولة الأمريكية الجنوبية بنتيجة 2-1 في المكسيك، على الرغم من تعطل استعداداته وسفره بسبب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط - وهو انتصار تطلب منه الصمود خلال تسع دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية المباراة كانت مدمرة للأعصاب.

    وقد أدى هذا الفوز التاريخي إلى حصول العراق على مكان في ما يُسمى بـ"مجموعة الموت" في نسخة كأس العالم هذه، إلى جانب فرنسا الفائزة باللقب عام 2018، والمنتخب الأفريقي القوي السنغال، والمفاجأة النرويج. سيكون العراق هو الأقل حظاً في هذه المجموعة، ولكن بعد غياب دام أربعة عقود عن أكبر مسرح كروي، لن يهتم الفريق بذلك مطلقاً بعد أن حصل على حق اختبار قدراته أمام أفضل الفرق في العالم.

    45بنما ⬇️

    بعد أن استحوذوا على قلوب الجماهير في كأس العالم 2018 في روسيا، سيعود مشجعو بنما الرائعون إلى الدور النهائي الصيف المقبل في رحبة صدر، بعد أن تمكن منتخبهم من حجز مقعد التأهل المباشر في الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف. وقد اكتسح "المد الأحمر" منتخب السلفادور الذي كان قد خرج بالفعل من المنافسة بفوزه عليه 3-0 في مدينة بنما، وبفضل هذا الفوز، إلى جانب خسارة سورينام 3-1 أمام غواتيمالا، احتل فريق توماس كريستيانسن صدارة المجموعة A.

    بالنظر إلى قوة تشكيلة الفريق، بدا الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم أمراً بعيد المنال بالنسبة لـ"لوس كاناليروس"، على الرغم من أنهم أثبتوا أنهم ليسوا فريقاً سهلاً بالفوز على جنوب أفريقيا في كيب تاون هذا الأسبوع. ومع ذلك، بعد أن أوقعت القرعة بنما في مجموعة تضم إنجلترا وكرواتيا وغانا، قد ينتهي الأمر بها للأسف بخسارة جميع مباريات المجموعة الثلاث - تماماً كما حدث في روسيا 2018.

    44الأردن ⬇️

    صنع الأردن تاريخاً في 5 يونيو بتأهله إلى كأس العالم للمرة الأولى، مما أدى إلى اندلاع مشاهد احتفالية صاخبة في جميع أنحاء البلاد. الفوز 3-0 على عمان، الذي جاء بفضل ثلاثية من علي أولوان، جعل منتخب النشامة على وشك حسم مكانه في النهائيات، وتأكد احتلاله المركز الثاني في المجموعة ب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفضل فوز كوريا الجنوبية 2-0 على العراق صاحب المركز الثالث في وقت لاحق من اليوم.

    من الواضح أنه لن يُتوقع الكثير من الأردن في النهائيات، على الرغم من تعادله المشرف مع نيجيريا يوم الثلاثاء. يلعب غالبية لاعبي فريق جمال سلمي في وطنهم، على الرغم من أن الجناح النجم موسى الطعماري قضى معظم مسيرته في أوروبا، وانتقل من مونبلييه إلى رين العام الماضي.

    كما أن الأردن، الذي يحتل المرتبة 63 عالمياً، قد تحسن مستواه بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، بل وفاجأ كوريا الجنوبية في طريقه إلى احتلال المركز الثاني في كأس آسيا 2023 في قطر. لكن الهزائم الأخيرة في المباريات الودية أمام بوليفيا وألبانيا وتونس تؤكد أن مشوارهم في كأس العالم سيكون صعباً على الأرجح. ولديهم أي أمل في بلوغ دور الـ32، سيتعين عليهم ببساطة الفوز على النمسا أو الجزائر قبل مواجهة حاملة اللقب الأرجنتين في مباراتهم الأخيرة بالمجموعة.

    43قطر ⬇️

    بعد أن خيبت آمال الجميع في أول مشاركة لها في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة عام 2022، ستسعى قطر إلى ترك انطباع أكثر إيجابية في البطولة بعد أربع سنوات. ومع ذلك، فقد أحاطت الجدل بتأهلها، حيث سُمح للبطل الآسيوي مرتين، بشكل غير مفهوم، بلعب مباراتي الدور الرابع على أرضه، وبعد تعادله مع عمان بدون أهداف في الريان، فاز على الإمارات العربية المتحدة 2-1 في نفس الملعب ليحتل صدارة مجموعته المكونة من ثلاث فرق.

    أشرف جولين لوبيتيغي، المدرب السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، على ختام حملة قطر بعد توليه منصب المدير الفني في مايو، وقام بعمل جيد في تعزيز الدفاع الذي استقبل 24 هدفاً في 10 مباريات خلال الجولة الثالثة من التصفيات. كما يمتلك لوبيتيغي في صفوفه المهاجم المتميز الموز علي، الذي سجل أهدافاً (12) أكثر من أي لاعب آخر في قسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

    ومع ذلك، في حين تمكنت قطر من تجنب أي من الفرق الكبرى في قرعة كأس العالم، والتي وضعتها في نفس المجموعة مع كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك، فإن الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب يبدو بعيد المنال بالنسبة لفريق يعاني من أربع هزائم متتالية.

    42المملكة العربية السعودية ⬇️

    تعود السعودية إلى كأس العالم للمرة الثامنة منذ مشاركتها الأولى في البطولة بالولايات المتحدة عام 1994، وقد اضطرت إلى السير في طريق شاق نحو التأهل قبل أن تحجز مكانها أخيرًا في أكتوبر.

    استقال روبرتو مانشيني من منصب المدرب بعد ما يزيد قليلاً عن عام في منصبه عقب أداء سيئ في كأس آسيا وبداية مخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2024، مما أدى إلى إعادة تعيين سلفه، هيرفيه رينارد. وعلى الرغم من أن الأداء تحت قيادة المدرب الفرنسي لم يكن ثابتاً، تمكنت السعودية من التغلب على العراق بفارق الأهداف في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لتضمن مكانها في القرعة - على الرغم من أنها استفادت بشكل كبير من قدرتها على لعب مباراتيها في جدة.

    يبدو أن تدفق النجوم الأجانب إلى الدوري السعودي للمحترفين كان له تأثير سلبي على المنتخب الوطني، حيث تم استبعاد عدد من اللاعبين من تشكيلات أنديتهم، ويبدو أن تكرار فوزهم المفاجئ على الأرجنتين في عام 2022 أمر بعيد المنال حالياً لفريق خسر 4-0 أمام مصر الأسبوع الماضي.

    41الرأس الأخضر ⬇️

    ستصبح الرأس الأخضر ثالث أصغر دولة مشاركة في كأس العالم من حيث عدد السكان، بعد أن حافظت على رباطة جأشها لتضمن مكانها في الحدث الكبير المقرر إقامته الصيف المقبل. ضمنت «الأسماك الزرقاء» مشاركتها الأولى في البطولة بفضل فوزها 3-0 على إسواتيني في أكتوبر، وهو ما ضمن لها صدارة مجموعتها في التصفيات، حيث أنهت التصفيات بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، القوة الأفريقية التقليدية.

    إنها بالتأكيد ليست فريقاً يتألف من أسماء كبيرة أو مدعوم من اتحاد كرة قدم ثري. على سبيل المثال، تم تجنيد بيكو لوبيز، لاعب شامروك روفرز، عبر منصة التواصل الاجتماعي المهنية LinkedIn، في حين استفاد الفريق من اللاعبين المؤهلين الذين تقدموا لتمثيله منذ وصوله إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في عام 2023.

    وبالتالي، ستكون الرأس الأخضر من الفرق الأقل حظاً في كأس العالم، حيث من المرجح أن يواجه الفريق، الذي خسر أمام تشيلي المتعثرة في أمريكا الجنوبية خلال فترة التوقف الدولية في مارس، صعوبات كبيرة أمام إسبانيا وأوروغواي، حتى لو كان يشعر بلا شك أن مباراته مع السعودية قابلة للفوز.

    40إيران ⬇️

    حسمت إيران تأهلها إلى كأس العالم 2026 بعد أن نجحت مرتين في تعويض تأخرها لتتعادل 2-2 مع أوزبكستان، صاحبة المركز الثاني، في طهران في مارس الماضي - وهي النتيجة التي ضمنت للفريق المضيف احتلال أحد المركزين الأولين في المجموعة أ من تصفيات الاتحاد الآسيوي. وكان مهدي تاريمي، كما كان متوقعاً، هو اللاعب الحاسم، حيث سجل مهاجم أولمبياكوس هدفي منتخب بلاده، رغم أنه حظي مرة أخرى بدعم قوي من سردار أزمون.

    لا تمتلك إيران مجموعة كبيرة من اللاعبين - كما أظهر ذلك أداءها الضعيف في الخسارة المخيبة للآمال أمام أوزبكستان في كأس الأمم الأفريقية 2025 - لكنها بالتأكيد لا تفتقر إلى الخبرة، ولا ينبغي الاستهانة بفريق يحتل حالياً المرتبة 21 في التصنيف العالمي. ستكون هذه هي المشاركة الرابعة على التوالي للمنتخب الإيراني في النهائيات، وبعد أن حصل على قرعة سهلة نسبياً تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، قد يتمكن من تجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في محاولته السابعة.

    ومع ذلك، فقد دخلت استعدادات "فريق ميلي"، بل ومشاركته في البطولة نفسها، في حالة من الفوضى التامة بسبب الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً أنه لن يكون من "المناسب" أن يلعب تاريمي وزملاؤه لأنه لا يستطيع ضمان سلامتهم.

    39جمهورية الكونغو الديمقراطية 🆕

    كان لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا السابق هو بطل جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أنهت انتظارًا طويلاً ومؤلمًا دام 52 عامًا للتأهل إلى كأس العالم. سجل أكسل توانزيبي، المدافع السابق لمانشستر يونايتد والحالي لبرنلي، هدف الفوز في الدقيقة 100 لصالح الدولة التي كانت تُعرف سابقًا باسم زائير، في مباراة الملحق القاري ضد جامايكا في المكسيك. وكان فريق "الفهود" قد تغلب بالفعل على قوتين كرويتين أفريقيتين هما الكاميرون ونيجيريا للوصول إلى مباراة الملحق، بعد أن احتل المركز الثاني خلف السنغال في مجموعته التأهيلية.

    تنتظرهم البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان في المجموعة K، ويضم الفريق بعض اللاعبين الجيدين، بما في ذلك آرون وان بيساكا لاعب وست هام، ونوح ساديكي لاعب سندرلاند، ومهاجم نيوكاسل يوان ويسا. ولكن بعد هذا الانتظار الطويل جدًا، سيكون المشجعون واللاعبون الكونغوليون بالتأكيد في غاية السعادة لمشاركتهم في كأس العالم.

    38جنوب أفريقيا ⬇️

    للمرة الأولى منذ استضافتها للبطولة عام 2010، وللمرة الثالثة فقط بجهودها الذاتية، تأهلت جنوب أفريقيا إلى كأس العالم، رغم أنها كادت تفقد هذا التأهل من بين يديها على الرغم من أدائها القوي في المجموعة C التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تسبب إشراك لاعب غير مؤهل في مباراة ضد ليسوتو في سبتمبر في خسارة الفريق لثلاث نقاط، وبالتالي كان عليه الفوز على رواندا في مباراته الأخيرة - بالإضافة إلى مساعدة من نيجيريا - ليحجز مكانه في الصيف المقبل.

    وقد أشار وصولها إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 إلى أن "بافانا بافانا" عادت إلى المسار الصحيح بعد حوالي عقد من التراجع النسبي، لكن خروجها المخيب للآمال من دور الـ16 هذا العام أظهر أن أمامها الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، سواء داخل الملعب أو خارجه. وبالطبع، لا يستطيع المدرب هوغو بروس فعل الكثير حيال المشكلات الهيكلية التي أصبحت موضوع نقاش كبير في جنوب أفريقيا، لذا يظل مركزاً بشكل كامل على "التحضير للأهداف المستقبلية، مع وضع كأس العالم الآن نصب أعيننا".

    كان القرعة لطيفاً نسبياً مع فريق يعتمد بشكل كبير على القوة المحلية العملاقة ماميلودي صنداونز. وكما فعلت قبل 16 عاماً، ستفتتح جنوب أفريقيا البطولة بمواجهة المكسيك، قبل أن تلتقي التشيك، ثم تختتم مشوارها في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية. ليس هذا بأي حال من الأحوال أسوأ جدول مباريات، ولكن بالنظر إلى خسائر منتخب جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية أمام مصر والكاميرون، وفشله في الفوز في أي من المباريات الودية التي خاضها الشهر الماضي ضد بنما، قد يكون من الصعب جدًا على منتخب "بافانا بافانا" تجاوز هذه المرحلة بنجاح. 

    37نيوزيلندا ↔️

    جعل قرار الفيفا بمنح أوقيانوسيا مقعدًا مضمونًا في كأس العالم 2026 تأهل نيوزيلندا إلى الدور النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010 مجرد إجراء شكلي، حيث لا يوجد لديها أي منافس يذكر في الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم. وكما قال المدافع مايكل بوكسال بعد تأهل "البيض" بفوزهم 3-0 على كاليدونيا الجديدة: "لقد عانينا من خيبات أمل في [الحملات السابقة]، ولكن بمجرد توسيع البطولة، توقعنا هذا من أنفسنا".

    والسؤال الآن هو ما إذا كان بإمكانهم إحداث أي تأثير في أمريكا الشمالية العام المقبل. وقد أعطى التعادل الأخير مع النرويج بعض الأسباب للتفاؤل - لكن من الصعب أن نكون واثقين من آفاق فريق تراجع الآن إلى المرتبة 85 في التصنيف العالمي.

    لقد أنهى الفوز 4-1 على تشيلي في مارس على الأقل سلسلة محبطة من ثماني مباريات دون فوز، لكن لا مفر من حقيقة أن مهاجم نوتنغهام فورست كريس وود هو اللاعب الوحيد من الطراز الرفيع حقاً في تشكيلة نيوزيلندا. لذا، يبدو الفوز على إيران في المباراة الافتتاحية لـ"الوايتس" أمراً ضرورياً لفرصهم في الخروج من مجموعة تضم أيضاً مصر وبلجيكا.

    36تونس ⬇️

    لم يكن هناك شك حقيقي في تأهل تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. ومع ذلك، فإن مسيرتها محفوفة حالياً بالشكوك في أعقاب أداء مخيب للآمال في كأس الأمم الأفريقية، والذي أدى إلى إقالة سامي ترابيلسي من منصب المدرب وتعيين صبري لاموشي خلفاً له.

    كان ترابيلسي، المدافع السابق، قد عاد إلى منصبه في فبراير من العام الماضي وساعد "نسور قرطاج" على التأهل إلى كأس العالم 2026 دون أن تستقبل شباكها أي هدف. لكن لسوء حظ ترابيلسي، كانت بطولة كأس الأمم الأفريقية كارثة بالنسبة لتونس، التي خسرت بركلات الترجيح أمام مالي في دور الـ16 رغم أنها لعبت ضد 10 لاعبين لأكثر من 90 دقيقة من المباراة في الدار البيضاء.

    حقق لاموشي، على الأقل، بداية خالية من الهزائم في فترة توليه المنصب، حيث قاد الفريق للفوز 1-0 على هايتي والتعادل السلبي مع كندا، لكن من الواضح أنه سيجد صعوبة بالغة في إخراج تونس من مجموعة كأس العالم التي تضم أيضًا هولندا واليابان، خاصة وأن الفريق يفتقر إلى اللاعبين من الطراز العالمي.

    35أستراليا ⬇️

    أكدت أستراليا مشاركتها في كأس العالم 2026 بشكل قاطع بفوزها خارج أرضها على السعودية في 10 يونيو (حيث كان يكفيها مجرد تجنب الهزيمة بفارق خمسة أهداف) - لكن الفوز 1-0 على اليابان قبل خمسة أيام من ذلك هو ما ضمن تأهلها فعليًا.

    يتطلع منتخب أستراليا الآن إلى المشاركة للمرة السادسة على التوالي في النهائيات، لكن في الوضع الحالي، لا يبدو هذا الفريق الذي يفتقر إلى النجوم قادراً على تكرار إنجازات الوصول إلى دور الـ16 التي حققها في عامي 2006 و2022. لقد تحسنت الأداء بالتأكيد منذ أن خلف بوبوفيتش غراهام أرنولد كمدرب في سبتمبر 2024، كما أن ظهور شباب واعدين مثل محمد توري ونيستوري إيرانكوندا وأليساندرو سيركاتي يشير بالتأكيد إلى مستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم في أستراليا.

    إن تجنبهم مواجهة أي من الفرق الكبرى في مرحلة المجموعات يمنحهم فرصة للوصول إلى دور الـ32 على الأقل، حيث تشير انتصارات مارس على الكاميرون وكوراكاو إلى أن الأستراليين قادرون على حصد نقاط كافية من مبارياتهم ضد تركيا والولايات المتحدة وباراغواي للتسلل إلى مرحلة خروج المغلوب.

    34أوزبكستان ⬇️

    بعد العديد من المحاولات التي كادت أن تكلل بالنجاح، ولا قلة من خيبات الأمل، ستشارك أوزبكستان أخيرًا للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم هذا الصيف. لم يكن التأهل سهلاً على الإطلاق، حيث اضطر سريكو كاتانيتش إلى الاستقالة من منصب المدرب في يناير بسبب المرض، وتولى لاعب الوسط السابق تيمور كابادزي المهمة التي بدأها السلوفيني بتحقيق تعادل مثير 0-0 مع الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو، مما ضمن للمنتخب احتلال المركز الثاني في المجموعة A من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 

    ومع ذلك، سيشرف أسطورة إيطاليا فابيو كانافارو على حملة هذه الدولة الآسيوية الأولى في كأس العالم، مع كابادزي كمساعد له. بدأت فترة عمل الفائز بكأس العالم بشكل واعد، حيث فازت "الذئاب البيضاء" بكأس العين الدولية (بطولة ودية) في نوفمبر بفوزها على مصر في نصف النهائي وتغلبها على إيران بركلات الترجيح في النهائي، قبل أن تهزم غابون وفنزويلا في سلسلة FIFA 2026. 

    من الواضح أن آمال أوزبكستان الضئيلة بلا شك في بلوغ مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم ستتوقف على دفاع قوي بقيادة قلب دفاع مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف، الذي سيكلف بمهمة إيقاف لاعبين مثل لويس دياز وكريستيانو رونالدو في أول مباراتين للمجموعة، ضد كولومبيا والبرتغال على التوالي، قبل المواجهة الحاسمة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

    33البوسنة والهرسك 🆕

    البوسنة والهرسك هي السبب وراء غياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. بعد أن خسروا فرصة التأهل التلقائي من المجموعة H في لحظة مؤلمة، حيث حرمتهم هدف التعادل المتأخر الذي سجلته النمسا في مباراة التصفيات الأخيرة، لم يكن هناك من يتوقع أن ينجح البوسنيون في الوصول إلى البطولة بعد أن وقعوا في نفس الجانب من مباريات الملحق مع «الأزوري» الفائزين باللقب أربع مرات - لكنهم حققوا مفاجأة رائعة.

    واحتاجوا إلى ركلات الترجيح للتغلب على ويلز في نصف النهائي بعد أن سجل النجم الدائم إدين دزيكو هدف التعادل في الدقيقة 86، وبعد أربعة أيام فقط، كرروا الإنجاز مرة أخرى، وحطموا قلوب الإيطاليين في ركلات الترجيح بعد أن منحتهم البطاقة الحمراء التي حصل عليها أليساندرو باستوني في الشوط الأول فرصة للعودة إلى المباراة التي كانوا متأخرين فيها 1-0 في ذلك الوقت.

    ورغم أن البوسنة ستكون سعيدة بمجرد وصولها إلى هذه المرحلة في ظل هذه الظروف، إلا أنها ستطمح إلى تجاوز مرحلة المجموعات في كأس العالم التي تضم كندا وسويسرا وقطر، في ما سيكون بمثابة وداع سعيد للاعب دزيكو البالغ من العمر 40 عاماً.

    32التشيك 🆕

    أنهت التشيك انتظارًا دام 20 عامًا للعودة إلى مسرح كأس العالم، حيث عاشت فرحة إضافية ببلوغها البطولة عبر مباريات الملحق بعد أن احتلت المركز الثاني بفارق كبير عن كرواتيا في مجموعتها التأهيلية.

    ومن المؤكد أن الفريق خاض مشواراً صعباً في كل من نصف النهائي والنهائي؛ فقد تأخر التشيكيون 2-0 أمام أيرلندا بعد 23 دقيقة فقط من المباراة التي أقيمت في براغ، قبل أن يحققوا عودة دراماتيكية في نصف النهائي، حيث سجل لاديسلاف كريتشي هدف التعادل في الدقيقة 86 ليفرض الوقت الإضافي، قبل أن يسجل لاعب ولفرهامبتون ركلة الجزاء الحاسمة في ركلات الترجيح. ولم تكن المباراة النهائية ضد الدنمارك أقل إثارة، حيث تعادل الفريقان بعد أن سجل كل منهما هدفاً في الوقت الإضافي. وأضاع الدنماركيون ثلاث من أربع ركلات جزاء ليمنحوا التشيك الفوز، على الرغم من سيطرتهم على الإحصائيات طوال 120 دقيقة.

    ونتيجة لذلك، وجدت التشيك نفسها في المجموعة A من كأس العالم مع المضيفين المشاركين المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، ولكن على الرغم من وجود بعض اللاعبين الهجوميّين المتميزين مثل بافيل سولك وباتريك شيك وقدرتها الدفاعية القوية، سيكون من المفاجئ جداً رؤيتها تحقق تقدماً كبيراً.

    31غانا ⬇️

    في وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال منتخب غانا بدون مدرب قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم. وكان المدرب السابق أوتو أدو قد تعرض لضغوط شديدة عقب حملة تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكارثية، ورغم أنه تمكن من تأمين مقعد «النجوم السوداء» في كأس العالم، إلا أنه أُقيل من منصبه بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية في المباريات الودية، بما في ذلك الهزيمة المذلة بنتيجة 5-1 أمام النمسا في 27 مارس.

    وتشير الشائعات الآن إلى تولي تشيسلاف ميخنيفيتش المهمة، وفي حين يتطلع المدرب البولندي السابق إلى العمل مع لاعبين من أمثال أنطوان سيمينيو ومحمد كودوس، فإن الفريق الذي يعاني من نقص في الثقة سيواجه صعوبة كبيرة في مجموعته بكأس العالم التي تضم إنجلترا وكرواتيا وبنما.

    30كندا ⬇️

    من الواضح أن منتخب كندا قد تحسن بشكل ملحوظ تحت قيادة جيسي مارش، وهو ما يؤكده صعوده إلى المركز الثلاثين في التصنيف العالمي. ومع ذلك، لم يكن الطريق سهلاً تماماً منذ تولي المدرب الأمريكي دفة القيادة. كانت خسارة كندا في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية أمام غواتيمالا في يونيو إحراجاً كبيراً، كما أن الهزيمة في المباراة الودية أمام أستراليا لم تكن مبشرة بالخير على الإطلاق. ومع ذلك، أثبتت التعادلات الأخيرة مع كولومبيا والإكوادور وتونس، وهي منتخبات أخرى متأهلة لكأس العالم، أن الكنديين قادرون على المنافسة على أعلى المستويات.

    وبالفعل، لا ينبغي نسيان أنه بعد فترة وجيزة من توليه المسؤولية في مايو من العام الماضي، قاد مارش كندا إلى احتلال المركز الرابع في كأس أمريكا 2024 - وهو ما يمكن اعتباره أفضل إنجاز في تاريخ كرة القدم في البلاد. والتحدي الآن، بالطبع، هو إحداث تأثير أكبر في كأس العالم. لم تتأهل كندا إلى النهائيات سوى مرتين سابقتين (1986 و2022)، وخسرت جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في كلتا المرتين، لكن آمالها في التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب تعززت بلا شك بحقيقة أنها ستواجه البوسنة والهرسك في المباراة الافتتاحية للبطولة بدلاً من إيطاليا، قبل أن تواجه قطر وسويسرا.

    من الواضح أن لياقة القائد ألفونسو ديفيز، الذي عانى من مشاكل الإصابة خلال العام الماضي، ستكون عاملاً أساسياً، لكن يمكن القول إن الأهم من ذلك هو أن يستعيد المهاجم النجم جوناثان ديفيد لمسته التهديفية، التي فقدها منذ انضمامه إلى يوفنتوس خلال الصيف. 

    29الجزائر ⬇️

    بعد غياب دام 12 عامًا، ستعود الجزائر إلى نهائيات كأس العالم عام 2026 بعد أن حسمت تأهلها قبل جولة واحدة من نهاية تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). وشهدت الفترة الفاصلة بين هذين الحدثين نتائج متباينة لـ«ثعالب الصحراء»، التي فازت بكأس الأمم الأفريقية عام 2019، لكنها خرجت من دور المجموعات في نفس البطولة دون أن تحقق أي فوز في ثلاث مناسبات أخرى. وفي نسخة هذا العام، فازت الجزائر على الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، قبل أن تخسر 2-0 أمام نيجيريا، وهي نتيجة اعتبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) أنها تأثرت بشكل غير مبرر بقرارات تحكيمية "أثارت تساؤلات وأدت إلى غضب واسع النطاق".

    وفي الحقيقة، بدا الأمر وكأنه محاولة للتحايل، نظراً للطبيعة السيئة للأداء، وكان من الملاحظ أنه بينما كان الاتحاد يهاجم الحكام، دعا أيضاً المشجعين إلى البقاء متحدين في دعمهم لفلاديمير بيتكوفيتش ولاعبيه مع اقتراب كأس العالم. من الواضح جداً أن المنتخب الوطني "يمر بمرحلة إعادة بناء" ولا يزال يعتمد بشكل مقلق على رياض محرز البالغ من العمر 35 عاماً، على الرغم من أن محمد أمورة قد برز حقاً في التصفيات، حيث سجل 10 أهداف.

    ومع ذلك، في حين أن الجزائر لا تملك أي فرصة لتصدر مجموعة كأس العالم التي تضم حاملة اللقب الأرجنتين، فإنها تعتقد أنها قادرة على التقدم ليس فقط على الأردن، بل وأيضاً على النمسا، بعد فترة توقف دولية إيجابية في مارس، حيث سحقت غواتيمالا 7-0 قبل أن تتعادل مع أوروغواي بدون أهداف.

    28كوريا الجنوبية ⬇️

    لن تكون مشاركة كوريا الجنوبية في كأس العالم الصيف المقبل مفاجأة لأحد على الإطلاق، نظراً لأن «محاربي التايغوك» شاركوا في الدورات العشر الماضية. هذه المرة، حسمت كوريا الجنوبية تأهلها بسلسلة مباريات خالية من الهزائم، اختتمتها بفوز ساحق على الكويت بنتيجة 4-0 في مباراتها الأخيرة.

    لكن الأمر لم يكن سهلاً، حيث تعادل الفريق ثلاث مرات متتالية قبل أن ينجح في الفوز على العراق، في حين أن العديد من اللاعبين الرئيسيين بدأوا يتقدمون في السن، بما في ذلك القائد الأسطوري سون هيونغ-مين. ومع ذلك، أعاد المدرب هونغ ميونغ-بو المنتخب الكوري إلى المسار الصحيح بعد خسارته المفاجئة في نصف نهائي كأس آسيا 2023 أمام الأردن، والتي أدت إلى إقالة يورغن كلينسمان من منصب المدرب، وقد بدأ المدرب الجديد بالفعل في محاولة تجديد شباب الفريق قبل كأس العالم.

    ومع ذلك، فإن الهزائم الثقيلة أمام البرازيل وكوت ديفوار في الأشهر الأخيرة تعني أنه لن يتوقع أحد أن تقترب كوريا الجنوبية حتى من تكرار إنجازها في كأس العالم 2002 حيث احتلت المركز الرابع، حتى لو لم تكن القرعة سيئة للغاية بالنسبة لها، حيث ستكون المكسيك وجنوب أفريقيا والتشيك منافسيها في المجموعة الأولى المتوازنة إلى حد كبير.

    27اسكتلندا ⬇️

    تتأهل اسكتلندا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا بعد أن حسمت تأهلها بأكثر الطرق إثارةً، حيث سجل رجال ستيف كلارك هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراتهم الحاسمة أمام الدنمارك على ملعب هامبدن بارك. في الحقيقة، كان الدنماركيون هم الأفضل - حتى مع وجود 10 لاعبين - لكن الاسكتلنديين أظهروا روحاً قتالية رائعة ومهارات لا حصر لها. وبالفعل، كانت الأهداف التي سجلها سكوت ماكتوميناي وكيران تيرني وكيني ماكلين في الفوز الشهير 4-2 مذهلة.

    ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كانت اسكتلندا تمتلك بالفعل الجودة الكافية للخروج من دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى هي مسألة قابلة للنقاش، لا سيما بعد الخسارتين المتتاليتين في مباريات ودية في مارس أمام اليابان وكوت ديفوار. تذكر أن هذا الفريق أبهر الجميع في تصفيات يورو 2024 لكنه كان سيئاً للغاية في ألمانيا، ولم تصبح مهمته في أمريكا الشمالية أسهل بسبب القرعة الصعبة التي وضعت فريق كلارك في نفس المجموعة مع البرازيل والمغرب.

    ومع ذلك، من المفترض أن يتغلبوا بسهولة على هايتي، وبدعم من جماهير "تارتان آرمي"، لديهم فرصة للحصول على النقطة الأخرى التي يحتاجونها ليحتلوا على الأقل المركز الثالث في مجموعتهم.

    26المكسيك ↔️

    قاد خايمي لوزانو منتخب المكسيك إلى الفوز بكأس الذهب عام 2023، لكنه أُقيل من منصبه عقب الأداء الكارثي في بطولة كوبا أمريكا العام الماضي، حيث فشل «إل تري» فشلاً ذريعاً في تجاوز مرحلة المجموعات التي كان من المتوقع أن تكون سهلة للغاية، والتي ضمت جامايكا وفنزويلا والإكوادور. ونتيجة لذلك، عاد خافيير أغيري لتولي دفة القيادة، ويقوم هذه المرة بمساعدته الأسطورة رافائيل ماركيز، الذي تم ترشيحه لتولي منصب المدير الفني بعد كأس العالم.

    كانت فترة ولاية أغيري الثالثة حافلة بالأحداث حتى الآن، حيث تعافت المكسيك من خسارة مفاجئة في مباراة الذهاب أمام هندوراس (أثناءها أصيب المدرب بعلبة بيرة ألقاها أحد مشجعي الفريق المضيف!) لتفوز بدوري الأمم في مارس الماضي - قبل أن تحصد لقبًا آخر في يونيو بفوزها 2-1 على الولايات المتحدة في نهائي كأس الذهب في هيوستن. 

    فشل منتخب المكسيك، الذي يتسم بعدم القدرة على التنبؤ بأدائه، في الفوز بأي مباراة أخرى في عام 2025، لكنه استهل عام 2026 بثلاث انتصارات متتالية قبل أن يتعادل مع القوتين الأوروبيتين البرتغال وبلجيكا، مما رفع الآمال في وصول "إل تري" إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافته للبطولة في عام 1986.

    25مصر ↔️

    بالنسبة لفريق ناجح مثل مصر في كرة القدم الأفريقية، فإن سجلها في التأهل إلى كأس العالم يعتبر سيئًا للغاية. فقد شارك «الفراعنة» في خمس من آخر 11 نهائيات لكأس الأمم الأفريقية، وفازوا بثلاث منها، لكن عام 2026 سيشهد مشاركتهم الثانية فقط على الساحة العالمية منذ عام 1990. كما أن حملتهم السابقة تركت الكثير مما هو مرغوب فيه، حيث خسروا جميع المباريات الثلاث ضمن مجموعة بدت أقل من مخيفة في عام 2018، لذا فإن لاعبي مصر المخضرمين سيكونون مصممين على إحداث تأثير كبير في كأس العالم - ولا أحد أكثر من محمد صلاح. 

    قد تكون مسيرة الجناح المتميز مع ليفربول على وشك الانتهاء بشكل متواضع، لكن صلاح لا يزال رمزاً لبلاده، حيث سجل تسعة أهداف في طريقه إلى أمريكا الشمالية، وينضم إليه في خط هجوم خطير المهاجم المتعدد المواهب عمر مرموش من مانشستر سيتي. كما يمتلك المدرب حسام حسن دفاعاً مدرباً جيداً لم يستقبل سوى هدفين في 10 مباريات تأهيلية. 

    وكما أظهرت مسيرة المنتخب المصري هذا العام إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، فإن تشكيلة المنتخب التي تضم ثلاثة لاعبين فقط يلعبون في أوروبا تعتمد بشكل كبير على صلاح، لكن الفوز الساحق على السعودية والتعادل مع إسبانيا الشهر الماضي أثبتا أنه لا ينبغي الاستهانة بالقوة العامة للفريق. سيكون صلاح بلا شك لاعباً أساسياً، وإذا كان في كامل لياقته البدنية وعلى أتم استعداد، فمن المفترض أن يتمكن من قيادة منتخب بلاده للخروج من مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

    24باراغواي ⬇️

    قطعت باراغواي شوطًا طويلاً جدًا خلال العام الماضي تقريبًا - والمدرب غوستافو ألفارو هو السبب الرئيسي وراء ذلك. سقطت "لا ألبيروجا" في أول عقبة في كأس أمريكا 2024، حيث خسرت جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، مما أدى إلى إقالة دانييل غارنيرو. وقد حقق ألفارو إنجازات رائعة منذ توليه المنصب، حيث حسمت باراغواي تأهلها إلى كأس العالم بفضل تحسن فوري في المستوى أدى إلى فوزها على البرازيل والأرجنتين وأوروغواي خلال سلسلة من 10 مباريات دون هزيمة.

    توقف تقدم الفريق بخسارة 1-0 أمام البرازيل في ساو باولو في يونيو، لكن باراغواي حجزت مكانها في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010 بفضل تعادلها السلبي مع الإكوادور في سبتمبر. لذا، في حين لا يمتلك ألفارو أي مهاجمين من الطراز العالمي، فإنه يفتخر بخط دفاع رائع بقيادة قلب الدفاع المخضرم في بالميراس غوستافو غوميز، وهو خط دفاع يصعب اختراقه - على الأقل في المباريات التنافسية.

    استقبلت باراغواي تسعة أهداف في المباريات الست التي خاضتها منذ تأهلها لكأس العالم، وخسرت ثلاث مرات في هذه الفترة. وبالتالي، قد تجد صعوبة في الخروج من مجموعة تضم أيضاً الولايات المتحدة وتركيا وأستراليا. 

    23أوروغواي ⬇️

    يقود مارسيلو بييلسا منتخب أوروغواي إلى كأس العالم، وهذه أخبار سارة لكل من يحب الشخصيات الملونة وكرة القدم الهجومية. يُعد «إل لوكو» أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، ولا أحد يعلم ما الذي سيفعله بعد ذلك!

    بالإضافة إلى تغلبها على البرازيل في طريقها إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، حصدت أوروغواي أيضًا أربع نقاط من "السيليساو" خلال حملة تصفيات كأس العالم - بل وفاجأت الأرجنتين في بوينس آيرس. لكن بطل العالم مرتين عانى من عدم الاستقرار والانسيابية في عام 2025، وأثارت الهزيمة الساحقة 5-1 أمام الولايات المتحدة ناقوس الخطر ودفعت بيلسا إلى التفكير في شخصيته وأساليبه في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد بعد بضعة أيام فقط.

    يبدو أن الأمور قد هدأت قليلاً منذ ذلك الحين، ويبدو أن التعادلين خلال فترة التوقف الدولية في مارس، ضد إنجلترا والجزائر، يشيران إلى أن بيلسا سيظل على الأقل في منصبه عند انطلاق كأس العالم. سيكون من المؤسف بالتأكيد أن يدمر الفريق نفسه في النهائيات، لأن مكاناً في دور الـ32 متاح للفريق الذي سيواجه إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية في دور المجموعات.

    22الولايات المتحدة ⬇️

    تم الإعلان عن تعيين ماوريسيو بوكيتينو، الذي طال انتظاره، مدربًا جديدًا للمنتخب الأمريكي لكرة القدم في سبتمبر 2024 وسط ضجة إعلامية كبيرة، وكانت التجربة حتى الآن أشبه برحلة مليئة بالتقلبات. 

    بعد بعض الهزائم المؤلمة للغاية، ولا سيما أمام بنما وكندا في دوري الأمم، والمكسيك في نهائي كأس الذهب العام الماضي، تمكنت الولايات المتحدة من اكتساب زخم كبير بحلول نهاية عام 2025 بفضل سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة، توجت بفوز ساحق 5-1 على أوروغواي. ومع ذلك، تلقى الأمريكيون صفعة قاسية من بلجيكا الشهر الماضي، حيث فازت "الشياطين الحمر" بنتيجة 5-2 في أتلانتا قبل أن تواصل البرتغال سلسلة هزائم الأمريكيين.

    لا يزال النجم كريستيان بوليسيتش متفائلاً، ومن المفترض أن يتأهل البلدان المضيفان من مجموعة ضعيفة تضم باراغواي وأستراليا وتركيا، لكن بعد مرور 18 شهراً على تولي بوكيتينو دفة القيادة، لا يزال من الصعب معرفة بالضبط ما يمكن توقعه من فريقه في أي يوم.

    21السويد 🆕

    يا لها من مشاركة بالبوابة الخلفية! لم تفز السويد بأي مباراة خلال حملة تصفيات كارثية، حيث عانت من الإهانة المتمثلة في احتلال المركز الأخير في مجموعتها (خلف سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا، لا أقل ولا أكثر)، بعد أن خسرت أربع مباريات وتعادلت مرتين.

    إذن، كيف تأهلت السويد لكأس العالم، كما تسألون؟ حسناً، للإجابة على هذا السؤال، علينا أن نعود إلى نوفمبر 2024، حيث حجزت السويد مكاناً في المباريات الفاصلة بشكل لافت للنظر بفضل تصدرها لمجموعة C في دوري الأمم التي ضمت أذربيجان وإستونيا وسلوفاكيا - وقد هبطت من دوري B لتتمكن حتى من الحصول على تلك الفرصة.

    ومع ذلك، فإن قرار إقالة جون دال توماسون وتعيين غراهام بوتر، المدرب السابق لويست هام وتشيلسي وبرايتون، قبل مباريات الملحق في الربيع قد أتى بثماره، حيث أنجز الإنجليزي المهمة في ظل ظروف دراماتيكية للغاية. فازت السويد بسهولة على أوكرانيا في نصف النهائي، مستفيدة من حقيقة أن المباراة أقيمت في ملعب محايد بدلاً من الدولة التي تعاني من الحرب، قبل أن يسجل فيكتور جيوكيريس هدفاً في الدقيقة 88 ليقضي على بولندا بفوز 3-2 على أرضها.

    على الرغم من مسارهم غير التقليدي للغاية نحو البطولة، لا يزال بإمكان السويديين تشكيل تهديد في أمريكا الشمالية بوجود جيوكيريس وألكسندر إيساك (إذا كان لائقًا تمامًا) في خط هجومهم. على الورق، يبدو الفريق شاباً ومثيراً بشكل عام، مع لاعبين مثل لوكاس بيرغفال ورووني باردجي وياسين أياري وويليوت سويدبرغ، الذين يُعتبرون جميعاً لاعبين واعدين. ومع ذلك، فإن معاناتهم في التصفيات تشير إلى أنهم سيواجهون مهمة صعبة لإحداث أي مفاجآت في كأس العالم، حيث سيشاركون في المجموعة F إلى جانب هولندا واليابان وتونس.

    20تركيا 🆕

    أنهت تركيا انتظارًا دام 24 عامًا للعودة إلى أكبر مسرح كروي، حيث تأهلت إلى كأس العالم من الباب الخلفي عبر مباريات الملحق. ومن المرجح أن تشعر المنتخب التركي بأن هذا التأهل مستحق، بعد أن خسرت أربع نقاط فقط في التصفيات (جميعها أمام إسبانيا) وأنهت التصفيات بفارق ثلاث نقاط فقط عن بطل أوروبا في المجموعة E.

    يبدو أن الأتراك نادراً ما يسلكون الطريق السهل؛ فعلى الرغم من كونهم المرشحون الأوفر حظاً، إلا أنهم فازوا بصعوبة على رومانيا ثم كوسوفو في المباريات الفاصلة للوصول إلى البطولة، حيث أثبت الرقم 53 أنه رقمهم المحظوظ، حيث سجلوا بشكل غريب أهداف الفوز في تلك الدقيقة في كل من نصف النهائي والنهائي.

    لطالما كانت تركيا هي الخيار المفضل للجميع كحصان أسود، وقد أظهرت ما يمكنها فعله بالوصول إلى ربع نهائي يورو 2024، ومع بقاء المجموعة كما هي إلى حد كبير، ستكون تلك التجربة حاسمة في أمريكا الشمالية. يجمع الفريق بين الشباب والخبرة، حيث يشكل أردا غولر لاعب ريال مدريد وكينان يلدز لاعب يوفنتوس تهديداً خطيراً، مع وجود الماكر هاكان تشالهانوغلو خلفهما. ومن الممكن أن يتصدر الفريق مجموعته التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وأستراليا وباراغواي.

    19الإكوادور ↔️

    أثبتت الإكوادور أنها كابوس حقيقي في تصفيات أمريكا الجنوبية - وهو أمر قد لا يكون مفاجئاً بالنظر إلى أن دفاعها يقوده قلب دفاع باريس سان جيرمان ويليان باتشو، ويحميها «آلة استرجاع الكرة» في تشيلسي مويسيس كايسيدو. لم يستقبل أي فريق في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) عدد أهداف أقل (خمسة أهداف فقط في 18 مباراة)، كما حافظوا على نظافة شباكهم في12 مباراة، وجاءت هزيمتاهم الوحيدتان خارج أرضهم أمام البرازيل والأرجنتين، التي فازت عليها الإكوادور على أرضها في المباراة الأخيرة من التصفيات لتحتل المركز الثاني في ترتيب أمريكا الجنوبية. 

    لسوء الحظ، لا يمتلك المدرب سيباستيان بيكاسيتشي وفرة من المواهب في الهجوم (لا يزال إنر فالنسيا البالغ من العمر 35 عاماً أفضل مصدر للأهداف)، ونتيجة لذلك، تعادل الإكوادور في عدد كبير جداً من المباريات. في الواقع، تعادلوا مع كل من المغرب وهولندا التي لعبت بعشرة لاعبين خلال فترة التوقف الدولية في مارس. 

    ومع ذلك، فإن الفريق مجهز جيدًا لإحباط منافسيه في المجموعة E من كأس العالم، ألمانيا وكوت ديفوار، مع العلم أنه حتى لو حصل على نقطة واحدة فقط من أي من هاتين المباراتين، فمن المحتمل أن يكون ذلك كافيًا لتعويض خروجه من دور المجموعات في 2022، حيث يُعتبر الفوز على كوراكاو أمرًا مفروغًا منه. 

    18كوت ديفوار ⬆️

    عادت كوت ديفوار إلى كأس العالم بعد غيابها عن النسختين الأخيرتين - وقد تأهلت بطريقة مبهرة. لم تستقبل "الأفيال" أي هدف في المجموعة F من تصفيات كأس الأمم الأفريقية وفازت بثماني مباريات من أصل 10، وتعادلت في المباراتين الأخريين مع الغابون وكينيا. بقيادة إيميرس فاي، الذي تولى منصب المدير الفني في منتصف مشوار الفريق الناجح في كأس الأمم الأفريقية 2023، يضم المنتخب الإيفواري العديد من اللاعبين ذوي الخبرة، مثل فرانك كيسي ونيكولاس بيبي وجان ميشيل سيري وسيباستيان هالر وإبراهيم سانغاري.

    ومع ذلك، فإن الفريق لا يفتقر إلى المواهب الشابة المثيرة أيضاً. فقد أظهر المهاجمان المراهقان بازومانا توري ويان ديوماندي خلال مسيرة الفريق هذا العام إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أنهما لاعبان واعدان حقاً - في حين يبدو أماد ديالو البالغ من العمر 23 عاماً الآن في وضع مثالي لتحقيق كامل إمكاناته، بعد أن سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات في المغرب.

    لذا، في حين أن "الفيلة" قد لا تضم العديد من الأسماء المعروفة كما كان الحال عندما تأهلت لثلاث بطولات كأس العالم متتالية بين عامي 2006 و2014، فإنها تتميز بمزيج من عدم القدرة على التنبؤ في الهجوم والتنظيم في الدفاع، مما ساعدها على تحقيق انتصارات ودية رائعة على زميلتيها في النهائيات، كوريا الجنوبية واسكتلندا، الشهر الماضي. لا شك في ذلك: قد تسبب كوت ديفوار مشاكل كثيرة لألمانيا، وخاصة كوراكاو والإكوادور، هذا الصيف.

    17النمسا ⬆️

    سيشعر كل من تابع بطولة يورو 2024 بسعادة غامرة لتأهل النمسا إلى كأس العالم، خاصة وأن فريق رالف رانجنيك كان من أكثر الفرق إثارةً في ألمانيا بفضل أسلوبه الكروي الإيجابي والحيوي للغاية الذي مكنه من تصدر إحدى أصعب المجموعات في البطولة. حقق الفريق بعض النتائج المخيبة للآمال منذ ذلك الحين - وأبرزها الخسارة 1-0 في رومانيا في أكتوبر التي أفسدت سجله الخالي من الهزائم في المجموعة H التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم - لكنه حسم صدارة المجموعة في الجولة الأخيرة بعد أن عاد من الخلف ليتعادل مع بوسنة والهرسك التي احتلت المركز الثاني.

    تمتلك النمسا بعض اللاعبين المتميزين، مثل كريستوف باومغارتنر وكونراد لايمر، لكن القلق الأكبر بشأن فريق رانجنيك هو أن ماركو أرناوتوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً لا يزال يمثل التهديد التهديفي الرئيسي، في حين أن مارسيل سابيتسر ومايكل جريجوريتش تجاوزا أيضاً سن الثلاثين - مما قد يجعل من الصعب عليهم الضغط بكثافة معتادة في أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

    ومع ذلك، فقد أظهروا قدراتهم الحقيقية خلال الفوز الساحق 5-1 على غانا الشهر الماضي، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يحققوا أي نتيجة إيجابية في مواجهتهم المهمة مع الأرجنتين في دور المجموعات، فإن النمسا ستتطلع إلى فرصها في الفوز على كل من الجزائر والأردن للتأهل بأمان إلى دور الـ32.

    16كرواتيا ↔️

    كنا نعتقد أننا رأينا لوكا مودريتش للمرة الأخيرة على الساحة الدولية بعد خروج كرواتيا المأساوي من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا، لكن الفائز بجائزة الكرة الذهبية يستعد الآن لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم وهو في سن الأربعين. تجاوز فريق زلاتكو داليتش مرحلة التصفيات بسهولة، وحسم تأهله قبل جولة واحدة من النهاية بفضل فوزه 3-1 على جزر فارو في رييكا، لكن، كما هو الحال دائمًا مع كرواتيا، نجد أنفسنا نتساءل عما إذا كان بإمكانهم حقًا إحداث تأثير كبير في البطولة بينما يستمرون في الاعتماد على العديد من النجوم المتقدمين في السن. 

    ففي النهاية، مودريتش ليس اللاعب المخضرم الوحيد الذي يتحدى الزمن؛ فقد قدم إيفان بيريسيتش (36 عاماً) وأندريه كراماريتش (34 عاماً) مساهمات حاسمة في حملة التأهل. ومن الأمور المشجعة ظهور بيتار سوتشيتش وفرانجو إيفانوفيتش (كلاهما يبلغان 22 عاماً) كلاعبين واعدين، لكن الدفاع بحاجة ماسة إلى أن يفوز جوسكو جفارديول (23 عاماً) في سباقه مع الزمن ليكون لائقاً للمشاركة في النهائيات، بعد تعرضه لكسر في عظم الساق في يناير.

    لا يبشر الأداء الضعيف في خسارة الثلاثاء أمام البرازيل بالخير لكرواتيا، لكن كما نعلم جميعًا، يحب مودريتش ورفاقه أن يسخروا من التوقعات قبل البطولة. سيبدأون رحلتهم إلى جانب إنجلترا وغانا وبنما في المجموعة L، وسيكونون بلا شك واثقين بهدوء من بلوغ دور الـ32 على الأقل.

    15كولومبيا ⬇️

    قدم نيستور لورينزو أداءً رائعاً منذ توليه مسؤولية تدريب منتخب كولومبيا في يونيو 2022، حيث قاد «اللاعبين» إلى نهائي كأس أمريكا الجنوبية 2024 قبل أن يضمن لهم مقعداً في كأس العالم قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات. كان خيميس رودريغيز عاملاً أساسياً في تأهل الفريق، حيث افتتح النجم الصاعد في كأس العالم 2014 التسجيل بشكل مناسب في الفوز 3-0 على بوليفيا الذي ضمن لبلاده المركز السادس في تصنيفات الكونميبول، لكن نجم بايرن ميونيخ لويس دياز كان رائعاً أيضاً.

    على الجانب الإيجابي، من غير المرجح أن تعاني كولومبيا في تسجيل الأهداف في كأس العالم: جون أرياس وريتشارد ريوس ودانييل مونوز جميعهم لاعبون موهوبون، في حين أن جون دوران هو لاعب غير متوقع. ومع ذلك، سيتوخى المراهنون الحذر من دعم فريق متقلب الأداء للغاية، حيث خاض ست مباريات دون فوز قبل أن يتجاوز أخيرًا خط النهاية ضد بوليفيا، وخسر أمام كل من كرواتيا وفرنسا الشهر الماضي، مما يشير إلى أنه لا يمتلك الجودة الكافية في الدفاع لمنافسة الكبار.

    ومع ذلك، من المفترض أن يتأهل الفريق على الأقل من مجموعته. سيكون من الصعب التغلب على البرتغال، لكن كولومبيا من المفترض أن تتعامل بسهولة مع أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

    14المغرب ↔️

    بصرف النظر عن قيادة ليونيل ميسي للأرجنتين نحو التتويج بكأس العالم، كان المنتخب المغربي هو الحدث الأبرز في كأس العالم 2022 بقطر، حيث أصبح «أسود الأطلس» أول منتخب أفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في تاريخ البطولة. ولا شك أن فريق وليد رجراغي يمتلك المقومات اللازمة لإحداث تأثير كبير مرة أخرى في أمريكا الشمالية هذا الصيف، لا سيما وأن مجموعته (البرازيل واسكتلندا وهايتي) لا تشكل أي تهديد يذكر. ومع ذلك، هناك الآن علامة استفهام كبيرة حول حالته النفسية، بعد الهزيمة المدمرة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

    على الرغم من قوة الخصم، كان المغرب المرشح الأوفر حظاً للفوز في الرباط، نظراً لعدم خسارته أي مباراة رسمية على أرضه منذ عام 2009. ومع ذلك، خسر الفريق في الوقت الإضافي بعد أن أضاع أفضل هداف البطولة، إبراهيم دياز، ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي بركلة "بانينكا" غير موفقة على الإطلاق.

    وبالطبع، جرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) السنغال من اللقب ومنحه للمغرب لأن "أسود تيرانغا" غادرت الملعب بعد احتساب ركلة الجزاء لصالح المضيفين - لكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا القرار المثير للجدل سيساعد في تضميد الجراح النفسية التي أصابت الفريق مساء 18 يناير. من المؤكد أنهم لم يبدوا في أفضل حالاتهم في تعادل الأسبوع الماضي 1-1 مع الإكوادور، لكن الفوز اللاحق 2-1 على باراغواي سيكون قد رفع معنوياتهم، كما نأمل.

    13اليابان ⬆️

    أصبحت اليابان أول منتخب يتأهل فعليًا إلى كأس العالم في 20 مارس من العام الماضي بفوزها على البحرين، ويتمثل هدفها المعلن في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى. ومع ذلك، فإن قدرتها على تحقيق ذلك هي موضوع نقاش حاد في الداخل. ومن المؤكد أنها ستخضع لاختبار صعب في مرحلة المجموعات، بعد أن أوقعتها القرعة في مجموعة تضم هولندا وتونس والسويد، في حين أن الإصابة التي تعرض لها واتارو إندو في نهاية الموسم كانت بمثابة ضربة قاسية - حتى لو كان لاعب وسط ليفربول لم يفقد الأمل في المشاركة في كأس العالم.

    لكن الشيء الرائع هو أن اليابان لم تكترث لغياب إندو وفازت على كل من اسكتلندا وإنجلترا على أرضهما خلال فترة التوقف الدولية في مارس، لتسجل خمس انتصارات متتالية للساموراي الأزرق. لذا، في حين أن الخروج من مجموعتها لن يكون سهلاً على الإطلاق، لن يرغب أي فريق في دور الـ32 في مواجهة فريق ديناميكي ومتوازن سجل 30 هدفاً في التصفيات بينما لم يستقبل سوى ثلاثة أهداف.

    12السنغال ⬆️

    حظيت السنغال بتوزيع قرعة سيئة في كأس العالم، حيث وقع فريق بابي تياو في نفس المجموعة مع فرنسا والنرويج، بالإضافة إلى العراق. ومع ذلك، وبناءً على ما رأيناه من «أسود تيرانغا» خلال العام الماضي، فإنهم قادرون على إحداث تأثير كبير في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

    بعد أن تفوقت السنغال على إنجلترا في مباراة ودية على ملعب سيتي جراوند في يونيو، فازت السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية بعد أن هزمت المغرب على أرضه. تلقى ثياو ولاعبوه الكثير من الانتقادات بسبب انسحابهم من الملعب في الرباط، لكن ساديو ماني يواصل قيادة الفريق بالقدوة في سن 33 عاماً، ويحظى بدعم قوي من مجموعة لاعبين متوازنة وذات بنية بدنية قوية وموهوبة تقنياً، بما في ذلك كاليدو كوليبالي، إدريسا جويي، ونجم باريس سان جيرمان الشاب إبراهيم مباي، الذي سجل هدفه الثالث مع منتخب بلاده في الفوز الودي يوم الثلاثاء على غامبيا.

    لا شك في أن السنغال ستستمتع بفرصة تكرار فوزها المفاجئ على فرنسا في الجولة الافتتاحية عام 2002، وإذا تمكنت من الخروج من المجموعة الأولى، فسيكون من الصعب إيقافها في ظروف من المؤكد أنها ستناسبها.

    11البرازيل ⬆️

    تمكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) أخيرًا من إقناع كارلو أنشيلوتي بتولي تدريب المنتخب الوطني في مايو الماضي، لكن الشكوك لا تزال تحوم حول قدرة «أعظم مدرب في التاريخ» على تحويل «السيليساو» إلى أبطال العالم في غضون ما يزيد قليلاً عن عام واحد. 

    من المؤكد أن البرازيل تمتلك بعض اللاعبين الكبار، بما في ذلك رافينها وفينيسيوس جونيور، لكنها احتلت المركز الخامس في تصفيات الكونميبول بعد خسارة ثلث مبارياتها، وهناك نقص مقلق في التماسك بين صفوف المنتخب الجنوب أمريكي منذ فترة طويلة، الذي خرج من الدور ربع النهائي في كل من روسيا 2018 وقطر 2022.

    حقيقة أن العديد من المشجعين واللاعبين السابقين كانوا يطالبون بإدراج نيمار البالغ من العمر 34 عامًا في تشكيلة كأس العالم بعد خسارة ودية محبطة أمام فرنسا تخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن انعدام الثقة في المجموعة الحالية من المهاجمين. في هذا السياق، قد يستفيد أنشيلوتي حقًا من تألق أحد مهاجميه في النهائيات، ويبدو إيغور تياغو الآن المرشح الأبرز بعد أن سجل أول أهدافه الدولية في الفوز الذي رفع المعنويات على كرواتيا يوم الثلاثاء. 

    من المفترض أن تمتلك البرازيل ما يكفي من القوة لتتجاوز بسلام مرحلة المجموعات الصعبة التي تضم المغرب واسكتلندا وهايتي، ولكن ما لم يتمكن أنشيلوتي من جعل فينيسيوس يكرر متأخراً مستواه مع ريال مدريد على المستوى الدولي، أو ما لم يرقى إستيفاو إلى مستوى توقعاته باعتباره "نيمار الجديد" في أمريكا الشمالية، فمن الصعب تصور تجاوز البرازيل لمرحلة ربع النهائي.

    10بلجيكا ↔️

    اعترف كيفن دي بروين منذ عام 2022 بأن أفضل فرصة لبلجيكا للفوز بلقب دولي كبير مع «الجيل الذهبي» قد فاتت بالفعل - ولم يحدث شيء منذ ذلك الحين لتغيير هذا الرأي. كانت بطولة يورو 2024 كارثة بالنسبة لـ«الشياطين الحمر»، حيث دخل دي بروين في مشادة مع مشجعي المنتخب المتواجدين في الملعب - وكان ذلك قبل خروجهم من دور الـ16. 

    على الأقل تمكنوا من التأهل لكأس العالم دون خسارة أي مباراة، لكن المجموعة كانت ضعيفة، وحتى جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، اعترف بعد التعادل 1-1 مع كازاخستان في نوفمبر أن بلجيكا "خسرت الكثير من النقاط" و"لم تكن جيدة بما يكفي في عدد كبير من المباريات". 

    لذا، في حين أن فريق رودي غارسيا بدا بالتأكيد في أفضل حالاته عندما سحق الولايات المتحدة في مباراة ودية في مارس، ومن المفترض ألا يواجه صعوبة تذكر في تصدر مجموعته في كأس العالم التي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا، إلا أنه من الصعب تقديم حجة مقنعة بأن بلجيكا ستنهي أخيراً جفافها من الألقاب هذا الصيف.

    9النرويج ↔️

    تأكدت مشاركة النرويج في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998 فعليًا بفوزها 4-1 على إستونيا، وهو ما يعني أنه كان بإمكانها أن تخسر 8-0 أمام إيطاليا في آخر مباراة لها في التصفيات وتحتل مع ذلك صدارة مجموعتها. ومع ذلك، لم تتراخ النرويج، بل توجهت إلى ميلانو وأرسلت رسالة قوية بفوزها بثلاثة أهداف أخرى على الإيطاليين لتختتم حملة تأهيل خالية من الهزائم. 

    وليس من المستغرب أن يكون إرلينغ هالاند من بين الهدافين، حيث سجل هدفين في عرض مثير في الشوط الثاني على ملعب سان سيرو، لكن فريق ستالي سولباكين لا يقتصر على لاعبه رقم 9 المتميز، كما يؤكد ذلك تأثير كل من أوسكار بوب ويورغن ستراند لارسن الكبير بعد دخولهما كبديلين ضد الأزوري.

    "مكافأتهم" هي مجموعة صعبة في كأس العالم إلى جانب فرنسا والسنغال والعراق، ولكن إذا كان الجميع في كامل لياقتهم البدنية، ولا سيما القائد مارتن أوديجارد، فإن النرويج قد تحقق نتائج جيدة في أمريكا الشمالية - حتى لو كانت الهزيمة أمام هولندا والتعادل مع سويسرا في مارس قد خففت من التوقعات إلى حد ما.

    8سويسرا ↔️

    تُعد سويسرا من أبطال التصفيات الذين يتسمون بالهدوء. فهي لم تغب عن أي نسخة من كأس العالم منذ عام 2002، ويمكن الاعتماد عليها دائمًا تقريبًا للوصول إلى دور الـ16. وفي هذه المرة، اضطرت سويسرا إلى الانتظار حتى الجولة الأخيرة لتضمن رسميًا تأهلها إلى بطولة 2026 بتعادلها 1-1 في كوسوفو. ومع ذلك، كان المنتخب السويسري قد حسم فعلياً صدارة المجموعة B في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بفوزه المثير 4-1 على السويد في جنيف، وهو ما أوضح تماماً سبب كون رجال مراد ياكين خصوماً صعبين للغاية.

    قد لا يضم الفريق نجومًا بارزين، لكن بريل إمبولو هو هداف مثبت في هذا المستوى، ودان ندوي لاعب نشط للغاية في أي يوم، ويوهان مانزامبي لاعب واعد للغاية، والأهم من ذلك كله، أن لاعب الوسط المخضرم غرانيت شاكا يلعب أفضل كرة قدم في مسيرته.

    بشكل أساسي، لا ينبغي الاستهانة بالسويسريين - الذين خسروا 4-3 أمام ألمانيا في مارس قبل أن يتعادلوا مع النرويج - وسيكونون واثقين جداً من بلوغ دور الـ32، خاصة الآن بعد أن أصبحوا في المجموعة ب مع البوسنة والهرسك بدلاً من إيطاليا، إلى جانب كندا وقطر.

    7هولندا ↔️

    تعد هولندا واحدة من أكثر الفرق إثارة للفضول في عالم كرة القدم الدولية. فعلى سبيل المثال، لم تكن أداءها مقنعاً حقاً في بطولة يورو 2024، لكنها بعد احتلالها المركز الثالث في مجموعتها، تمكنت من الوصول إلى الدور نصف النهائي، حيث خسرت بفارق ضئيل أمام إنجلترا.

    ومن المحبط أنه لا يزال من الصعب تقييم فريق رونالد كومان. تبدو أرقام حملة التأهل لكأس العالم رائعة: ستة انتصارات، تعادلان، صفر هزائم، 27 هدفاً سُجلت، وأربعة أهداف استقبلت. ومع ذلك، فشلوا في الفوز على بولندا، التي احتلت المركز الثاني، سواء في مباريات الذهاب أو الإياب. لكن هذا ما يمكننا قوله عن الهولنديين: إنهم خطرون. 

    يقود فيرجيل فان ديك خط دفاع يضم أيضًا ميكي فان دي فين ودينزل دومفريس، وخط الوسط قوي للغاية لدرجة أن رايان جرافنبرخ ليس لاعبًا أساسيًا مؤكدًا، ويمكنك أن تقول ما شئت عن ممفيس ديباي، لكن هذا الرجل قادر على تسجيل الأهداف على المستوى الدولي - خاصةً عندما يدعمه لاعبون مثل تيجاني رايندرز وخافي سيمونز وكودي جاكبو. خلاصة القول: الهولنديون هم الحصان الأسود. إذا تمكنوا من الخروج من مجموعة صعبة تضم اليابان وتونس والسويد، فإن "الأورانج" سيشكلون مشكلة لأي فريق يواجهونه في مرحلة خروج المغلوب.

    6ألمانيا ↔️

    كان الرأي السائد أن ألمانيا كانت غير محظوظة إلى حد ما لمواجهة إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024، لا سيما وأن فريق يوليان ناجلسمان أدى دوره على أكمل وجه في مباراة ملحمية بمدينة شتوتغارت كانت لتشكل نهائيًا مناسبًا. ومع ذلك، تم التشكيك في قدرة المدرب على تحقيق أقصى استفادة من مجموعة اللاعبين الموهوبين بعد خسارتين متتاليتين على أرضها في نهائيات دوري الأمم 2025، تلاهما هزيمة محرجة بنتيجة 2-0 أمام سلوفاكيا في المباراة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم. 

    لكن ناجلسمان قلب الأمور منذ ذلك الحين. حجزت ألمانيا صدارة المجموعة A في دوري الأمم الأوروبية بفوز ساحق 6-0 على السلوفاكيين في نوفمبر الماضي، وواصلت سلسلة انتصاراتها لتصل إلى سبع مباريات بفضل فوزين وديين على سويسرا وغانا، حيث كان أداء فلوريان فيرتز رائعاً للغاية في الفوز 4-3 على سويسرا في بازل. فجأة، أصبح حامل اللقب أربع مرات يبدو كفريق يُخشى في أمريكا الشمالية - خاصة وأن كاي هافيرتز عاد بالفعل إلى الملاعب ومن المرجح أن يكون جمال موسيالا في كامل لياقته ويستعيد مستواه التهديفي بحلول نهاية الموسم. 

    تنتظر ألمانيا كل من كوراكاو وكوت ديفوار والإكوادور في مجموعة كأس العالم التي تبدو سهلة نسبياً، على الرغم من أن احتمال مواجهة فرنسا في ربع النهائي قد أثار مخاوف من تكرار خيبة الأمل في دور الثمانية...

    5إنجلترا ⬇️

    من الناحية الإحصائية، كان السير غاريث ساوثغيت المدرب الأكثر نجاحًا لإنجلترا منذ السير ألف رامزي، لكنه فشل في إنهاء أطول فترة جفاف من الألقاب في تاريخ كرة القدم الدولية، حيث خابت آمال «الأسود الثلاثة» مرة أخرى في بطولة يورو 2024، التي خسرت فيها أمام إسبانيا في المباراة النهائية. لذلك، لجأت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى توماس توخيل لقيادة المنتخب في كأس العالم 2026، فما هي فرصة الألماني في قيادة إنجلترا أخيراً إلى الفوز في بطولة كبرى؟ بصراحة، لا يزال من الصعب قليلاً تحديد ذلك.

    كافحت إنجلترا في بعض الأحيان ضد خصوم يتراجعون إلى العمق في مجموعة تصفيات ضعيفة للغاية - كانت المباريات ضد أندورا صعبة المشاهدة بشكل خاص - لكن فريق توخيل أظهر عزمه عندما أصبح أول دولة أوروبية على الإطلاق تفوز بجميع مبارياتها دون أن تستقبل أي هدف. 

    ومع ذلك، فشلت إنجلترا في الفوز بمباراتيها الدوليتين في مارس، حيث لم يبرز أي لاعب في ما كان في الأساس مباراة تجريبية ضد أوروغواي، قبل أن يحصل المشجعون على لمحة مقلقة عن مستقبل بدون نجم الفريق هاري كين في الخسارة 1-0 أمام اليابان. لذا، في حين أن توخيل يمكنه الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين البارزين، إلا أنه لا يزال عليه أن يكتشف كيفية الحصول على أفضل أداء من لاعبين مثل جود بيلينجهام، في حين يبدو حقاً أن "الأسود الثلاثة" لن يكون لديهم أي فرصة للوصول إلى النهائي إذا حدث أي شيء لكين.

    4البرتغال ↔️

    لا يولي سوى عدد قليل جدًا من المشجعين أهمية كبيرة لدوري الأمم، لكنه أثبت أنه بمثابة طوق نجاة حقيقي لكل من كريستيانو رونالدو وروبرتو مارتينيز. فقد تعرض كلاهما لضغوط هائلة عقب حملة البرتغال المحرجة للغاية في بطولة يورو 2024. ومع ذلك، عزز الفوز في دوري الأمم 2025 من موقعيهما كقائد ومدرب، مما يعني أن رونالدو، إذا سمحت له لياقته البدنية، سيقود على الأرجح منتخب مارتينيز إلى كأس العالم 2026 وهو في سن 41 عامًا - خاصة وأن المهاجم النجم تجنب بشكل غير مفهوم ولكن حتمي إيقافه لثلاث مباريات بسبب طرده خلال خسارة بلاده المفاجئة 2-0 أمام أيرلندا في التصفيات.

    لا تزال حكمة الاستمرار في الاعتماد على لاعب فشل في آخر بطولتين دوليتين له موضوعًا كبيرًا للنقاش، ولكن لا يمكن إنكار أن البرتغال تمتلك الموهبة اللازمة لدعم رونالدو - لا سيما لأنها تفتخر بما يمكن وصفه بأفضل ثلاثي خط وسط في كرة القدم العالمية، وهم فيتينها وجواو نيفيس وبرونو فرنانديز. بالتأكيد، لن تواجه "السيليسياو"، التي تعادلت مع المكسيك وفازت على الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولية في مارس، صعوبة تذكر في التعامل مع مجموعة كأس العالم التي تضم الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.

    3فرنسا ⬆️

    قل ما شئت عن ديدييه ديشامب، لكن هذا الرجل يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود. بدا مدرب المنتخب الفرنسي، المعروف بواقعيته الشديدة، وكأنه هدف سهل بعد مسيرة مملة للغاية في طريقه إلى نصف نهائي يورو 2024. ومع ذلك، لم يكن هناك أي شيء ممل في مسيرة «البلوز» نحو الدور نصف النهائي من دوري الأمم 2025، حيث خسروا 5-4 أمام إسبانيا في مباراة مثيرة للغاية.

    من الواضح أن عودة كيليان مبابي إلى مستواه كان عاملاً أساسياً في انتعاش فرنسا، لكن الفريق استفاد أيضاً من ارتقاء مايكل أوليسي بمستواه إلى مستوى آخر تماماً منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ، واستعادة أوسمان ديمبيلي لتركيزه أخيراً، وظهور هوغو إكيتيكي، الذي سجل الهدف الثاني الحاسم في الفوز الودي على البرازيل الأسبوع الماضي، وديزير دو، نجم المباراة في الفوز على كولومبيا يوم الأحد. 

    وبالتالي، فإن ديشامب لديه فرصة جيدة لإنهاء ولايته على نحو رائع الصيف المقبل، لأنه على الرغم من استمرار الشعور بأن فرنسا ليست في المستوى المطلوب بسبب تحفظ المدرب، إلا أنها حصدت 16 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة في التصفيات، بينما استقبلت أربعة أهداف فقط في ست مباريات.

    لكن القلق الأكبر يكمن في قوة المجموعة التي ستلعب فيها فرنسا في نهائيات كأس العالم، حيث ستواجه "المنتخب الفائز" بكأس الأمم الأفريقية السنغال، والنرويج بقيادة إرلينغ هالاند، والعراق، مما يعني أن أمامها معركة حقيقية للفوز بالمركز الأول. ومع ذلك، إذا تمكنت من اجتياز تلك الاختبارات سالمة، فستكون لديها زخم كبير وثقة عالية عند دخولها مرحلة خروج المغلوب.

    2الأرجنتين ↔️

    هل سيفعل أم لا؟ كان بإمكان ليونيل ميسي أن يتقاعد بعد أن قاد الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 بفضل أدائه الساحر الذي يشبه دييجو مارادونا في قطر، ولكن لأنه كان لا يزال يستمتع كثيرًا مع منتخب الألبيسيليستي، فقد بقي ليفوز بكأس أمريكا الجنوبية مرة أخرى. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان سيستمر بالفعل حتى بطولة هذا الصيف في أمريكا الشمالية. في هذه المرحلة، سيكون من المفاجئ أكثر أن يقرر عدم اللعب.

    الخبر السار هو أن تشكيلة ليونيل سكالوني أصبحت أقل اعتماداً على ميسي، كما أكدوا ذلك بشكل مثير للغاية بفوزهم الساحق على البرازيل في التصفيات بدون قائدهم المصاب، وبغض النظر عما سيقرر نجم الأرجنتين فعله، فإن الفريق بالتأكيد لن يفتقر إلى التهديد التهديفي الصيف المقبل - لا سيما مع وجود لاعبين مثل جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز للاختيار من بينهم في الهجوم.

    ومع ذلك، تظل الحقيقة أنه إذا واصل ميسي اللعب، فستكون الأرجنتين أكثر ثقة في الاحتفاظ بلقبها. يقول إنه لا يريد أن يكون "عبئاً"، لكن يبدو أن مجرد وجوده يظل نعمة لمجموعة من اللاعبين المستعدين لخوض غمار أي معركة من أجل قائدهم الملهم، الذي يمكن أن يحظى ببعض الراحة القيمة في مجموعة ضعيفة نسبياً تضم الجزائر والنمسا والأردن.

    1إسبانيا ↔️

    قدمت إسبانيا أداءً متميزًا في يورو 2024 - لكنها قد تكون أفضل من ذلك بكثير في كأس العالم 2026. يواصل لامين يامال تألقه، وكذلك الأمر بالنسبة لزميله في برشلونة بيدري، في حين اندمج دين هويجن بسلاسة في خط الدفاع الرباعي.

    بالطبع، لا يمكن القول إن "الروخا" لا يمكن إيقافها بأي حال من الأحوال. أثبتت البرتغال ذلك بفوزها عليها بركلات الترجيح في نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو، في حين تتزايد المخاوف من أن يامال قد يكون معرضاً لخطر الإرهاق. عادت الشكوك حول افتقار الفريق لمهاجم رقم 9 بارز إلى الظهور خلال التعادل السلبي يوم الثلاثاء مع مصر (مباراة طغت عليها الهتافات العنصرية)، لكن بشكل عام، لم تواجه إسبانيا مشاكل كبيرة في تسجيل الأهداف، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى ميكيل ميرينو وميكيل أويارزابال، ميرينو وأويارزابال، اللذين سجلا ستة أهداف في التصفيات - والخبر السار هو أن الأول من المتوقع أن يتغلب على الإصابة ليكون جاهزاً لكأس العالم بعد كسر قدمه مؤخراً. 

    ومن المفترض أن تكون مجموعة كأس العالم التي تضم الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية وأوروغواي سهلة بما يكفي لرجال لويس دي لا فوينتي، الذين سيكونون واثقين تماماً من إضافة لقب عالمي إلى تاجهم الأوروبي.