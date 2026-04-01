في أوروبا، كان الخبر الأبرز هو فوز البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح، مما يعني أن «الأزوري» لن يشارك في البطولة للمرة الثالثة على التوالي. وفي الوقت نفسه، لن يشارك نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في كأس العالم أيضًا، بعد خسارة منتخب بولندا 3-2 أمام السويد في سولنا. وفي المباراتين الأخريين من تصفيات الاتحاد الأوروبي، أنهت تركيا حلم كوسوفو، بينما تفوقت التشيك على الدنمارك بركلات الترجيح. وفي المكسيك، فاجأ العراق بوليفيا في مباراة التصفيات بين الاتحادات، بينما تغلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بصعوبة على جامايكا بعد الوقت الإضافي.
والآن، بعد أن عرفنا أخيراً جميع الفرق الـ48 المتأهلة، من يبدو أنه قادر على الوصول إلى النهائي في أمريكا الشمالية هذا الصيف، وأي البلدان لا يزال أمامها الكثير من العمل بين الآن ومباراة الافتتاح في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو؟ فيما يلي، تقيّم GOAL آفاق البلدان الثلاثة المضيفة (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا) والمشاركين الآخرين في أكبر بطولة كأس العالم على الإطلاق...
التحديث السابق:19 يناير 2026.