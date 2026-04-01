حققت كوراكاو تطوراً هائلاً على مدار السنوات العشر الماضية، حيث قفزت من المركز 150 إلى المركز 82 في التصنيف العالمي، لكن تأهلها إلى الدور النهائي يظل أمراً مذهلاً. وبالفعل، كان الأمر يبدو مستبعداً خلال مباراتها الحاسمة في دور المجموعات أمام منتخب جامايكا المرشح بقوة، الذي سدد الكرة ثلاث مرات في العارضة خلال المواجهة التي أقيمت في نوفمبر في كينغستون، كما ألغى الحكم المساعد بالفيديو (VAR) ركلة جزاء كانت قد احتسبت لصالحه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع ذلك، وعلى الرغم من غياب المدرب ديك أدفوكات، الذي غاب عن المباراة لأسباب شخصية قبل أن يستقيل في فبراير، صمدت كوراكاو وحصدت النقطة التي كانت بحاجة إليها لتصبح أصغر دولة - من حيث المساحة والسكان - تتأهل إلى كأس العالم على الإطلاق.

لذا، في حين أن الخسارتين الوديتين الشهر الماضي أمام الصين وأستراليا أكدتا أن "الموجة الزرقاء" من غير المرجح أن تحدث تأثيراً كبيراً في أمريكا الشمالية بمجموعة من اللاعبين غير المعروفين (سيكون تاهيث تشونغ، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، الوجه الأكثر شهرة لمتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز)، فإن ذلك لا يهم حقاً. فقد صنعت كوراكاو التاريخ بالفعل، ومكافأتها - إن جاز التعبير - هي مباراة الافتتاح ضد القوة العظمى ألمانيا، قبل المواجهات اللاحقة مع الإكوادور وكوت ديفوار.