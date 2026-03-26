59' - كادت ويلز أن تضاعف النتيجة بكرة ارتطمت بالعارضة من جيمس بعد أن حولها أحد الخصوم.

51' - ويلز تتقدم: تاهيروفيتش يمرر الكرة عن غير قصد إلى دانيال جيمس الذي يسددها من مسافة بعيدة، مفاجئاً حارس المرمى المنافس الذي ينزلق ولا يستطيع فعل شيء.

45' - نهاية الشوط الأول: كانت الفرصة الوحيدة في الشوط الأول هي تسديدة ويلسون التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 22.

22' - ويلز تقترب من التقدم: تسديدة ملتفة بيسار ويلسون تصطدم بالقائم.

20' - مباراة خالية من الإثارة، المضيفون يحتفظون بالكرة لكنهم لا يستطيعون اختراق دفاع الخصم.