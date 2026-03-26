تتجه الأنظار إلى مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، مع متابعة ما يجري في كارديف لمعرفة سير مباراة ويلز والبوسنة. ستُقام الليلة الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم المقرر إجراؤها في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبالإضافة إلى هاتين المباراتين، من المقرر إقامة ست مباريات أخرى: فازت تركيا 1-0 وتأهلت إلى نهائي الملحق حيث ستواجه إما سلوفاكيا أو كوسوفو. رومانيا خرجت من المنافسة، وكان هدف كاديوغلو حاسماً؛ كما شارك في المباراة كالهانوغلو وييلدز، الذي كاد يسجل هدفاً لكن الكرة ارتطمت بالعارضة في الشوط الثاني. وستقام المباريات الأخرى جميعها في الساعة 20:45: جمهورية التشيك - أيرلندا، الدنمارك - مقدونيا، بولندا - ألبانيا، سلوفاكيا - كوسوفو، وأوكرانيا - السويد.
تصفيات كأس العالم مباشرة: هدف لزييلينسكي، ثلاثية لجيوكيريس
تركيا - رومانيا 1-0
الهدافون: 53' كاديوغلو.
تركيا (4-2-3-1): تشاكير؛ مولدور، أكايدين، بارداكجي، كاديوغلو؛ يوكسيك، كالخانوغلو؛ يلمظ، غولر، يلدز؛ أكتورجوغلو. المدرب: مونتيلا.
رومانيا (4-3-3): رادو؛ راتيو، دراغوسين، بوركا، بانكو؛ مارين، هاجي، دراغومير؛ مان، بيرليجيا، ميهايلا. المدرب: لوسيسكو.
الجمهورية التشيكية - أيرلندا 0-1
الجمهورية التشيكية - أيرلندا 1-2
الهدافون:19' ركلة جزاء باروت (أيرلندا)، 23' هدف في مرماه كوفار (أيرلندا)، 27' ركلة جزاء شيك (الجمهورية التشيكية).
الجمهورية التشيكية (3-4-3): كوفار؛ هولز، هراناك، كريتشي؛ كوفال، بروفود، داريدا، جوراسيك؛ شيك، تشوري، سولك. المدرب: كوبيك.
أيرلندا (3-4-2-1): كيلهير؛ أوبراين، ن. كولينز، أوشيا؛ كولمان، تايلور، مولومبي، مانينغ؛ أزاز، أوغبين؛ باروت. المدرب: هالغريمسون.
الدنمارك - مقدونيا 4-0
الهدافون: 49' دامسغارد، 58' إيساكسن، 59' إيساكسن، 75' إريكسن.
الدنمارك(4-3-3): هيرمانسن؛ باه، نورغارد، نيلسون، مايهلي؛ هوجبيرغ، هولماند، فروهولدت؛ إيساكسن، هوجلوند، دامسغارد. المدرب: ريمر.
مقدونيا(3-5-2): ديميتريفسكي؛ ستويتشيفسكي، زايكوف، موسليو؛ تشورلينوف، إيلماس، أتاناسوف، باردي، هيريرا؛ قاميلي، راستودر. المدرب: ميليفسكي.
بولندا - ألبانيا 1-1
الهدافون: 42' هوكسا (أ)، 63' ليفاندوفسكي (ب)، 73' زيلينسكي (ب).
بولندا(3-4-3): غرابارا؛ كيدزيورا، بيدناريك، كيفيور؛ كاش، شيمانسكي، زيلينسكي، سكوراس؛ كامينسكي، ليفاندوفسكي، روزغا. المدرب: أوربان.
ألبانيا(4-3-1-2): ستراكوشا؛ هيساي، أجيتي، ديمسيتي، ميتاي؛ أسلاني، لاسي، باجرامي؛ شيهو؛ هوجا، أوزوني. المدرب: سيلفينيو.
سلوفاكيا - كوسوفو 2-4
الهدافون: 6' فالينت (س)، 21' هودزا (ك)، 45' هاراسلين (س)، 47' أسلاني (ك)، 60' موسليا (ك)، 70' هاجريزي
سلوفاكيا (4-3-3): دوبرافكا؛ فالينت، فافرو، أوبرت، هانكو؛ بيرو، لوبوتكا، دودا؛ ساور، ستريليك، هاراسلين. المدرب: كالزونا.
كوسوفو(4-4-2): موريتش؛ ديلوفا، هاجريزي، هايداري، غالابيني؛ فويفودا، هودزا، ريكشبيتش، موسليا؛ أسلاني، موريقي. المدرب: فودا.
أوكرانيا - السويد 0-3
الهدافون: 6' جيوكيريس، 51' جيوكيريس، 73' جيوكيريس.
أوكرانيا(4-1-4-1): تروبين؛ تيمتشيك، زابارني، بوندار، ميكولينكو؛ كاليوزني؛ تسيغانكوف، يارموليوك، سوداكوف، زوبكوف؛ فانات. المدرب: ريبروف.
السويد(4-4-2): نوردفيلت؛ لاجربيلكي، هين، ليندلوف، جودموندسون؛ يوهانسون، أياري، كارلستروم، نيغرين؛ إيلانغا، جيوكيريس. المدرب: بوتر.