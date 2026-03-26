تتجه الأنظار إلى مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، مع متابعة نتائج مباراة ويلز والبوسنة في كارديف. أقيمت الليلة الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبالإضافة إلى هاتين المباراتين، كانت هناك ست مباريات أخرى على جدول المباريات: فازت تركيا 1-0 وتأهلت إلى نهائي الملحق حيث ستلتقي بكوسوفو التي أطاحت بسلوفاكيا؛ وقام يلدز وزملاؤه بإقصاء رومانيا. سجلت الدنمارك أربعة أهداف في مرمى مقدونيا وستواجه في المباراة التالية إما جمهورية التشيك أو أيرلندا اللتين دخلتا الوقت الإضافي. أقصت السويد أوكرانيا وستواجه في نهائي التصفيات بولندا التي فازت على ألبانيا.
تصفيات كأس العالم: الدنمارك وتركيا تتأهلان. هدف من زيلينسكي يمنح بولندا الفوز
تركيا - رومانيا 1-0
تركيا - رومانيا 1-0
الهدافون: 53' كاديوغلو.
تركيا (4-2-3-1): تشاكير؛ مولدور، أكايدين، بارداكجي، كاديوغلو؛ يوكسيك، كالخانوغلو؛ يلمظ، غولر، يلدز؛ أكتورجوغلو. المدرب: مونتيلا.
رومانيا (4-3-3): رادو؛ راتيو، دراغوسين، بوركا، بانكو؛ مارين، هاجي، دراغومير؛ مان، بيرليجيا، ميهايلا. المدرب: لوسيسكو.
جمهورية التشيك - أيرلندا 2-2
الجمهورية التشيكية - أيرلندا 4-3 بركلات الترجيح (2-2 في الوقت الأصلي)
الهدافون:19' ركلة جزاء باروت (أيرلندا)، 23' هدف ذاتي كوفار (أيرلندا)، 27' ركلة جزاء شيك (التشيك)، 86' كريتشي (التشيك).
تسلسل ركلات الترجيح: باروت (أ) هدف، كريتشي (ت) هدف، إيداه (أ) هدف، سوشيك (ت) هدف، برادي (أ) هدف، تشيتيل (ت) تصدي، أزاز (أ) تصدي)، شيك (ت) هدف، براون (أ) تصدي، كليمنت (ت) هدف.
التشيك (3-4-3): كوفار؛ هوليس (من الدقيقة 46 شالوبيك)، هراناك، كريتشي؛ كوفال (من الدقيقة 83 كارابيك)، بروفود، داريدا (من الدقيقة 46 سوسيك)، جوراسيك (من الدقيقة 82 ساديليك)؛ شيك، تشوري (من الدقيقة 73 تشيتيل)، سولك (من الدقيقة 103 كليمنت). المدرب: كوبيك.
أيرلندا (3-4-2-1): كيلهير؛ أوبراين، ن. كولينز، أوشيا؛ كولمان (من الدقيقة 96 دون)، تايلور (من الدقيقة 68 برادي)، مولومبي (من الدقيقة 115 سزموديتش، من الدقيقة 121 فالي)، مانينغ (من الدقيقة 68 براون)؛ أزاز، أوغبيني (من الدقيقة 96 إيداه)؛ باروت. المدرب: هالغريمسون.
الدنمارك - مقدونيا 4-0
الدنمارك - مقدونيا 4-0
الهدافون: 49' دامسغارد، 58' إيساكسن، 59' إيساكسن، 75' إريكسن.
الدنمارك(4-3-3): هيرمانسن؛ باه (من 81' هوجسبيرغ)، نورغارد (من 87' بروفسغارد)، نيلسون، مايهلي؛ هوجبيرغ، هولماند، فروهولدت؛ إيساكسن (استبدال في الدقيقة 73' إريكسن)، هوجلوند (استبدال في الدقيقة 81' هوج)، دامسغارد (استبدال في الدقيقة 86' نارتي). المدرب: ريمر.
مقدونيا(3-5-2): ديميتريفسكي؛ ستويتشيفسكي، زايكوف، موسليو؛ تشورلينوف (استبدل في الدقيقة 64 بميوفسكي)، إيلماس، أتاناسوف (استبدل في الدقيقة 64 بدورييف)، باردي، هيريرا؛ قاميلي (استبدل في الدقيقة 64 بأليمي)، راستودر (استبدل في الدقيقة 77 بموسوفسكي). المدرب: ميليفسكي.
بولندا - ألبانيا 2-1
بولندا - ألبانيا 2-1
الهدافون: 42' هوكسا (أ)، 63' ليفاندوفسكي (ب)، 73' زيلينسكي (ب).
بولندا(3-4-3): غرابارا؛ كيدزيورا (من الدقيقة 62 سويدرسكي)، بيدناريك، كيفيور؛ كاش، شيمانسكي، زيلينسكي (من الدقيقة 81 مودر)، سكوراس؛ كامينسكي (من الدقيقة 91 بيركا)، ليفاندوفسكي (من الدقيقة 92 سليش)، روزغا (من الدقيقة 46 بيتوشوفسكي). المدرب: أوربان.
ألبانيا(4-3-1-2): ستراكوشا؛ هيساي، أجيتي (من الدقيقة 18 إيسمايلي)، ديجمسيتي، ميتاي؛ أسلاني، لاسي (من الدقيقة 82 موشي)، باجرامي (من الدقيقة 68 بروجا)؛ شيهو؛ هوكسا (من الدقيقة 68 بيليوس)، أوزوني. المدرب: سيلفينيو.
سلوفاكيا - كوسوفو 3-4
سلوفاكيا - كوسوفو 3-4
الهدافون: 6' فالينت (س)، 21' هودزا (ك)، 45' هاراسلين (س)، 47' أسلاني (ك)، 60' موسليا (ك)، 70' هاجريزي (ك)، 94' ستريليك (س).
سلوفاكيا(4-3-3): دوبرافكا؛ فالينت، فافرو، أوبرت، هانكو؛ بيرو (من الدقيقة 90 مراز)، لوبوتكا، دودا (من الدقيقة 83 بينيس)؛ ساور (من الدقيقة 45 سوسلوف)، ستريليك، هاراسلين (من الدقيقة 83 توبتا). المدرب: كالزونا.
كوسوفو(4-4-2): موريتش؛ ديلوفا، هاجريزي، هايداري، غالابيني؛ فويفودا، هودزا (من الدقيقة 90 هيميرلاهو)، ريكشبيتش، موسليا (من الدقيقة 90 هادرجوناي)؛ أسلاني (من الدقيقة 73 زابيرجيا)، موريقي (من الدقيقة 90 رحماني). المدرب: فودا.
أوكرانيا - السويد 1-3
أوكرانيا - السويد 1-3
الهدافون: 6' جيوكيريس (س)، 51' جيوكيريس (س)، 73' جيوكيريس (س)، 90' بونومارينكو (أو).
أوكرانيا(4-1-4-1): تروبين؛ تيمشيك، زابارني، بوندار، ميكولينكو؛ كاليوزني (من 60' هوتسولياك)؛ تسيغانكوف، يارموليوك (من 85' شابارينكو)، سوداكوف (من 77' بونومارينكو)، زوبكوف (من 60' أوشيريتكو)؛ فانات (من 60' ييريمتشوك). المدرب: ريبروف.
السويد(4-4-2): نوردفيلت؛ لاجربيلكي، هين (استبدال في الدقيقة 37 بستارفيلت)، ليندلوف، جودموندسون (استبدال في الدقيقة 77 بسفينسون)؛ يوهانسون، أياري (استبدال في الدقيقة 77 ببرغفال)، كارلستروم، نيغرين؛ إيلانغا (استبدال في الدقيقة 94 بسفانبرغ)، جيوكيريس. المدرب: بوتر.