تتجه الأنظار نحو مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، مع متابعة ما يجري في كارديف لمعرفة نتائج مباراة ويلز والبوسنة. أمسية مليئة بالمشاعر المتنوعة لمنتخب رينو غاتوزو، الذي سيواجهيوم الثلاثاء 31 مارس دزيكو وزملاءه في الخطوة الأخيرة من تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أطاح الأزوري بفريق أيرلندا الشمالية، بينما أقصت البوسنة ويلز بركلات الترجيح، بعد هدف من إدين دزيكو في الدقيقة 89 الذي سجل هدف التعادل 1-1 (كان التقدم لويلز من هدف لاعب مانشستر يونايتد السابق جيمس)، مما أدى إلى دخول الفريقين وقتًا إضافيًا ثم ركلات الترجيح. من على نقطة الجزاء، كان هدف كريم ألايبيغوفيتش، لاعب سالزبورغ المولود عام 2007، حاسماً.
تصفيات كأس العالم، البوسنة تودع ويلز بركلات الترجيح: دزيكو سيكون خصم إيطاليا
الأهداف وأهم اللحظات
86' - دزيكو يسجل هدف التعادل، حيث استبق مهاجم شالكه الحارس المنافس الذي أخطأ في الخروج من مرماه.
محور مزدوج: لاعبان في خط الوسط (غالبًا جوردان جيمسوجوش شيهان، في انتظار العودة الكاملة لإيثان أمبادو) يلعبان أمام الدفاع لتنظيم اللعب.
الخط الخلفي الإبداعي: ثلاثي من اللاعبين السريعين والمهرة مثل برينان جونسون، وهاري ويلسون (غالبًا في مركز الوسط) ودانيال جيمس (أو سوربا توماس) لدعم المهاجم الوحيد.
التغييرات التكتيكية
59' - ويلز تكاد تضاعف النتيجة بكرة من جيمس ارتطمت بالعارضة بعد انحرافها من أحد الخصوم.
51' - ويلز تتقدم: تاهيروفيتش يمرر الكرة عن غير قصد إلى دانيال جيمس الذي يسددها من مسافة بعيدة، مفاجئاً حارس المرمى المنافس الذي ينزلق ولا يستطيع فعل شيء.
45' - نهاية الشوط الأول: كانت الفرصة الوحيدة في الشوط الأول هي تسديدة ويلسون التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 22.
22' - ويلز تقترب من التقدم: تسديدة ملتفة بيسار ويلسون تصطدم بالقائم.
20' - مباراة خالية من الإثارة، المضيفون يحتفظون بالكرة لكنهم لا يستطيعون اختراق دفاع الخصم.
نتائج المباراة
ويلز - البوسنة 4-3 بركلات الترجيح (1-1 في الوقت الأصلي)
الهدافون: 51' جيمس (و)، 86' دزيكو (ب).
تسلسل ركلات الترجيح: ديميروفيتش (ب) تصدى لها، ويلسون (و)، هدف، تاباكوفيتش (ب) هدف، هاريس (و) هدف، جونسون (و) أخطأ، هادزياهميتوفيتش (ب) هدف، ويليامز (و) تصدى لها، ألايبيغوفيتش (ب) هدف.
ويلز (4-1-4-1): دارلو؛ ويليامز، لولور، رودون، داسيلفا؛ أمبادو؛ د. جيمس (من الدقيقة 84 توماس)، ويلسون، ج. جيمس (من الدقيقة 56 كولين)، جونسون؛ بروكس (من الدقيقة 74 هاريس) المدرب بيلامي.
البوسنة (3-4-1-2): فاسيلي؛ ديديتش (من الدقيقة 112 جيغوفيتش)، موهاريموفيتش، كولاسيناتش (من الدقيقة 62 ألايبيغوفيتش)؛ بايراكتاريفيتش، سونيتش (من الدقيقة 78 تاباكوفيتش)، تاهيروفيتش (من الدقيقة 62 باسيتش)، ميميتش (من الدقيقة 74 بورنيتش)؛ ألايبيغوفيتش؛ دزيكو (من الدقيقة 91 هادزياهميتوفيتش)، تاباكوفيتش. المدرب: بارباريز.
الحكم: كوفاتش.
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميميتش، ديميروفيتش، كولاسيناتش (ب).