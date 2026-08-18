كانتي أنقذهم مع "فان بيرسي" وتاليسكا يفكر في الإمارات .. ليون "ينصف مورينيو" أمام فنربخشه ورسالة تحذير إلى ليفربول!

كم تكررت هذه القصة؟ نجم يخرج ويتألق مع ليون، ثم ينضم إلى أحد كبار أوروبا، ويفشل في تحقيق المطلوب منه بعدما أنفق أحدهم الأموال الطائلة من أجل التعاقد معه.
تانجي ندومبيلي إلى توتنهام، فيرلان ميندي لريال مدريد، كورنتين توليسو بايرن ميونخ، كلها حالات تجسد هذه القاعدة، بأن عليك الحذر عندما تتعاقد مع القادمين من ليون.
وفي سوق الانتقالات الحالي، نحن أمام حالة غريبة ومُحيرة، ليفربول يحتاج إلى جناح جديد لتدعيم خط هجومه بعد رحيل محمد صلاح، والعالم يعاني من ندرة في المواهب الاستثنائية التي يمكنها صناعة الفارق.
ليفربول يريد التعاقد مع برادلي باركولا الذي انضم لباريس سان جيرمان قادمًا لليون مقابل 45 مليون يورو في موسم 2023/2024، ولم يقدم ما يكفي ليصبح من العناصر الأساسية للفريق الفرنسي.
في الحقيقة، لو فكرت في آخر لقبين دوري أبطال أوروبا، باركولا لم يكن من أوائل اللاعبين المؤثرين في حسم باريس للقب، أمامه عناصر أخرى مثل عثمان ديمبيلي وديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا وفيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش وغيرهم.
ورغم تهميشه عن طريق المدرب لويس إنريكي، إلا أن باريس يطلب 170 مليون يورو لبيع اللاعب! وهنا يجب على ليفربول الحذر، باركولا استفاد من حصول باريس على لقب دوري أبطال أوروبا وحصل على "صيت" لم يستحقه، والنادي الفرنسي يحاول استغلال ذلك بأقصى شكل ممكن، الأمر قد يكون فخ، وربما نرى باركولا "مجرد ماليك فوفانا آخر ولكن تم تلميعه في باريس"!
الجناح الفرنسي عاش طفرة مذهلة في مسيرته بموسم 2024/2025، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 6، ليصبح هدفًا لميلان وعدة أندية خارج فرنسا، ولكن مطالب ليون عطلت أي صفقة محتملة.
فوفانا الذي أطلق عليه سابقًا "باركولا الجديد" لم يتطور، وتعرض لإصابة في الكاحل، وسجل هدفين فقط الموسم الماضي، واليوم كان كارثيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في مؤشر على أنه ليس كما اعتقده البعض "موهبة فذة استثنائية يمكنها اللعب بأفضل فرق العالم".
باركولا ليس فوفانا، لأنه اتخذ هذه الخطوة بالفعل بالذهاب إلى الكبار، ولكن بعض المواهب الفرنسية تخضع للكثير من التضخيم قبل فشلها في أماكن أكبر، مثل تشواميني وإدواردو كامافينجا وغيرهما، لذلك على ليفربول الحذر وعدم الرضوخ لمطالب باريس غير المنطقية، لأنهم قد يشترون فوفانا بثوب برادلي باركولا.