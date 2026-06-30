تصريح غريب من فان دايك بعد الخسارة من المغرب: خطة هولندا نجحت!

فاجأ منتخب هولندا الجميع بتخليه عن نهجه التقليدي، حيث لعب بخط دفاعي مكون من خمسة لاعبين للمرة الأولى منذ 32 مباراة. وفي حين انتقد النقاد هذا الأسلوب الدفاعي، أصر فان ديك على أن اعتماد خط دفاعي عميق أصبح ضرورة تكتيكية للمنتخبات الكبرى التي تخوض غمار البطولات الحديثة.

وأضاف فان ديك: «إذا نظرت إلى معظم الفرق الكبرى المشاركة في كأس العالم، ستجد أنها تتراجع إلى العمق أيضًا وتنتظر اللحظة المناسبة للضغط. تدربنا بجد على هذا الأمر لمدة يومين، وسار الأمر على ما يرام في بعض الأوقات. بالطبع، يمكن دائمًا تحسين الأمور، لكن حسنًا، هذا لا يفيدنا الآن».

وعندما سُئل عن الأثر العاطفي لمشاهدة ركلات الترجيح وهي تجري من دائرة الوسط، قال: «كان الأمر شديد التوتر، بالطبع. تتدرب كثيرًا من أجل ذلك، وفي النهاية، تخرج من البطولة».

وبدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين الذين فشلوا في تسجيل الأهداف من مسافة 12 ياردة، سارع القائد إلى توحيد الصفوف قائلاً: «في الوقت الحالي، أريد الدخول إلى الملعب بأسرع ما يمكن لأكون مع اللاعبين. هذا هو كل ما يشغل بالي في هذه اللحظة».