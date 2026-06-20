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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport
محمود خالد

هل قلل نجم إسبانيا من الأخضر؟ .. لاعبو المنتخب السعودي يردون على استفزاز داني أولمو!

إسبانيا
السعودية
كأس العالم
داني أولمو
عبد الله الحمدان
محمد أبو الشامات
أحمد الكسار

أولمو يشعل التحدي بين إسبانيا والسعودية قبل لقاء كأس العالم..

يبدو أن تصريح الدولي الإسباني داني أولمو، قد تحول إلى "شعلة" تحدٍّ لدى لاعبي المنتخب السعودي، قبل المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب مرسيدس بنز، في أتالانتا، في السابعة مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن حساب الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، في نهائيات كأس العالم 2026.

كلا المنتخبين حقق التعادل في الجولة الأولى، سواءً إسبانيا التي تعادلت سلبيًا مع كاب فيردي، أو السعودية التي خرجت من لقاء أوروجواي، بهدف لمثله، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد العويس.

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    هل يقلل أولمو من الأخضر السعودي؟

    وتحدث داني أولمو، عن لقاء الأحد، عبر صحيفة "سبورت"، قائلًا إن المنتخب الإسباني سيسعى لإحراز أكثر من هدف أمام السعودية.

    تصريح أولمو حمل إشارة إلى معاناة بطل أوروبا، من عدم استغلال الفرص بالشكل الكافي، في المباراة الماضية أمام كاب فيردي، وأن عليه أن يحسّن فعاليته الهجومية، ويستعيد قدرته على تسجيل الأهداف.

    وأضاف أولمو أنه متخصص في اختراق الدفاعات المنخفضة، مثل التي يطبقها المنتخب السعودي، كما أنه يشعر بالراحة تحت الضغط، ولسيس بحاجة إلى لمس 100 ألف كرة في المباراة الواحدة، وهو مستعد لكل شيء، ولبذل 100% من جهده لأجل الفريق.

    وأضاف أولمو "نحن مقتنعون بأننا من أفضل المنتخبات لسبب ما، مباراة واحدة لا يمكنها أن تلطخ ما حققناه حتى الآن، حان الوقت لإثبات ذلك مجددًا، بالنسبة لي، أشعر بأهميتي داخل المجموعة، وأتمتع بثقة تامة من الجميع".

    ونوّه نجم برشلونة بأنه يجب المجازفة قليلًا، وعدم الاعتماد كثيرًا على الأجنحة، واللعب بشكل هجومي أكبر، لدينا هذا المزيج الجيد، وسنثبت ذلك أمام السعودية".

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  • Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    كيف رد لاعبو السعودية؟

    وفي حديثه لوسائل الإعلام، على هامش تدريبات المنتخب السعودي، أكد محمد أبو الشامات، أنهم جاهزون لخوض المباراة، ولا يعنيهم تصريح داني أولمو.

    وأكد أبو الشامات، أن ردهم سيكون داخل الملعب، وهم قادرون على مواجهة أي ضغوط، مضيفًا "نحن نركز على أنفسنا فقط، وإن شاء الله نرفع من سقف طموحات المنتخب السعودي".

    ومن جانبه، رد الحارس أحمد الكسار، على تصريح أولمو أيضًا، معلقًا "جميع التصريحات تبقى نظريًا خارج الملعب، ولن تغير من الواقع شيئًا، ما يغير هو الـ90 دقيقة، وأي تصريح خارج المستطيل الأخضر لا نلتفت له".

    وأعرب الكسار عن ثقته في المنتخب، وأيضًا في الجماهير السعودية في مؤازرة الأخضر، مؤكدًا أن الجميع يسعى للظهور بالصورة المطلوبة التي ينتظرها منه الشارع الرياضي أمام إسبانيا.

    أما عن عبد الله الحمدان، فقد قال "لدينا طموح إن شاء الله، بأن نخرج بنتيجة إيجابية، المباراة ستكون صعبة، ولكننا مستعدون لها".

    ونوّه الحمدان بأن الضغوط أمر وارد في عالم كرة القدم، وكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم تشعر بالضغوط، ولكن المنتخب السعودي لن يدخل بأي ضغط أمام إسبانيا، كونهم سيسعون للاستمتاع باللعب".

    وتحدث الحمدان عن تغيير وقت التمارين، بسبب اختلاف وقت المباريات، لتقام في العاشرة أو الحادية عشرة صباحًا، وهذا الأمر ليس سهلًا، ولكنها ضغوط طبيعية في ظل ظروف كأس العالم، كما وجه الشكر للجماهير السعودية، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون جهدهم من أجل إسعادهم.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    السر وراء غياب العويس

    وأظهر لاعبو المنتخب السعودي، جاهزية لملاقاة إسبانيا، في لقاء الأحد، بينما تأكد غياب الحارس عبد الرحمن الصانبي، الذي يواصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى غياب محمد العويس، الحارس الأساسي، عن المناورة الفنية الأخيرة للأخضر، فيما فسر الاتحاد السعودي لوسائل الإعلام بأن غياب الحارس سببه انتهاء التدريبات المخصصة له.

    واعتمد اليوناني جورجيوس دونيس، على تمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، فيما أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن دونيس لجأ إلى اللعب بخماسي في خط الدفاع، خلال الحصص التدريبية، فيما يبدو بأنه يتجه لتغيير استراتيجيته المعتمدة على الاستحواذ، من أجل البحث عن التوازن والخروج بنتيجة إيجابية أمام الإسبان.

    وفيما تثير الأحوال الجوية حالة من الترقب، في مدينة أتالانتا، وسط توقع بأجواء صيفية متقبلة، تتزامن مع غطاء سحابي كثيف يسيطر على سماء المنطقة، مع حزام المنخفضات الجوية التي تنذر بعواصف رعدية وهطول أمطار صيفية، فإن ملعب مرسيدس بنز، يعد أحد الملاعب المتطورة في العالم، حيث يتميز بوجود سقف متحرك مبتكر يمكن إغلاقه بالكامل لعزل المستطيع الأخضر والمدرجات عن أي تقلب مناخي مفاجئ.

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