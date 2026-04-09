Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
محمود خالد

بعد تصريح إيفان توني: "ثغرة" في بيان الأهلي واعتراض نصراوي .. ومصير الحكم "حال ثبوت الواقعة"!

الأهلي
الفيحاء
دوري روشن السعودي
إيفان توني
النصر

زلزال جديد في الكرة السعودية..

لم تمر كلمات الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرور الكرام، بعدما أشار - خلال الساعات الماضية - إلى أن حكم مباراة الفيحاء، ذهنه في مكان آخر، وهو يعرف من يلاحق الراقي.

تصريح توني عكس حالة الظلم التي شعر بها الأهلي، بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، بداعي عدم احتساب أكثر من ركلة جزاء، منها واحدة اتفق عدد من الخبراء على صحتها، فضلًا عمّا قاله المهاجم الإنجليزي، بأن الحكم قال لهم "ركزوا على الآسيوية".

وكان الاتحاد السعودي قد كشف عن طاقم تحكيم "محلي" لإدارة مباراة الفيحاء والأهلي، بقيادة محمد السماعيل، وبمعاونة فيصل القحطاني، مؤيد المسجن، وعبد الرحمن السلطان "حكم رابع"، فيما يقود عبد الله الشهري تقنية الفيديو، ويعاونه عيسى الخيبري.

  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    المباراة سرقت ورسالة جالينو

    وأثارت المباراة ردود أفعال واسعة، حيث قال الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي، إن اللاعبين في حالة غضب شديد للغاية، بعدما طالبهم الحكم الرابعة بالتركيز على النخبة الآسيوية بدلًا من دوري روشن، واصفًا الأمر بأن المباراة سُرقت من الأهلي.

    أما عن ويندرسون جالينو، جناح الأهلي، فقد نشر رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "بإمكانهم تسليم الكأس، هذا ما يريدونه، يريدون إخراجنا من البطولة بأي وسيلة ممكنة. يريدون منح الكأس لشخص واحد".

    • إعلان

  • خطأ أهلاوي

    وفي هذا السياق، كشف المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، عن "هفوة" في بيان النادي الأهلي، بشأن التعليق على قرارات التحكيم خلال مباراة الفيحاء.

    وقال القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه لا يمكن الأخذ بأحاديث الحكام أثناء أو بعد المباراة، إلا بعد صدورها بشكل رسمي، مؤكدًا أن بيان الأهلي لم يتضمن - صراحة - ما قاله الحكم الرابع تجاه إيفان توني، حسب تأكيده بعد اللقاء، بقوله "ركزوا على الآسيوية".

    وأضاف "بإمكان الجميع التحدث بعد المباراة، المدرب أو اللاعبين، ولكن إذا كانت تلك الواقعة مذكورة في بيان الأهلي، فإن الحالة تُحال انضباطيًا ليتم أخذ شهادة الشهود".

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا لو حديث توني صحيحًا؟

    وأضاف القحطاني "إذا ثبت بأن الحكم قال ذلك، فإني لو كنت مسؤولًا في لجنة الحكام، فإن الحكم لا يبقى ولو ثانية واحدة في الملاعب السعودية، لأنه سيكون قد تجاوز كل أخلاقيات التحكيم، ولكن إذا كان هذا الكلام صحيحًا، فلماذا لم يُرفق في البيان الرسمي؟".

    وتابع "لا أمتلك معلومة مؤكدة بشأن ما إذا كان التسجيل يستمر أو يتوقف بين الحكام بعد المباراة، أي حديث بين (الفار) والحكام يتم تسجيله، لأنه ينتج عنه قرار".

    وعن لقطة حديث الحكم مع لاعبي الأهلي، قال القحطاني "قد يكون من أجل شرح القرار الأخير"، فيما نوّه بأن الحكم الرابع يرتدي "مايكروفون" لا يعمل إلا إذا ضغط عليه، حتى لا يزعج حكم الساحة أثناء المباراة".

  • Musali al moamerAl Nassr FC Twitter

    "ما علاقة المتصدر بالحادثة؟"

    وفي هذا السياق، وجه مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق، رسالة عبر منصة (إكس)، ردًا على مزاعم لاعبي الأهلي بتوجيه نتيجة المباراة من أجل خدمة طرف واحد.

    وقال آل معمر "يجب العودة إلى التسجيلات، وإذا ثبت أن الحكم الرابع قال ركزوا على الآسيوية، فيجب أن يعاقب الحكم، وإذا لم تثبت التهمة، فيجب أن يعاقب إيفان توني ويعلن عن ذلك.

    وفي كلتا الحالتين، ما علاقة المتصدر بفارق 7 نقاط (إذا فاز غدًا) بالحادثة؟ وما علاقة هذا النقاش (إن صح) بنتيجة المباراة؟".

    ورد آل معمر على رسالة متابع وصفه بأنه ناشد ولي العهد ذات مرة، و(أشغل العالم على الفاضي)، معلقًا "لذلك ما برأت الحكم ولا أستطيع إدانته. قلت تثبتوا، وإذا أخطأ عاقبوه. وأدعو الله ألا يفوز بالدوري إلا الأقوى فنيًا".

  • ماذا قال عفيفي؟

    واستشهد مسلي آل معمر، بتصريح سابق أدلى به المحلل المصري أحمد عفيفي، عبر فضائية "ثمانية"، حيث علّق على تصريح سابق للمدرب دونيس، بشأن صفقة جون دوران، مهاجم النصر السابق.

    وقال آل معمر وقتها "إذا أنت خارج الأندية الأربعة، وتريد أن تتحدث عن أحد أندية الصندوق، أسهل شيء أن تتحدث عن النصر، لأن البقية سينضمون إليك، هناك (استسهال) في الحديث عن النصر".

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فرصة النصر

    وبات النصر يمتلك فرصة للاستفادة من تعثر الأهلي، من أجل الابتعاد في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حال فوزه على الأخدود في نجران، السبت المُقبل، ضمن مؤجلة "الجولة 28".

    وتمكن الهلال من الانفراد بالوصافة، بعد اكتساح الخلود، بسداسية نظيفة، ليصل إلى النقطة 68، ويبتعد بفارق نقطتين عن النصر "المتصدر"، فيما يأتي الأهلي ثالثًا بـ66 نقطة.