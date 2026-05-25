Getty Images Sport
تصريحات تثير القلق .. مدرب إنتر ميامي يوضح حقيقة إصابة ميسي قبل كأس العالم
مخاوف من إصابة «أعظم لاعب في التاريخ» الأرجنتيني
توقفت أنفاس عالم كرة القدم ليلة الأحد عندما توجه ليونيل ميسي مباشرةً إلى غرفة الملابس في الدقيقة 73 من المباراة التي أقيمت على ملعب «نو ستاديوم». وبدا أن نجم إنتر ميامي قد تعرض لإصابة بعد وقت قصير من تنفيذ ركلة حرة، حيث شوهد وهو يمسك بجزء أعلى فخذه الأيسر قبل أن يشير إلى مقاعد البدلاء بأن مشاركته في المباراة قد انتهت.
ورغم أن ميسي تمكن من مغادرة الملعب والدخول إلى النفق دون مساعدة، إلا أن توقيت الحادثة حساس للغاية. فمع اقتراب انطلاق مباريات الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كأس العالم في منتصف يونيو، فإن أي مشكلة عضلية يعاني منها النجم البالغ من العمر 38 عاماً كفيلة بإحداث صدمة في معسكر "الألبيسيليستي" وقاعدة جماهيرها العالمية.
- AFP
مدرب إنتر ميامي يقلل من أهمية رحيل ميسي
على الرغم من الصورة المقلقة التي تركها استبدال ميسي المبكر، حاول جييرمو هويوس، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، تهدئة التكهنات المتزايدة خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة. وأشار المدرب إلى أن الاستبدال كان إجراءً احترازياً أكثر منه تشخيصاً قاطعاً لحدوث تمزق أو إجهاد عضلي.
وفي حديثه للصحفيين، قال هويوس: "على حد علمي، لم نتلق أي تقرير بهذا الشأن بعد، لكنه كان متعبًا بالفعل. نعم، كان التعب هو السبب. كان متعبًا، والملعب كان ثقيلًا، وبدلاً من الشك، دائمًا ما يُفضل عدم المخاطرة".
ليلة تاريخية في فلوريدا
طغت أحداث الإصابات على ما كان من أبرز المباريات في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي. فقد شهد الشوط الأول وحده تسجيل ثمانية أهداف، وهو رقم قياسي، حيث تقدم فريق فيلادلفيا يونيون بنتيجة 2-0 قبل أن يمرر ميسي كرة حاسمة إلى جيرمان بيرتيرامي ليطلق شرارة رد مذهل من فريق ميامي.
لعب لويس سواريز وبيترامي دوراً حاسماً في العودة، لكن ثلاثية ميلان إيلوسكي لفريق يونيون ضمنت تعادل الفريقين 4-4 عند نهاية الشوط الأول، مسجلاً بذلك أكبر عدد من الأهداف في شوط أول في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم. وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة في الشوط الثاني أبطأت وتيرة المباراة، إلا أن سواريز أكمل ثلاثيته وأضاف رودريجو دي بول الهدف السادس ليضمن ثلاث نقاط لفريق هيرونز.
- Getty Images Sport
العد التنازلي لبطولة كأس العالم
مع دخول دوري MLS الآن في فترة توقف طويلة استجابةً لكأس العالم، يتجه الاهتمام نحو جاهزية ميسي للعب مع منتخب بلاده. لم تعلن الأرجنتين بعد رسميًا عن تشكيلة منتخبها للمشاركة في البطولة، لكن حامل اللقب لا يزال يعتمد إلى حد ما على لاعبه الأسطوري رقم 10 في استعداداته لمباراة الافتتاح في المجموعة J ضد الجزائر يوم 16 يونيو.
يحتل إنتر ميامي حالياً المركز الثاني في المؤتمر الشرقي، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ناشفيل. وستتجه الأنظار الآن إلى التقارير الطبية الصادرة من ميامي، حيث ينتظر ليونيل سكالوني والطاقم الفني للأرجنتين أخباراً عن جاهزية قائدهم للمشاركة في البطولة العالمية.