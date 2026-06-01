"هدوء".. نجم ليفربول يكشف سر احتفاله بخسارة آرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا!

تحول حلم آرسنال الأوروبي إلى كابوس في العاصمة المجرية. ورغم تقدمه المبكر بهدف رائع سجله كاي هافرتز في الدقيقة السادسة، إلا أن عثمان ديمبيلي نجح في معادلة النتيجة. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، مما أدى إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح المرعبة.

كان إيبيريتشي إيزي قد أضاع فرصته في وقت سابق من ركلات الترجيح قبل أن يحسم جابرييل مصير الفريق بإضاعته لركلته. سمح هذا النتيجة لباريس سان جيرمان بالدفاع بنجاح عن لقبه الأوروبي، بعد عام من فوزه الساحق على إنتر، بينما تستمر رحلة آرسنال الطويلة نحو لقب دوري أبطال أوروبا الأول رغم نجاحه المحلي.