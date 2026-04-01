تشيلسي يعلن عن أكبر خسارة قبل الضرائب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

تكشف الحسابات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 عن خسارة مذهلة بلغت 262.4 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يتجاوز الرقم القياسي السابق للدوري الإنجليزي الممتاز البالغ 197.5 مليون جنيه إسترليني والذي سجله مانشستر سيتي في عام 2011. يأتي هذا بعد 12 شهراً فقط من تحقيق البلوز أرباحاً بقيمة 128.4 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن هذا الفائض كان مرتبطاً بشكل كبير ببيع فريق تشيلسي للسيدات إلى Blueco Midco - وهي شركة تابعة للشركة الأم للنادي - مقابل ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني.

وعزا مسؤولو النادي هذا التراجع الكبير إلى الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل طوال موسم 2024-2025. وعلى الرغم من الرقم المثير للقلق، سجل تشيلسي إيرادات بلغت 490.9 مليون جنيه إسترليني، وهي ثاني أعلى إيرادات في تاريخه، مدعومة بالإيرادات الناتجة عن مشاركته في كأس العالم للأندية.