تشيلسي يعاقب على استراتيجيته "المحفوفة بالمخاطر" ضد باريس سان جيرمان، وويسلي فوفانا يأسف على "الأخطاء الكثيرة" في هزيمة البلوز

في حديثه إلى قناة Canal+ الفرنسية، لم يتردد المدافع الفرنسي في تسليط الضوء على الأخطاء الدفاعية الجسيمة التي سمحت للمضيفين بالسيطرة الكاملة على المباراة خلال الدقائق الـ 15 الأخيرة.

"في هذا المستوى، لا يحق لك ارتكاب مثل هذه الأخطاء"، اعترف فوفانا. "نحن نرتكب أخطاء فادحة. نضغط في النهاية ونتلقى الهدف الخامس. ارتكبنا أخطاء كثيرة وعقابنا على ذلك. باريس فريق رائع". على الرغم من النتيجة الثقيلة، أكد أن اللاعبين لا يزالون ملتزمين تمامًا بأسلوب اللعب التوسعي للمدرب ليام روزينيور.