أكد الصحفي الأرجنتيني أوغستو سيزار أن نادي تشيلسي قد أتم صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وأنه سينضم إلى النادي في يونيو. وصرح عبر منصة X أن تشيلسي قد تفوق على بايرن ميونيخ في التعاقد مع لاعب برايتون السابق. «سيكون فالنتين باركو تعزيزًا لفريق تشيلسي. الفريق الإنجليزي سيشتري لاعب الوسط الأرجنتيني من ستراسبورغ (الذي ينتمي إلى نفس المجموعة). بعد فترة توقف الفيفا الدولية، ضغط تشيلسي بقوة وتم الاتفاق على كل شيء لانضمامه في يونيو. كان بايرن ميونيخ يتودد للاعب بوكا السابق، لكن تشيلسي حصل على اللاعب. خطوة عملاقة لأحد أفضل اللاعبين الأرجنتينيين اليوم، الذي أظهر أنه يمتلك كل ما يلزم للذهاب إلى كأس العالم 2026: التسلسل الهرمي والشخصية."