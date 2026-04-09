تشيلسي يرفض بيع جوش أتشيامبونغ رغم أنه بالكاد شارك في موسم 2025-26
تتمسك إدارة نادي بلوز بخريج الأكاديمية
لا يعتزم تشيلسي السماح برحيل دائم لأتشيمبونغ، بغضّ النظر عن دوره الهامشي في التشكيلة الحالية. كان اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً محل اهتمام كبير خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، إلا أن النادي يؤكد أنه "غير قابل للبيع"، وفقاً لصحيفة ديلي إكسبريس. وقد وجد الدولي الإنجليزي تحت 21 عاماً صعوبة في الحصول على فرص للمشاركة أساسياً منذ مطلع العام. وعلى الرغم من تذبذب المستوى الدفاعي للنادي، تعتقد الإدارة أن سقف تطوره ما يزال مرتفعاً بما يكفي لتبرير الصبر عليه بدلاً من بيعه مقابل مبلغ مغرٍ.
إشادة ماريسكا المتوهجة مقابل الواقع
يقف الوضع الحالي في تناقض صارخ مع الإشادة الكبيرة التي حظي بها أتشيامبونغ من مدربه السابق إنزو ماريسكا. فبعد أداء لافت أمام ليجيا وارسو في أبريل 2025، لم يُخفِ المدرب الإيطالي إعجابه بالمرونة التكتيكية للاعب الشاب.
"الشخص الذي وقعت في حبه الليلة هو جوش أتشيامبونغ"، قال ماريسكا آنذاك. "لأنه، بالنسبة لي، يمكنه أن يصبح لاعبًا رائعًا، لاعبًا من الطراز الرفيع، لهذا النادي، وللكرة عمومًا. اللاعب الجيد يُظهر لك أنه يستطيع اللعب في مراكز مختلفة وأن يقدم أداءً جيدًا."
"لعب كظهير: جيد، كلاعب وسط: جيد، كمدافع قلب: جيد. لذا فالأمر ليس: 'نعم، ألعب في ذلك المركز وفقط في ذلك المركز'. إذا كنت لاعبًا جيدًا، يمكنك اللعب في مراكز مختلفة."
الأطراف المعنية محبَطة بسبب موقف تشيلسي
يُعدّ بايرن ميونيخ وكريستال بالاس من بين الأندية التي قوبلت استفساراتها بالرفض. وكان بالاس قد حدّد أتشيمبونغ بوصفه الخليفة المثالي لمارك غويهي، في حين نظر إليه بايرن كخيار متعدد الاستخدامات لتعزيز عمق خطه الخلفي. إلا أن مجلس إدارة تشيلسي لا يزال متمسكًا بما أظهره من إمكانات حين نجح في تحييد مهاجمين من الطراز العالمي في بعض مشاركاته. ويتغذّى رفض النادي لبيعه على ذكريات لحظات تألقه اللافتة، بما في ذلك أداء مهيمن أمام ليفربول وهدف حاسم ضد نوتنغهام فورست. وبالنسبة لصنّاع القرار في ستامفورد بريدج، فإن هذه الومضات من الإبداع تفوق قلة مشاركاته مؤخرًا تحت قيادة ليام روزينيور.
مفترق طرق للمدافع الشاب
من المتوقع أن يصبح الطريق إلى الفريق الأول أكثر ازدحامًا. ويبدو أن تشيلسي أعطى الأولوية هذا الصيف للتعاقد مع قلب دفاع من أصحاب الخبرة بعد أن فشل في ضم جيريمي جاكيه إلى ليفربول. ومع شَغْل ريس جيمس ومالو غوستو لمركزي الظهير الأيمن، قد تكون تعددية استخدامات أتشيامبونغ هي طريقه الوحيد للعودة إلى التشكيلة الأساسية.
يحتل تشيلسي حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد. ورغم أنه من المتوقع إدراج أتشيامبونغ في قائمة المباراة، فإنه لم يشارك سوى في ست مباريات بالدوري منذ مطلع العام.