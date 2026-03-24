تشيلسي يتخذ قرارًا بشأن مستقبل ليام روزينيور في خضم سلسلة هزائم محبطة من أربع مباريات

يُعتقد أن منصب روزينور كمدرب رئيسي لفريق تشيلسي آمن حتى لو فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووفقاً لتقارير صحيفة "التلغراف"، لا تخطط إدارة "البلوز" لإجراء تقييم رسمي لأداء روزينور قبل صيف 2027، ولا تنوي إجراء أي تغيير في نهاية هذا الموسم.

السيناريو الوحيد الذي قد يؤدي إلى تغيير هذا الموقف هو انهيار تشيلسي خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، ولكن لا توجد حاليًا أي توقعات بحدوث ذلك داخل النادي.

في حين أن الهدف النهائي لا يزال هو احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى، فإن الإدارة تدرك أن روزينيور تولى منصبه في يناير فقط ولا يمكن تحميله المسؤولية الكاملة عن نتائج الموسم.