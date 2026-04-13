Getty Images Sport
ترجمه
تشيلسي وبرشلونة يراقبان المدافع المراهق رود نايستاد من تفينتي مع اقتراب محادثات العقد
العمالقة الأوروبيون يطوّقون موهبة توينتي الصاعدة
وفقًا لتقارير من المطبوعة الهولندية فوتبال إنترناشيونال والمنفذ الإسباني سبورت، فإن السباق على نايستاد يزداد سخونة. عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي وثقلا الليغا برشلونة يراقبان عن كثب تطوره. وقد شهد المدافع صعودًا صاروخيًا في توينتي، إذ شق طريقه إلى الفريق الأول ونال إشادات واسعة بفضل هدوئه. وإبرازًا للإمكانات الهائلة لقلب الدفاع البالغ من العمر 18 عامًا، صرّحت VI صراحةً بأن "توينتي يمتلك ذهبًا بين يديه" في الوقت الذي كثّف فيه العملاقان الأوروبيان بشكل ملحوظ جهودهما في المتابعة والاستكشاف قبيل نافذة الانتقالات المقبلة.
- AFP
برشلونة يوقف سعيه بسبب السعر المطلوب
في حين أن جاذبية ستامفورد بريدج أو سبوتيفاي كامب نو كبيرة، فإن الفريق الهولندي غير مستعد لترك أهم أصوله يرحل دون قتال. وقد خاض نيجستاد بالفعل 20 مباراة مع الفريق الأول، مساهماً بهدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة. وبناءً على ذلك، يطالب تفينتي برسوم تبلغ نحو 8 ملايين يورو مقابل اللاعب المراهق. وبسبب هذا التقييم البالغ 8 ملايين يورو، قررت برشلونة حالياً إيقاف أي تحرك. فهم يعتبرون السعر مبالغاً فيه في هذه المرحلة من تطوره، ما يعني أن النادي الكتالوني وضع الوضع قيد الانتظار بدلاً من التخلي تماماً عن اهتمامه طويل الأمد.
تفنتي يسعى بيأس لتأمين بقاء طويل الأمد
تتحرك إدارة النادي في إنشخيده بالفعل لتوطيد موقفها بشأن اللاعب الشاب الواعد. يرتبط تفينتي بعقد مع اللاعب حتى يونيو 2027، لكنهم يدركون تمامًا أن شروطه الحالية قد لا تصد اهتمام أغنى الأندية. لذلك، هم حريصون على تمديد عقده لفترة أطول. يأمل فريق الدوري الهولندي أن يقنعه عقد جديد مُجزٍ ومسار واضح نحو المشاركة المنتظمة مع الفريق الأول بأن مستقبله القريب لا يزال في هولندا. وبالنسبة لنادٍ يفخر بتطوير المواهب الشابة، فإن خسارته مبكرًا ستكون ضربة كبيرة.
وقال نيخستاد مؤخرًا لـESPN: «إما التمديد أو الرحيل، أعتقد. لدي بعض الفكرة، لكن كما تسير الأمور الآن، أنا لاعب في إف سي تفينتي. يمكنني أن أعزل نفسي عن ذلك بشكل جيد وأتركه لوالديّ والإدارة. أنا أركز على كرة القدم».
وقت اتخاذ القرار للنجمة الصاعدة
بالنظر إلى المستقبل، باتت الكرة الآن في ملعب اللاعب بشكل قاطع. وعليه أن يختار بين استقرار بيئته الحالية وبين الإقدام على خطوة عالية المخاطر للانضمام إلى أكاديمية دولية نخبوية. ومع اقتراب محادثات العقد واستمرار عمالقة أوروبا في مراقبة تطوره عن كثب، من المتوقع صدور قرار حاسم بشأن خطوته المهنية التالية قريبًا.