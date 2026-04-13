تتحرك إدارة النادي في إنشخيده بالفعل لتوطيد موقفها بشأن اللاعب الشاب الواعد. يرتبط تفينتي بعقد مع اللاعب حتى يونيو 2027، لكنهم يدركون تمامًا أن شروطه الحالية قد لا تصد اهتمام أغنى الأندية. لذلك، هم حريصون على تمديد عقده لفترة أطول. يأمل فريق الدوري الهولندي أن يقنعه عقد جديد مُجزٍ ومسار واضح نحو المشاركة المنتظمة مع الفريق الأول بأن مستقبله القريب لا يزال في هولندا. وبالنسبة لنادٍ يفخر بتطوير المواهب الشابة، فإن خسارته مبكرًا ستكون ضربة كبيرة.

وقال نيخستاد مؤخرًا لـESPN: «إما التمديد أو الرحيل، أعتقد. لدي بعض الفكرة، لكن كما تسير الأمور الآن، أنا لاعب في إف سي تفينتي. يمكنني أن أعزل نفسي عن ذلك بشكل جيد وأتركه لوالديّ والإدارة. أنا أركز على كرة القدم».