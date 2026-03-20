تشيسا يعود إلى المنتخب الوطني: اختيار غاتوزو له في تصفيات كأس العالم وأسباب غيابه لمدة عامين

السنوات الأخيرة من العلاقة بين الجناح والمنتخب الإيطالي.

أين توقفنا؟ يعود فيديريكو كيسا إلى المنتخب الوطني بعد غياب دام عامين، ويخوض مباراتين لا مجال فيهما للخطأ: فقد أدرج غاتوسو اسمه في قائمة اللاعبين المستدعين لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضد أيرلندا الشمالية، وفي حال سارت الأمور على ما يرام في المباراة الأولى، ضد ويلز أو البوسنة والهرسك في نهائي تصفيات كأس العالم. لم يرتدِ جناح ليفربول القميص الأزرق منذ عام 2024.


بعد أن طُلب منه استبدال زاكاني المصاب، فضل المدرب ابن إنريكو على المرشحين الآخرين زانيولو وبرنارديسكي وأورسوليني وبياردي ومالديني. آخر مشاركة له مع المنتخب الوطني، كما ذكرنا، تعود إلى 29 يونيو 2024، في مباراة دور الـ16 ضد سويسرا التي كلفت منتخب سباليتي الخروج من بطولة أوروبا. كانت تلك هي مشاركتهرقم 51 (سجل 7 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة بقميص إيطاليا) قبل توقف طويل، بسبب الإصابات وخيارات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.


  • لماذا لم يعد تشيسا يُستدعى

    منذ مؤتمراته الصحفية الأولى، ظل فيديريكو كييزا دائمًا محور الأسئلة الموجهة إلى المدرب وتفسيراته اللاحقة حول سبب عدم استدعاء أحد أفضل اللاعبين في الحملة الأوروبية الناجحة لعام 2021. قبل مباريات أكتوبر ونوفمبر على حد سواء، كشف المدرب أنه استبعده بناءً على اختيار اللاعب نفسه الذي، على الرغم من تعافيه من الإصابات، لم يكن يشعر بأنه في أفضل حالاته البدنية وقرر التخلي عن المنتخب الوطني.

  • الموسم مع ليفربول

    ولكن، بعد بداية متواضعة، كيف تسير الموسم الثاني لكيشا مع ليفربول؟ تشير الإحصائيات إلى 31 مباراة، و3 أهداف، و3 تمريرات حاسمة في ما يزيد قليلاً عن 600 دقيقة إجمالاً، بمتوسط 21 دقيقة في المباراة الواحدة. لم يشارك الإيطالي في التشكيلة الأساسية سوى مرة واحدة، في سبتمبر، ولا يحظى هذا العام أيضاً بثقة سوت.


    على الرغم من بعض المضايقات العضلية البسيطة، إلا أنه لم يتعرض لإصابات كبيرة هذا العام، وتسمح له حالته البدنية الآن بالاستجابة لاستدعاء غاتوسو للمباراتين الأكثر أهمية.

