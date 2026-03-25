تشير التقارير إلى أن محمد صلاح «من غير المرجح» أن يسعى للانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم مع اقتراب رحيله عن ليفربول

إلا أن أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ليست من بينها. وفقًا لموقع «The Athletic»، فإن نادي سان دييغو، الذي كان يُعتبر وجهة محتملة، لا يعتبر صلاح هدفًا مناسبًا، حيث إن التعاقد مع لاعب «نجم مرموق» براتب ضخم لا يتماشى مع «فلسفته الرياضية». كما أن نادي شيكاغو فاير، الذي ارتبط اسمه به في الماضي، غير مهتم أيضًا بالتعاقد معه.

ومع ذلك، قد تكون هناك أندية أخرى في الصورة. وبحسب ما ورد، فإن نادي نيويورك سيتي "لن يستبعد" محاولة التعاقد معه.

وفي الوقت نفسه، أيد مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) التعاقد معه خلال فعالية SBJ Business of Soccer في أتلانتا:

قال غاربر: "لم أستطع قول ذلك حتى أعلن أنه سيغادر ليفربول. لكنه سيكون لاعباً رائعاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وأعتقد أننا سنوفر له منصة رائعة".