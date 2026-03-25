Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Thomas Hindle

تشير التقارير إلى أن محمد صلاح «من غير المرجح» أن يسعى للانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم مع اقتراب رحيله عن ليفربول

تشير التقارير إلى أنه من غير المرجح أن ينتقل محمد صلاح إلى دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) في نهاية موسم 2025-2026، على الرغم من التكهنات المتكررة بربطه بعدة أندية. وكان كل من نادي شيكاغو فاير ونادي سان دييغو قد طرحا كوجهتين محتملتين للاعب المصري، لكن يبدو أن كلا الخيارين غير مرجحين في الوقت الحالي، وفقًا لموقع «ذا أثلتيك». وكان صلاح قد أعلن يوم الثلاثاء أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم.

    كشف صلاح في مقطع فيديو عُرض بعد ظهر الثلاثاء أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم. وجاء هذا الخبر بمثابة مفاجأة إلى حد ما، نظراً لأن اللاعب المصري كان قد وقع عقداً لمدة عامين في نهاية موسم 2024-2025 - الذي يعد أكثر مواسمه نجاحاً على الصعيد الفردي حتى الآن مع «الريدز». ومنذ ذلك الحين، ترددت أنباء عن رغبة عدد من الأندية حول العالم في ضم الجناح في نهاية العام.

    • إعلان
    لماذا تم استبعاد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم

    إلا أن أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ليست من بينها. وفقًا لموقع «The Athletic»، فإن نادي سان دييغو، الذي كان يُعتبر وجهة محتملة، لا يعتبر صلاح هدفًا مناسبًا، حيث إن التعاقد مع لاعب «نجم مرموق» براتب ضخم لا يتماشى مع «فلسفته الرياضية». كما أن نادي شيكاغو فاير، الذي ارتبط اسمه به في الماضي، غير مهتم أيضًا بالتعاقد معه.

    ومع ذلك، قد تكون هناك أندية أخرى في الصورة. وبحسب ما ورد، فإن نادي نيويورك سيتي "لن يستبعد" محاولة التعاقد معه.

    وفي الوقت نفسه، أيد مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) التعاقد معه خلال فعالية SBJ Business of Soccer في أتلانتا:

    قال غاربر: "لم أستطع قول ذلك حتى أعلن أنه سيغادر ليفربول. لكنه سيكون لاعباً رائعاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وأعتقد أننا سنوفر له منصة رائعة".

    الدوري السعودي للمحترفين هو الاحتمال الأرجح

    إلا أن الدوري السعودي للمحترفين يبدو الوجهة الأكثر ترجيحًا. فقد عرض نادي الاتحاد ما يقارب 200 مليون دولار لضم صلاح في عام 2023، لكن ليفربول رفض العرض. ويُقال إن النادي يبحث عن نجم جديد بعد خسارة كريم بنزيمة الشهر الماضي. كما يُعتقد أن نادي القضية، الذي انتقل إلى ملعب يتسع لـ47 ألف متفرج، يدخل أيضًا في المنافسة. وأشار الكثيرون إلى أن صلاح، بصفته أبرز رياضي مسلم في العالم، سيكون الخيار المثالي للدوري.

    كلمات وكيله

    ومع ذلك، حث وكيل صلاح الجميع علنًا على توخي الحذر. فقد نشر رامي عباس، ممثل صلاح، منشورًا على منصة X قال فيه إنه لا يعرف أين سيلعب صلاح الموسم المقبل، وحث المشجعين على توخي الحذر من الشائعات التي تربطه بأندية أخرى.