هدف غوستاف إيساكسن يوقف انطلاقة ميلان نحو صدارة الترتيب. خسر الروسونيري 0-1 في ملعب أوليمبيكو أمام لاتسيو، وكان هدف الدنماركي في الدقيقة 26 من الشوط الأول حاسماً، حيث أبعد فريق أليجري عن إنتر: بالأمس تعادل النيرازوري 1-1 مع أتالانتا، لكن خسارة ميلان جعلتهم يتقدمون بنقطة واحدة على فريق تشيفو الذي يتفوق الآن بـ 8 نقاط على الروسونيري. خسر ميلان بعد فوزين متتاليين على كريمونيزي وفي الديربي مع إنتر، وستكون المباراة المقبلة في سان سيرو ضد تورينو، بينما سيلعب إنتر في فلورنسا ضد فريق فانولي. ما أثار الجدل بعد المباراة هو موقف ليو عند استبداله في الدقيقة 67: استدعاه أليجري إلى مقاعد البدلاء لإدخال فولكروغ، فكان للبرتغالي ما يقوله للمدرب.
تشيتشو غراتزاني يتحدث عن ليو بعد مباراة لاتسيو وميلان: "يلعب كما يشاء، ويستهزئ بخططنا"
أثناء تحليل المباراة في استوديوهات راي لبرنامج «لا دومينيكا سبورتيفا»، علق تشيتشو غراتزياني على سلوك ليو قائلاً: «إنها نفس القصة دائماً… إنه يتلاعب بأفكارنا: نحن نستمر في الاعتقاد بأن لديه إمكانات لاعب عظيم، لكنه يجب أن يحافظ على استمرارية أدائه الإيجابي، وأن يساعد زملاءه، وأن يطلب منهم تمرير الكرة إليه. كنت أحيانًا أغضب من بعض زملائي الذين لا يمررون لي الكرة لأنني كنت محاطًا بالرقابة، أما هو، فإذا لم يمرروا له الكرة، يعطي انطباعًا بأنه لا يطلبها؛ يلعب متى شاء، وينشط متى شاء. أحيانًا نتساءل إن كان موجودًا في الملعب أم لا، ويقول أحدهم مازحًا إنه يخرج لتناول القهوة".
