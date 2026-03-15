تشياروجي: «كنت أشعر بالاكتئاب مع ليدهولم، أما روكو فكان خلاصي. هل كنت غواصاً؟ لا، فالحكام كانوا يكرهونني»

"هل تصدقني إذا قلت لك إنني، بعد مرور كل هذه السنوات، ما زلت لا أجد تفسيراً لذلك؟ كل يوم أفكر في أنني أود أن أعيد خوض تلك المباراة. كنا قد فزنا بكأس إيطاليا وكأس الكؤوس الأوروبية، وكان ذلك سيشكل ثلاثية الألقاب لنا. كان كل شيء جاهزاً. كان ملعب «بينتيغودي» مكتظاً بمشجعي ميلان. كنا قادمين من مباراة نهائية مرهقة ضد ليدز، ووصلنا متعبين. لكن تلك المباراة تنطوي على شيء خارق للطبيعة".