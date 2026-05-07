ويتخذ النادي الملكي إجراءات رسمية عقب أنباء عن وقوع شجار في غرفة الملابس أدى إلى إصابة فالفيردي التي استلزمت تلقيه العلاج في المستشفى، وقد تم الآن تأكيد مدى خطورة إصابته.
"لم يضربني تشواميني" .. فالفيردي يصدر بيانًا رسميًا وريال مدريد يعلن اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما
اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية
في بيان موجز لكنه حازم، أكد نادي ريال مدريد أنه قرر فتح إجراءات تأديبية ضد اللاعبين.
وجاء في البيان الرسمي: «يعلن نادي ريال مدريد أنه عقب الحوادث التي وقعت صباح اليوم خلال حصة تدريب الفريق الأول، قد قرر فتح إجراءات تأديبية ضد لاعبي الفريق فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني. وسيقدم النادي تحديثات بشأن نتائج هاتين الإجراءات بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية ذات الصلة».
المشاجرة الجسدية تؤدي إلى الذهاب إلى المستشفى
أفادت التقارير بأن التوتر بين اللاعبين تصاعد خلال حصة تدريبية في فالديبيباس يوم الخميس. وقد اندلعت الأزمة بسبب خلاف امتد من تدريبات اليوم السابق، مما يشير إلى تزايد الخلاف بين النجمين، وفقًا لموقع «ذا أثلتيك».
كانت تداعيات الشجار خطيرة لدرجة أنها استدعت تدخلًا طبيًا. تشير التقارير إلى أن فالفيردي تعرض للسقوط خلال الشجار، مما أدى إلى إصابته في الرأس. تم نقل اللاعب الدولي الأوروجواياني إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد اصطدامه بطاولة. ورغم عودته إلى منزله منذ ذلك الحين، إلا أن خطورة الحادث تركت مجلس الإدارة في قلق عميق بشأن الانضباط داخل الفريق.
فالفيردي يعاني من إصابة دماغية
وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا منفصلاً لتقديم آخر المستجدات حول حالة فالفيردي، جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد على لاعبنا فيدي فالفيردي، تم تشخيص حالته على أنها إصابة في الجمجمة والدماغ. ويقضي فالفيردي فترة نقاهة في منزله وهو في حالة جيدة، وسيحتاج إلى الراحة لمدة تتراوح بين 10 و14 يومًا، وفقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة بهذا التشخيص".
بيان فالفيردي
من جانبه، أصدر فالفيردي هو الآخر بيانًا، أعرب خلاله عن أسفه من الشجار الذي دار، موضحًا أن إصابته في الرأس أتت نتيجة اصطدامه في طاولة، وليس نتيجة اعتداء تشواميني عليه.
وجاء نص بيان نجم الملكي كالتالي:
أمس واجهت حادثة مع زميل لي نتيجة لعبة في التدريبات، حيث أدى إرهاق المنافسة والإحباط إلى تضخيم كل شيء.
في غرفة الملابس العادية، يمكن أن تحدث هذه الأشياء ويتم تسويتها بيننا دون أن تخرج للعلن. من الواضح أن هناك شخصاً ما هنا يركض سريعاً لنشر القصة، وبالإضافة إلى موسم بلا ألقاب حيث يكون مدريد دائماً تحت المجهر، يتم تضخيم كل شيء.
اليوم واجهنا خلافاً مرة أخرى. خلال النقاش، اصطدمتُ بالخطأ بطاولة مما تسبب في جرح صغير في جبهتي تطلب زيارة بروتوكولية للمستشفى.
لم يضربني زميلي في أي وقت، وأنا لم أفعل ذلك أيضاً، رغم أنني أفهم أنه من الأسهل بالنسبة لكم تصديق أننا ضربنا بعضنا البعض باللكمات، لكن ذلك لم يحدث.
أشعر أن غضبي من الموقف، وإحباطي لرؤية أن بعضنا يصل إلى نهاية الموسم بآخر ما تبقى لنا من قوة ونحن نبذل قصارى جهدنا، قد نال مني لدرجة الوصول إلى حد الجدال مع زميل.
أنا آسف. أنا آسف من كل قلبي لأن الموقف يؤلمني، ويؤلمني الوقت الذي نمر به. مدريد هي واحدة من أهم الأشياء في حياتي ولا يمكنني أن أكون غريباً عنها. النتيجة هي تراكم أشياء تنتهي بشجار لا معنى له يضر بصورتي، ويترك المجال للشك في أن يتم اختراع، وتشويه سمعة، وإضافة "بهارات" لحادث عارض؛ ليس لدي شك في أن الاحتكاكات التي قد تحدث خارج الملعب تنتهي بمجرد الدخول إليه، وإذا كان عليّ الدفاع عنه داخل الملعب سأكون أول من يفعل ذلك.
لم أكن سأتحدث حتى نهاية الموسم، فقد خرجنا من دوري الأبطال وكتمت غضبي وضغينتي. لقد أضعنا سنة أخرى ولم أكن في وضع يسمح لي بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بينما الوجه الوحيد الذي كان عليّ إظهاره هو داخل الملعب، وأشعر أنني فعلت ذلك، ولهذا السبب أنا أكثر من يحزن ويؤلمني المرور بهذا الموقف الذي يمنعني من لعب المباراة القادمة بقرار طبي لأنني كنت دائماً أستمر حتى النهاية، حتى آخر العواقب، ويؤلمني أكثر من أي شخص آخر عدم القدرة على فعل ذلك. أنا تحت تصرف النادي وزملائي للتعاون في أي قرار يرونه ضرورياً.
فوضى تسبق مباراة «الكلاسيكو» الحاسمة
لا يمكن أن يكون توقيت هذا الانفجار الداخلي أسوأ من ذلك بالنسبة للبلانكوس. يستعد ريال مدريد حالياً لمواجهة حاسمة مع برشلونة، حيث يتوقف لقب الدوري على نتيجتها؛ إذا تجنب برشلونة الهزيمة يوم الأحد، فسيحسم لقب الدوري الإسباني، وهذا الانقسام الداخلي هو آخر ما يحتاجه المدرب ألفارو أربيلوا خلال استعداداته التكتيكية.
من المؤكد أن فالفيردي لن يتمكن من المشاركة في كامب نو حيث يواصل تعافيه، بينما يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أي إيقاف محتمل له ولتشواميني قبل المباراة.