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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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تشكيلة هولندا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين نجحوا في الوصول إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كأس العالم
هولندا

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة هولندا لكأس العالم لكرة القدم 2026

لطالما كان الهولنديون قوة كروية عظمى. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفوز بالألقاب على أكبر مسرح، فقد كانوا غالبًا سيئي الحظ. وصلت هولندا إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، على التوالي في عامي 1974 و1978، ومرة أخرى في عام 2010. ومع ذلك، أخفق المنتخب البرتقالي في جميع المناسبات الثلاث.

لقد تمكنوا بالفعل من الثأر لخسارتهم أمام إسبانيا في نهائي 2010 بعد أربع سنوات في البرازيل عندما هزموا منافسيهم 5-1 في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2014. ثم واصلوا الوصول إلى نصف النهائي لكنهم خرجوا على يد الأرجنتين في ركلات ترجيح مرهقة.

في كأس العالم 2018، غابت هولندا تمامًا، وفشلت في التأهل بعد أن أنهت مجموعتها في التصفيات في المركز الثالث خلف فرنسا والسويد.

في أحدث نسخة من البطولة في عام 2022، تعرض الهولنديون مرة أخرى للهزيمة على يد الأرجنتين في ركلات ترجيح بعد تعادل مثير 2-2 في الوقت الأصلي.

هل سيتغير حظهم أخيرًا في النسخة القادمة من الحدث الأبرز العام المقبل؟ دعونا نكتشف ذلك من خلال النظر إلى قوة تشكيلتهم.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    حراس المرمى

    بين القائمين، تتمتع هولندا بتغطية جيدة مع عدة حراس مرمى ممتازين للاختيار من بينهم. يُعد بارت فيربروغن لاعب برايتون حاليًا المرشح الأوفر حظًا للبدء كحارس المرمى الأساسي لهولندا في البطولة العام المقبل. 

    مارك فليكن، الذي أكمل انتقالًا إلى باير ليفركوزن في الدوري الألماني الصيف الماضي، يمكن أيضًا أن يكون خيارًا قويًا لتشكيلة رونالد كومان، بينما يُعد روبن روفس حارس سندرلاند رقم 1 مرشحًا قويًا آخر ومن المتوقع أن يتم اختياره

    اللاعبالنادي 
    بارت فيربروغنبرايتون
    روبن روفسسندرلاند
    مارك فليكنباير ليفركوزن
    • إعلان
  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    المدافعون

    دفاعيًا، يُعد الهولنديون حاليًا من بين أفضل الفرق في العالم ولا يعانون من نقص في المدافعين الموهوبين في تشكيلتهم، بقيادة القائد فيرجيل فان دايك. لقد كان قلب دفاع ليفربول حضورًا مهيمنًا في الخلف وسيكون مرة أخرى مسؤولًا عن ضمان بقاء الهولنديين صلبين في الدفاع.

    بينما تم استبعاد ماتياس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، لا يزال لدى المدرب رونالد كومان بدائل قوية في ستيفان دي فري، ناثان آكي ويان بول فان هيكه.

    ومثل قلوب دفاعهم، تتمتع هولندا بتغطية جيدة في المناطق الواسعة. من المتوقع أن يبدأ دينزل دومفريس في مركز الظهير الأيمن مع استبعاد جيريمي فريمبونغ وديفين رينش، بينما يوفر ميكي فان دي فين والواعد جوريل هاتو تغطية عالية الجودة على الجانب الأيسر. في غضون ذلك، تم استبعاد يوريين تيمبر بقسوة من البطولة بسبب الإصابة، مع مدافع سندرلاند لوتشاريل غيرترويدا كبديله.

    اللاعبالنادي
    دينزل دومفريسإنتر 
    لوتشاريل غيرترويداسندرلاند (آر بي لايبزيغ، إعارة)
    يان بول فان هيكهبرايتون
    ماتس ويفربرايتون
    فيرجيل فان دايكليفربول
    ميكي فان دي فين توتنهام
    ناثان آكيمانشستر سيتي
    جوريل هاتوتشيلسي
  • دي يونجGetty Images Sport

    لاعبي خط الوسط

    قد لا تمتلك هولندا العمق العددي نفسه في خط الوسط كما هو الحال في الدفاع، لكنها بالتأكيد تمتلك لاعبين ذوي جودة قادرين على التحكم في إيقاع المباراة وفرضه من وسط الملعب.

    يبدو أن فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة قد استعاد مستواه تحت قيادة هانسي فليك، مما يجعله أحد أهم اللاعبين في التشكيلة الهولندية. ستكون قدرة دي يونغ على التحكم في خط الوسط وتطوير الكرة إلى المناطق الهجومية حاسمة في تحديد نجاح هولندا في كأس العالم.

    وبصرف النظر عن نجم برشلونة، فإن أمثال تيجاني رايندرز، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، وتيون كوبماينرز لاعب يوفنتوس قد يكونان أيضًا من العناصر الأساسية في خط الوسط. كما كان رايان غرافينبيرخ لاعب ليفربول مؤثرًا لكل من النادي والمنتخب وقد يكون محوريًا في خطط كومان.

    كوينتن تيمبر ومارتن دي رون هما خياران إضافيان عاليَا الجودة سيضيفان عمقًا وتنوعًا إلى وحدة خط الوسط.

    اللاعبالنادي
    فرينكي دي يونغبرشلونة
    رايان غرافينبيرخليفربول
    تيجاني رايندرزمانشستر سيتي
    تيون كوبماينرزيوفنتوس
    مارتن دي رونأتالانتا
    غوس تيلآيندهوفن
    كوينتن تيمبرمارسيليا
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    المهاجمون

    إلى جانب دفاع قوي وخط وسط، فإن الهولنديين مجهزون جيدًا في الهجوم أيضًا. ممفيس ديباي، الذي تجاوز الأسطورة روبن فان بيرسي كأفضل هداف على مر العصور للـ أورانيه، هو شخصية محورية في الخط الأمامي وسيتحمل مرة أخرى المسؤولية في الثلث الأخير.

    كان كودي جاكبو ممتازًا أيضًا مع المنتخب الوطني وسيكون له دور حاسم في تحديد نجاح هولندا في الحدث الأبرز، بينما أظهر أمثال جاستن كلويفرت ودونييل مالين وبرايان بروبي إمكاناتهم أيضًا.

    في الختام، فإن الهولنديين مكتظون عبر المناطق الثلاث كافة من الملعب وسيكونون من بين المرشحين للوصول إلى المراحل المتأخرة من الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.

    اللاعبالنادي
    ممفيس ديبايكورينثيانز
    كودي جاكبوليفربول
    دونييل مالينأستون فيلا
    جاستن كلويفرتبورنموث
    نوا لانغغلطة سراي
    برايان بروبيسندرلاند
    ووت فيغورستأياكس
    كريسينسيو سومرفيلوست هام
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    نجوم هولندا

    يمتلك الهولنديون لاعبين ذوي جودة عبر جميع مناطق الملعب، مع بعض من أبرز نجوم كرة القدم في أوروبا وحول العالم يرتدون الزي البرتقالي الأيقوني. كما ذُكر سابقًا، الهداف التاريخي الهولندي ممفيس ديباي سيكون له دور حيوي يلعبه في الهجوم إلى جانب الموهوب كودي جاكبو.

    وفي الوقت نفسه، في وسط الملعب، فرينكي دي يونغ سيكون له تأثير كبير بمهاراته في لعب الكرة وهدوئه. كان دي يونغ ممتازًا مع برشلونة في الآونة الأخيرة، حيث لعب دورًا محوريًا في عودة الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني وعلى الساحة الأوروبية. تيجاني رايندرز من المرجح أيضًا أن يكون حاسمًا في المساعدة على نقل الكرة للأمام لصالح الهولنديين.

    فيرجيل فان دايك سيتحمل المسؤولية المهمة المتمثلة في إبقاء هجمات الخصوم تحت السيطرة ولا يزال أحد أفضل قلوب الدفاع في العالم.

    دينزل دومفريس المتجه إلى ريال مدريد سيكون محوريًا في المناطق الواسعة - نجم إنتر كان في قمة مستواه وهو يلعب للفريق الإيطالي وكان أيضًا محوريًا على الأطراف لصالح المنتخب الوطني الهولندي.

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    التشكيلة الأساسية المتوقعة لمنتخب هولندا لكأس العالم 2026

    في حراسة المرمى، من المتوقع أن يحتفظ بارت فيربروغن بمكانه كحارس مرمى الفريق الأول، مع قيام مارك فليكن بدور خيار الاحتياط.

    بالانتقال إلى الدفاع، فضّل كومان باستمرار خط دفاع رباعي، مع فيرجيل فان دايك في الوسط إلى جانب يان بول فان هيكه. أما ميكي فان دي فين، فقد تم استخدامه غالبًا على اليسار وقد يحصل على الأفضلية على ناثان آكي، مع دينزل دومفريس على الجهة المقابلة.

    في خط الوسط، من المتوقع أن يعمل ريان غرافينبيرخ وفرينكي دي يونغ في دور المحور المزدوج. سيكون مزيجهما من الهدوء والرؤية مفتاحًا لفرض إيقاع المباراة لفريق كومان. ينبغي أن يُكمل تيجاني رايندرز ثلاثي الوسط.

    في المقدمة، تجعل عين كودي غاكبو للمرمى وإنهاءه الهادئ منه الرجل الرئيسي إلى جانب ممفيس ديباي، مع تنافس عدد من اللاعبين على المقعد الأخير في الهجوم على الجناح الأيمن، بما في ذلك دونييل مالين.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لهولندا (4-3-3): فيربروغن؛ دومفريس، فان هيكه، فان دايك، فان دي فين؛ دي يونغ، رايندرز، غرافينبيرخ؛ مالين، ممفيس، غاكبو

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