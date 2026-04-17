تشكيلة هولندا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

لطالما كان الهولنديون قوة كروية عظمى. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفوز بالألقاب على أكبر مسرح، فقد كانوا غالبًا سيئي الحظ. وصلت هولندا إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، بشكل متتالٍ في عامي 1974 و1978، ومرة أخرى في عام 2010. ومع ذلك، أخفق منتخب الطواحين في جميع المناسبات الثلاث.

لقد تمكنوا من الثأر لخسارتهم أمام إسبانيا في نهائي 2010 بعد أربع سنوات في البرازيل عندما هزموا منافسيهم 5-1 في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2014. ثم واصلوا الوصول إلى نصف النهائي لكنهم خرجوا على يد الأرجنتين في ركلات ترجيح مرهقة.

في كأس العالم 2018، غابت هولندا تمامًا، وفشلت في التأهل بعد أن أنهت مجموعتها في التصفيات في المركز الثالث خلف فرنسا والسويد.

في أحدث نسخة من البطولة في عام 2022، تعرض الهولنديون مرة أخرى للهزيمة على يد الأرجنتين في ركلات ترجيح بعد تعادل مثير 2-2 في الوقت الأصلي.

هل سيتغير حظهم أخيرًا في النسخة القادمة من الحدث الاستعراضي العام المقبل؟ دعونا نكتشف ذلك من خلال النظر إلى قوة تشكيلتهم.

