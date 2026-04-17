Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

تشكيلة هولندا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

لطالما كان الهولنديون قوة كروية عظمى. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفوز بالألقاب على أكبر مسرح، فقد كانوا غالبًا سيئي الحظ. وصلت هولندا إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، بشكل متتالٍ في عامي 1974 و1978، ومرة أخرى في عام 2010. ومع ذلك، أخفق منتخب الطواحين في جميع المناسبات الثلاث.

لقد تمكنوا من الثأر لخسارتهم أمام إسبانيا في نهائي 2010 بعد أربع سنوات في البرازيل عندما هزموا منافسيهم 5-1 في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2014. ثم واصلوا الوصول إلى نصف النهائي لكنهم خرجوا على يد الأرجنتين في ركلات ترجيح مرهقة.

في كأس العالم 2018، غابت هولندا تمامًا، وفشلت في التأهل بعد أن أنهت مجموعتها في التصفيات في المركز الثالث خلف فرنسا والسويد.

في أحدث نسخة من البطولة في عام 2022، تعرض الهولنديون مرة أخرى للهزيمة على يد الأرجنتين في ركلات ترجيح بعد تعادل مثير 2-2 في الوقت الأصلي.

هل سيتغير حظهم أخيرًا في النسخة القادمة من الحدث الاستعراضي العام المقبل؟ دعونا نكتشف ذلك من خلال النظر إلى قوة تشكيلتهم.

    حراس المرمى

    بين القائمين، تتمتع هولندا بتغطية جيدة مع عدة حراس مرمى ممتازين للاختيار من بينهم. يُعد بارت فيربروغن لاعب برايتون حاليًا المرشح الأوفر حظًا للبدء كحارس المرمى الأساسي لهولندا في البطولة العام المقبل. 

    مارك فليكن، الذي أكمل انتقاله إلى باير ليفركوزن في الدوري الألماني الصيف الماضي، يمكن أيضًا أن يكون خيارًا قويًا لتشكيلة رونالد كومان، بينما يُعد حارس سندرلاند رقم 1 روبن روفس مرشحًا قويًا آخر ومن المتوقع أن يتم اختياره

    اللاعبالنادي 
    بارت فيربروغنبرايتون
    روبن روفسسندرلاند
    مارك فليكنباير ليفركوزن
    جاستن بيجلوجنوة
    كيل شيربنيونيون
    • إعلان
    المدافعون

    دفاعيًا، يُعدّ الهولنديون حاليًا من بين أفضل الفرق في العالم. لا تعاني كتيبة الأورانجي من نقص في المدافعين الموهوبين ضمن تشكيلتها، بقيادة القائد فيرجيل فان دايك. لقد كان قلب دفاع ليفربول حضورًا مهيمنًا في الخلف وسيكون مرة أخرى مسؤولًا عن ضمان بقاء الهولنديين صلبين في الدفاع.

    ماتياس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد هو شخصية أخرى ذات خبرة قد تكون خيارًا في الخط الخلفي لهولندا. لقد مرّ قلب الدفاع بفترة صعبة مع الإصابات في أولد ترافورد في 2026 لكنه ينبغي أن يكون جاهزًا للبطولة. كما يمتلك المدرب رونالد كومان بدائل قوية في ستيفان دي فري، ناثان آكي، يان بول فان هيكه ولوتشاريل خيترويدا.

    ومثل قلوب دفاعهم، تتمتع هولندا بتغطية جيدة في المناطق الواسعة. أمثال دينزل دومفريس، جيريمي فريمبونغ، وديڤاين رينش جميعهم خيارات قوية في مركز الظهير الأيمن، بينما يوفر ميكي فان دي فين، إيان ماتسن، والواعد جوريل هاتو تغطية عالية الجودة على الجهة اليسرى. كما يدخل يوريين تيمبر البطولة بعد حملة قوية مع أرسنال.

    ومع فريمبونغ وماتسن، سيكون لدى كومان أيضًا حرية إشراكهما كظهيري جناح، على غرار دورهما في نادييهما المعنيين.

    اللاعبالنادي
    دينزل دومفريسإنتر 
    جيريمي فريمبونغليفربول
    يوريين تيمبرأرسنال
    يان بول فان هيكهبرايتون
    ستيفان دي فريإنتر ميلان
    ماتياس دي ليختمانشستر يونايتد
    لوتشاريل خيرترويداسندرلاند
    فيرجيل فان دايكليفربول
    ميكي فان دي فين توتنهام
    ناثان آكيمانشستر سيتي
    سفين بوتماننيوكاسل يونايتد
    إيان ماتسنأستون فيلا
    جوريل هاتوأياكس
    ديڤاين رينشإيه إس روما
    يوري باسأياكس
    سيب فان دن بيرغبرينتفورد
    سام بيوكيمابولونيا
    لاعبي خط الوسط

    قد لا تمتلك هولندا نفس العمق العددي في خط الوسط كما هو الحال في الدفاع، لكنها بالتأكيد تمتلك لاعبين ذوي جودة قادرين على التحكم في إيقاع المباراة وفرضه من وسط الملعب.

    يبدو أن فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة قد استعاد مستواه تحت قيادة هانسي فليك، مما يجعله أحد أهم اللاعبين في التشكيلة الهولندية. ستكون قدرة دي يونغ على التحكم في خط الوسط ودفع الكرة إلى المناطق الهجومية حاسمة في تحديد نجاح هولندا في كأس العالم.

    وبصرف النظر عن نجم برشلونة، فإن أمثال تيجاني رايندرز، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، وتيون كوبمينيرس لاعب يوفنتوس قد يكونون أيضًا عناصر أساسية في خط الوسط. كما كان رايان غرافينبيرخ لاعب ليفربول مؤثرًا لكل من النادي والمنتخب وقد يكون محوريًا في خطط كومان.

    ماتس ويفر، وجوي فيرمان، وكوينتن تيمبر هم خيارات إضافية ذات جودة تضيف عمقًا وتنوعًا إلى وحدة خط الوسط، بينما سيحلم أيضًا الموهوبان الصاعدان كيس سميت ولوتشيانو فالينتي بالظهور في البطولة.

    اللاعبالنادي
    فرينكي دي يونغبرشلونة
    رايان غرافينبيرخليفربول
    تيجاني رايندرزمانشستر سيتي
    تشافي سيمونزآر بي لايبزيغ
    تيون كوبمينيرسيوفنتوس
    ماتس ويفربرايتون
    مارتن دي رونأتالانتا
    جوي فيرمانبي إس في
    غوس تيلبي إس في
    كوينتن تيمبرمارسيليا
    كينيث تايلورلاتسيو
    كيس سميتآ زد
    لوتشيانو فالينتيفينورد
    المهاجمون

    إلى جانب دفاع قوي وخط وسط، فإن الهولنديين مجهزون جيدًا في الهجوم أيضًا. ممفيس ديباي، الذي تجاوز الأسطورة روبن فان بيرسي كأفضل هداف على مر العصور للـ أورانيه، هو شخصية محورية في الخط الأمامي وسيتحمل مرة أخرى المسؤولية في الثلث الأخير.

    كان كودي جاكبو ممتازًا أيضًا مع المنتخب الوطني وسيكون حاسمًا في تحديد نجاح هولندا في الحدث الأبرز العام المقبل، بينما أظهر أمثال جاستن كلويفرت، دونييل مالين، برايان بروبي وجوشوا زيركزي إمكاناتهم أيضًا.

    في الختام، فإن الهولنديين مكتظون عبر المناطق الثلاث جميعها في الملعب وسيكونون من بين المرشحين للوصول إلى المراحل المتأخرة من الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.

    اللاعبالنادي
    ممفيس ديبايكورينثيانز
    كودي جاكبوليفربول
    دونييل مالينأستون فيلا
    جاستن كلويفرتبورنموث
    جوشوا زيركزيمانشستر يونايتد
    نوا لانغغلطة سراي
    برايان بروبيسندرلاند
    ووت فيغورستأياكس
    إيمانويل إيميغاستراسبورغ
    نجوم هولندا

    يمتلك الهولنديون لاعبين ذوي جودة عبر المناطق الثلاث كافة من الملعب، مع ارتداء بعض من أبرز نجوم كرة القدم في أوروبا وحول العالم الزي البرتقالي الأيقوني. وكما ذُكر سابقًا، فإن الهداف التاريخي لهولندا ممفيس ديباي سيكون له دور حيوي يؤديه في الهجوم إلى جانب الموهوب كودي جاكبو.

    وفي الوقت نفسه، في وسط الملعب، سيكون لـ فرينكي دي يونغ تأثير كبير بمهاراته في لعب الكرة وهدوئه واتزانه. لقد كان دي يونغ ممتازًا مع برشلونة في الآونة الأخيرة، حيث لعب دورًا محوريًا في عودة الفريق الكتالوني إلى الواجهة على الساحة الأوروبية. أما تيجاني رايندرز، من ناحية أخرى، فسيكون أيضًا حاسمًا في المساعدة على تثبيت خط الوسط للهولنديين.

    وبالانتقال إلى ما بعد المهاجمين ولاعبي الوسط، سيتحمل قلب الدفاع فيرجيل فان دايك المسؤولية المهمة المتمثلة في إبقاء هجمات الخصوم تحت السيطرة.

    سيكون دينزل دومفريس محوريًا في المناطق الواسعة. لقد كان نجم إنتر في قمة مستواه وهو يلعب للفريق الإيطالي، وكان أيضًا مؤثرًا على الأطراف مع المنتخب الهولندي. يُعد دومفريس حضورًا موثوقًا في الدفاع وقد ساهم أيضًا بانتظام في الهجوم.

    """ التشكيلة الأساسية المتوقعة لمنتخب هولندا لكأس العالم 2026 """

    في حراسة المرمى، من المتوقع أن يحتفظ بارت فيربروخن بمكانه كحارس مرمى الفريق الأول، مع قيام مارك فليكن بدور خيار الاحتياط.

    بالانتقال إلى الدفاع، فضّل كومان باستمرار خط دفاع مكوّنًا من أربعة لاعبين، مع فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع. ويُعد يورين تيمبر، وماتيس دي ليخت، ويان بول فان هيكه أيضًا خيارات للشراكة مع لاعب ليفربول في قلب الخط الخلفي. وقد تم استخدام ميكي فان دي فين كثيرًا على الجهة اليسرى وقد يحصل على الأفضلية على ناثان آكي، مع دينزل دومفريس على الجهة المقابلة.

    في خط الوسط، من المتوقع أن يعمل رايان غرافينبيرخ وفرينكي دي يونغ في دور المحور المزدوج. وسيكون مزيجهما من الهدوء والرؤية مفتاحًا لفرض إيقاع المباراة لفريق كومان. ومن المفترض أن يُكمل تيجاني رايندرز ثلاثي الوسط.

    في المقدمة، تجعل عين كودي غاكبو للمرمى وإنهاءه الهادئ منه الرجل الرئيسي في المقدمة إلى جانب ممفيس ديباي، مع تنافس عدد من اللاعبين على المقعد الأخير في الهجوم على الجناح الأيمن، بما في ذلك دونييل مالين.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لهولندا (4-3-3): فيربروخن؛ دومفريس، فان هيكه، فان دايك، فان دي فين؛ دي يونغ، رايندرز، غرافينبيرخ؛ مالين، ممفيس، غاكبو

