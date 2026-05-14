تشكيلة نيوزيلندا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين تأهلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة نيوزيلندا لكأس العالم لكرة القدم 2026

أكدت نيوزيلندا مكانها في كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد أن ضمنت التأهل إلى أكبر مسرح عقب غياب دام 16 عاماً.

خاض فريق "All Whites" آخر مشاركة له في كأس العالم 2010، حيث فاجأ الجميع بتعادله في مبارياته الثلاث جميعها، بما في ذلك مباراة ضد إيطاليا حاملة اللقب آنذاك. ومع ذلك، فشلوا في التقدم إلى الأدوار الإقصائية. وقبل ذلك، كانت نيوزيلندا قد شاركت في كأس العالم مرة واحدة فقط، في عام 1982.

لم يحققوا بعد أي فوز في هذا الحدث الكبير وسيكونون مصممين على تحقيق انتصارهم الأول العام المقبل. وعلى الرغم من أنهم ليسوا من بين أقوى المنتخبات أو المرشحين للفوز بالبطولة، فإن لديهم لاعبين ذوي جودة يمكن أن يساعدوهم على بلوغ المراحل المتقدمة.

هل يستطيع "All Whites" تحدي التوقعات وترك بصمتهم في البطولة هذا العام؟

    حراس المرمى

    بين القائمين، لدى نيوزيلندا ثلاثة خيارات. حارس المرمى الأول لدى آل وايتس هو ماكس كروكومب من ميلوول، مع أليكس بولسن من ليخيا غدانسك، الذي هو على سبيل الإعارة من بورنموث، ومايكل وود أيضاً تم اختياره.

    اللاعبالنادي 
    أليكس بولسنليخيا غدانسك
    ماكس كروكومبميلوول
    مايكل وودأوكلاند إف سي
    """ المدافعون """

    في المناطق الدفاعية، لن تفتقر نيوزيلندا إلى الخيارات. ومع ذلك، عند مقارنتها بالفرق الكبيرة الأخرى في البطولة، يبدو أن دفاعها مهتز بعض الشيء. ومع ذلك، لديهم لاعبون ذوو جودة يمكن أن يكون لهم تأثير كبير على مشوارهم.

    يشكل تايلر بيندون لاعب شيفيلد يونايتد وليبيراتو كاكاس لاعب ريكسهام ثنائياً قوياً في مركز الظهير وسيؤديان أدواراً رئيسية في الدفاع والهجوم معاً لصالح آل وايتس، بينما يُعد مايكل بوكسال وفين سورمان وفرانسيس دي جميعهم خيارات قوية يمكن الدفع بها في مراكز قلب الدفاع.

    اللاعبالنادي
    تايلر بيندوننوتنغهام فورست
    مايكل بوكسالمينيسوتا
    ليبيراتو كاكاسريكسهام
    تيم باينويلينغتون
    ناندو بايناكرأوكلاند إف سي
    تومي سميث براينتري تاون
    فرانسيس دي فريسأوكلاند إف سي
    فين سورمانبورتلاند تيمبرز
    كالان إليوتأوكلاند إف سي
    لاعبي خط الوسط

    مقارنةً بالدفاع، يقدم خط وسط نيوزيلندا مزيدًا من الصلابة. كان لاعبون مثل ماركو ستامينيتش وجو بيل من الشخصيات الرئيسية في خط وسط فريق أول وايتس ومن المتوقع أن يواصلوا لعب أدوار مهمة في كأس العالم.

    وفي الوقت نفسه، يمكن لساربريت سينغ أيضًا أن يكون حضورًا حاسمًا في دور خط الوسط الهجومي، مع توفر أمثال ماثيو غاربيت وأليكس روفر لتعزيز وحدة خط الوسط بشكل أكبر.

    اللاعبالنادي
    جو بيلفايكينغ
    ماركو ستامينيتشسوانزي
    أليكس روفرويلينغتون
    ريان توماسبي إي سي زفوله
    لاكلان بايليسنيوكاسل جيتس
    المهاجمون

    في الثلث الهجومي من الملعب، تُعد نيوزيلندا محظوظة بوجود قنّاص حقيقي يتمثل في كريس وود لاعب نوتنغهام فورست. الهداف التاريخي لنيوزيلندا أنهى الموسم باعتباره خامس أفضل هداف في موسم 2024–25 من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفًا في 36 مباراة، رغم أنه عانى من مشاكل في اللياقة طوال الحملة الحالية.

    يمكن أيضًا للاعب شاب آخر، بن واين، أن يلعب دورًا مهمًا في الثلث الهجومي، بعد أن انتقل مؤخرًا إلى بورت فايل من مانسفيلد تاون.

    اللاعبالنادي
    كريس وودنوتنغهام فورست
    كوستا بارباروسيسويسترن سيدني
    جيسي راندالأوكلاند سيتي
    ساربيت سينغويلينغتون
    بن واينبورت فايل
    كالوم مككاواتسيلكيبورغ آي إف
    إليجاه جاستماذرويل
    بن أولدسانت إتيان
    مات غاربيتبيتر بورو
    نجوم نيوزيلندا

    إذا أرادت نيوزيلندا أن تقدم أداءً جيدًا في كأس العالم، فستحتاج إلى أن يرتقي أفضل لاعبيها ويقدموا. أحد هؤلاء النجوم الرئيسيين هو كريس وود لاعب نوتنغهام فورست، الذي ستكون مستوياته ذات أهمية حيوية لجماهير أول وايتس قبل التوجه إلى البطولة. كان وود ينافس أمثال محمد صلاح وإيرلينغ هالاند وألكسندر إيساك من حيث الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكن إصابة هذا الموسم تعني أنه قد لا يكون بنفس الحدة في كأس العالم.

    إلى جانب وود، سيكون لكل من ماثيو غاربيت وساربريت سينغ وبن واين أدوار مهمة للقيام بها في كل من خط الوسط والهجوم، دعمًا لتحركات وود في الثلث الأخير.

    إلايجا جاست، الذي انضم إلى ماذرويل في الدوري الاسكتلندي الممتاز العام الماضي، هو موهبة شابة أخرى قد تشكل تهديدًا باللعب على الأجنحة.

    في الخلف، سيكون تايلر بيندون حاسمًا في قيادة الخط الدفاعي لأول وايتس.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لنيوزيلندا في كأس العالم 2026

    ماكس كروكومب هو حاليًا حارس المرمى الأكثر خبرة في تشكيلة نيوزيلندا ومن المتوقع أن يبدأ كحارس أساسي في كأس العالم، مع أليكس بولسن كبديل.

    في الدفاع، من المتوقع أن يهيمن ثنائي الظهيرين تايلر بيندون وليبيراتو كاكاس على المناطق الواسعة، بينما سيتصدر فين سورمان ومايكل بوكسال المشهد في قلب خط الدفاع.

    بالانتقال إلى خط الوسط، يشكل الثلاثي جو بيل وماركو ستامينيتش وساربريت سينغ خط وسط متوازنًا وقويًا يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في مشوار نيوزيلندا في البطولة.

    في المقدمة، قد يثبت الشابان إيلايجا جاست وبن واين أنهما تهديدان هجوميّان خطيران من الأجنحة، مع قيام كريس وود بدور المهاجم المحوري الرئيسي.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لنيوزيلندا (4-3-3): كروكومب؛ كاكاس، بوكسال، سورمان، بيندون؛ بيل، ستامينيتش، ساربريت؛ إيلي جاست، وود، بن واين

