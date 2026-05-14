تشكيلة نيوزيلندا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين تأهلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

أكدت نيوزيلندا مكانها في كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد أن ضمنت التأهل إلى أكبر مسرح عقب غياب دام 16 عاماً.

خاض فريق "All Whites" آخر مشاركة له في كأس العالم 2010، حيث فاجأ الجميع بتعادله في مبارياته الثلاث جميعها، بما في ذلك مباراة ضد إيطاليا حاملة اللقب آنذاك. ومع ذلك، فشلوا في التقدم إلى الأدوار الإقصائية. وقبل ذلك، كانت نيوزيلندا قد شاركت في كأس العالم مرة واحدة فقط، في عام 1982.

لم يحققوا بعد أي فوز في هذا الحدث الكبير وسيكونون مصممين على تحقيق انتصارهم الأول العام المقبل. وعلى الرغم من أنهم ليسوا من بين أقوى المنتخبات أو المرشحين للفوز بالبطولة، فإن لديهم لاعبين ذوي جودة يمكن أن يساعدوهم على بلوغ المراحل المتقدمة.

هل يستطيع "All Whites" تحدي التوقعات وترك بصمتهم في البطولة هذا العام؟

