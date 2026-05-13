تشكيلة مصر لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

عاد منتخب مصر بقيادة محمد صلاح إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2018 بعد حملة تصفيات مثيرة للإعجاب. لم يُهزم الفراعنة في مجموعتهم، حيث فازوا في ثماني مباريات من أصل 10 لضمان إنهاء المشوار في صدارة الترتيب بفارق مريح.

ومع صلاح وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي يقودان الهجوم من الأمام، يمكن لمصر أن تكون قوة هجومية فعّالة وقد أثبتت ذلك في تصفيات كأس العالم، حيث سجلت 20 هدفاً واستقبلت هدفين فقط في مبارياتها العشر.

واصلت مصر تقديم أداء قوي في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث بلغت نصف النهائي قبل أن تخرج في النهاية أمام السنغال - التي مضت قدماً للفوز باللقب لكنها جُرّدت لاحقاً من التاج بعد نهائي فوضوي شهد مغادرة اللاعبين أرض الملعب احتجاجاً على المغرب عقب احتساب ركلة جزاء.

وعليه، تبدو المؤشرات واعدة قبل كأس العالم حيث ستسعى مصر لتحقيق أول فوز لها على الإطلاق، إذ لم يسبق لها تذوق طعم الانتصار في النهائيات. وقد أوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة السابعة وسيواجهون بلجيكا وإيران ونيوزيلندا من أجل مكان في مرحلة خروج المغلوب.

وقبل نسخة 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

