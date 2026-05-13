تشكيلة مصر لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة مصر لكأس العالم لكرة القدم 2026.

عاد منتخب مصر بقيادة محمد صلاح إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2018 بعد حملة تصفيات مثيرة للإعجاب. لم يُهزم الفراعنة في مجموعتهم، حيث فازوا في ثماني مباريات من أصل 10 لضمان إنهاء المشوار في صدارة الترتيب بفارق مريح.

ومع صلاح وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي يقودان الهجوم من الأمام، يمكن لمصر أن تكون قوة هجومية فعّالة وقد أثبتت ذلك في تصفيات كأس العالم، حيث سجلت 20 هدفاً واستقبلت هدفين فقط في مبارياتها العشر.

واصلت مصر تقديم أداء قوي في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث بلغت نصف النهائي قبل أن تخرج في النهاية أمام السنغال - التي مضت قدماً للفوز باللقب لكنها جُرّدت لاحقاً من التاج بعد نهائي فوضوي شهد مغادرة اللاعبين أرض الملعب احتجاجاً على المغرب عقب احتساب ركلة جزاء.

وعليه، تبدو المؤشرات واعدة قبل كأس العالم حيث ستسعى مصر لتحقيق أول فوز لها على الإطلاق، إذ لم يسبق لها تذوق طعم الانتصار في النهائيات. وقد أوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة السابعة وسيواجهون بلجيكا وإيران ونيوزيلندا من أجل مكان في مرحلة خروج المغلوب.

وقبل نسخة 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    احتفل حارس مرمى مصر رقم 1 محمد الشناوي بعيد ميلاده السابع والثلاثين قبل كأس العالم 2026 ويتجه نحو نهاية مسيرته الحافلة. يُعد المخضرم أحد أكثر اللاعبين خبرة في تشكيلة حسام حسن ولا يزال جزءًا من خطط الفريق. 

    سيكون هناك حاجة إلى خليفة في مرحلة ما في المستقبل وهناك عدة مرشحين مستعدين لتولي المهمة بين الخشبات لمنتخب الفراعنة. سيلعب مصطفى شوبير دور الحارس الاحتياطي في كأس العالم، بينما من المرجح أيضًا أن يكون المهدي سليمان ومحمد علاء ضمن تشكيلة الفريق للبطولة.

    اللاعبالنادي 
    محمد الشناويالأهلي
    المهدي سليمانالزمالك
    مصطفى شوبيرالأهلي
    محمد علاءالجونة
    """ المدافعون """

    تمتلك مصر الكثير من الخبرة في خطها الخلفي وبدت قوية دفاعياً في كأس الأمم الأفريقية، حيث حافظت على شباك نظيفة مرتين في ثلاث مباريات بدور المجموعات. تألق حسام عبد المجيد في كأس الأمم الأفريقية وقد يلعب دوراً رئيسياً مرة أخرى في كأس العالم. كما كان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً حيوياً أيضاً للزمالك هذا الموسم وكان أيضاً يشكل تهديداً في الطرف الآخر، حيث ظهر مسجلاً ثلاثة أهداف لفريقه.

    يُعد محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وأحمد أبو الفتوح أيضاً لاعبين مهمين دفاعياً لمصر ومن المفترض أن يتم اختيارهم، بينما الظهير الأيسر أحمد فتوح هو لاعب آخر يأمل أن يكون جزءاً من قائمة الفريق للبطولة. 

    عاد محمد عبد المنعم من الإصابة ودخل أحدث قائمة للمباريات الودية قبل كأس العالم. ومع ذلك، فإن مدافع أروكا عمر فايد محل شك بعد استبعاده من قائمة وديات مارس وإعرابه عن خيبة أمله من القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. 

    اللاعبالنادي 
    محمد هانيالأهلي
    طارق علاءالزمالك
    رامي ربيعة العين
    محمد عبد المنعمنيس
    ياسر إبراهيمالأهلي
    حسام عبد المجيدالزمالك
    خالد صبحيالمصري
    أحمد فتوحالزمالك
    أحمد ‘كوكا’ نبيل الأهلي
    لاعبي خط الوسط

    من المرجح أن يكون هناك حضور قوي من الأهلي يشكل خط وسط مصر في كأس العالم. من المفترض أن يحصل مروان عطية، زيزو، إمام عاشور وتريزيجيه جميعًا على الاختيار للفراعنة، ولا يمكن أن تكون الرابطة القوية بين زملاء النادي إلا أمرًا إيجابيًا للفراعنة.

    من المتوقع أيضًا أن يشارك حمدي فتحي، مهند لاشين ومحمود صابر. من المفترض أن يحصل النجمان المخضرمان تريزيجيه وزيزو على الاستدعاء لكنهما لم يعودا مضمونين كأساسيين لمصر. ومع ذلك، لا يزال بإمكانهما أن يكونا خيارين مفيدين لحسام حسن من على مقاعد البدلاء في البطولة.

    اللاعبالنادي 
    حمدي فتحيالوكرة
    مروان عطية الأهلي
    مهند لاشينبيراميدز
    محمود صابرالزمالك
    أحمد ‘زيزو’ سيدالأهلي
    إمام عاشورالأهلي
    محمود ‘تريزيجيه’ حسنالأهلي
    المهاجمون

    سيقود هجوم مصر نجما الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح وعمر مرموش. ستكون خبرة الثنائي وجودتهما حاسمة لآمالهما في بطولة هذا الصيف وسيُكلفان بتوفير الأهداف.

    شارك مهاجم نانت مصطفى محمد في كأس الأمم الأفريقية مع مصر وينبغي أن يواصل التواجد في التشكيلة لكأس العالم على طول، بينما يبدو ناصر منسي لاعب الزمالك خيارًا جيدًا بعد عودته إلى التشكيلة لمباريات مارس الودية. كما يضغط جناح ريال أوفييدو هيثم حسن أيضًا من أجل مكان في التشكيلة بعد تلقيه أول استدعاء له للمباريات الودية قبل كأس العالم عقب قراره تغيير ولائه إلى مصر من فرنسا.

    اللاعبالنادي 
    عمر مرموشمان سيتي
    محمد صلاحليفربول
    مصطفى محمدنانت
    هيصام حسنريال أوفييدو
    ناصر منسيالزمالك
    نجوم مصر

    لا شك على الإطلاق أن أكبر نجم في مصر هو محمد صلاح. نجم ليفربول فاز بعدد لا يُحصى من الألقاب مع فريق ميرسيسايد وسجل أكثر من 60 مرة لصالح الفراعنة. إذا كانت مصر ستُحدث أي تأثير في كأس العالم 2026، فسيحتاجون إلى صلاح في أفضل حالاته. اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيدخل البطولة بعد أن قال وداعًا عاطفيًا لليفربول. أعلن صلاح أنه سيغادر بعد ما يقرب من عقد في النادي وبعد أن فاز بستة ألقاب كبرى في أنفيلد.

    عمر مرموش هو نجم آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن صفوف مصر. المهاجم يتمتع بعلاقة قوية مع صلاح وهو ما كان دفعة للمنتخب الوطني. يضيف مرموش المزيد من القوة الهجومية لهجوم مصر، ووجود الثنائي في التشكيلة الأساسية سيمنح المدرب حسام حسن الأمل في أنهم يمكنهم تجاوز دور المجموعات من المنافسة هذا الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لمنتخب مصر لكأس العالم 2026

    لعب محمد الشناوي في كأس العالم 2018 مع مصر في بداية مسيرته، آخر مرة تأهل فيها الفراعنة، ويبدو أنه سيشارك مرة أخرى بعد ثماني سنوات في سن 37 العريقة. كانت هناك تكهنات بأن حسام حسن قد أُغري بتجاهل لاعبيه في الثلاثينيات من العمر للبطولة لكن تم التقليل من ذلك منذ ذلك الحين.

    من المرجح أن تستخدم مصر محمد هاني وأحمد أبو الفتوح كظهيرين، بينما سيشارك ياسر إبراهيم قلب الدفاع المخضرم رامي ربيعة في وسط خط دفاع الفراعنة.

    في خط الوسط، يبدو أن مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور هم التوليفة الأكثر احتمالاً لمصر.

    في المقدمة، يمكن للجماهير أن تتوقع رؤية محمد صلاح وعمر مرموش يجددان شراكتهما. كما يبدو أن مهاجم نانت مصطفى محمد مرشح جيد للحصول على الثقة كجزء من خط هجومي ثلاثي.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لمصر في كأس العالم 2026 (4-3-3): محمد الشناوي؛ محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح؛ مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور؛ محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

