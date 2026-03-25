تشكيلة كوريا الجنوبية لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

وقد حجزت كوريا الجنوبية بالفعل مقعدها في كأس العالم 2026، وستكون، شأنها شأن اليابان، من الفرق التي تستحق المتابعة من شبه القارة الآسيوية.

بعد خروجها من دور المجموعات خلال مشاركتها في كأس العالم 2014 و2018، تمكنت من كسر هذه السلسلة بالتأهل إلى دور الـ16 في 2022. ومع ذلك، توقفت مسيرتها على يد البرازيل في مرحلة خروج المغلوب.

حقق منتخب كوريا الجنوبية أفضل أداء له على الإطلاق في كأس العالم عام 2002 عندما شارك في استضافة البطولة. ورغم كل الصعاب، وصل إلى الدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع، وهو إنجاز تاريخي لا يزال غير مسبوق في كرة القدم الآسيوية.

هل يمكنها إعادة إحياء تلك السحرية بعد 24 عاماً؟