تشكيلة كوريا الجنوبية لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

وقد حجزت كوريا الجنوبية بالفعل مقعدها في كأس العالم 2026، وستكون، شأنها شأن اليابان، من الفرق التي تستحق المتابعة من شبه القارة الآسيوية.

بعد خروجها من دور المجموعات خلال مشاركتها في كأس العالم 2014 و2018، تمكنت من كسر هذه السلسلة بالتأهل إلى دور الـ16 في 2022. ومع ذلك، توقفت مسيرتها على يد البرازيل في مرحلة خروج المغلوب.

حقق منتخب كوريا الجنوبية أفضل أداء له على الإطلاق في كأس العالم عام 2002 عندما شارك في استضافة البطولة. ورغم كل الصعاب، وصل إلى الدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع، وهو إنجاز تاريخي لا يزال غير مسبوق في كرة القدم الآسيوية.

هل يمكنها إعادة إحياء تلك السحرية بعد 24 عاماً؟

    حراس المرمى

    على صعيد حراسة المرمى في المنتخب الآسيوي، من المتوقع أن يقود المخضرم كيم سونغ-كيو الفريق بصفته الحارس الأساسي في البطولة الكبرى العام المقبل. وبفضل خبرته التي تزيد عن 80 مباراة دولية ومشاركته السابقة في كأس العالم، سيكون كيم الخيار الأول لكوريا الجنوبية.

    ويعد هيون-وو جو من فريق أولسان إتش دي خياراً ممتازاً آخر، وسيكون منافساً قوياً خلف كيم على منصب الحارس الأساسي للمنتخب الوطني.

    اللاعبالنادي 
    سيونغ-كيو كيمإف سي طوكيو
    هيون-وو جوأولسان إتش دي
    لي تشانغ-جيوندايجون هانا سيتيزن
    بوم-كيون سونغجيونبوك هيونداي موتورز
    كيم دونغ-هونإنتشون يونايتد
    المدافعون

    تمتلك كوريا الجنوبية لاعبين متميزين لتعزيز خط دفاعها. فقد أثبت كيم مين-جاي، لاعب بايرن ميونيخ، نفسه كأحد أفضل المدافعين في الدوري، كما كان له تأثير كبير على المنتخب الوطني. وسيكون وجوده حيوياً في قيادة خط الدفاع للمنتخب الآسيوي على الساحة العالمية.

    إلى جانب مين-جاي، تمتلك كوريا الجنوبية أيضًا لاعبين مثل يونغ-وو سول وتاي-سيوك لي، اللذين كانا استثنائيين في المناطق الجانبية لكل من أنديتهما والمنتخب الوطني.

    يعد يو-مين تشو لاعب الشارقة مدافعًا مركزيًا آخر يمكن الاعتماد عليه، وقد يشكل شراكة قوية مع كيم مين-جاي كثنائي دفاعي مركزي لكوريا الجنوبية في كأس العالم العام المقبل.

    اللاعبالنادي
    مين-جاي كيمبايرن ميونيخ
    سيونغ-ووك باركشيميزو إس-بولس
    جو-سونغ كيمسانفريس هيروشيما
    مون-هوان كيمدايجون هانا سيتيزن
    لي تاي-سيوكأوستريا فيينا
    تاي-هيون كيمكاشيما أنتلرز
    يو-مين تشوالشارقة
    يونغ-وو سولكرفينا زفيزدا
    جاي-وون هوانغدايجو
    لي هان-بيومميدتيلاند
    شين مين-هاجانغوون
    جين-سيوب باركتشجيانغ
    لاعبو خط الوسط

    في خط الوسط، تمتلك كوريا الجنوبية عددًا من الخيارات الرائعة. فقد لعب هوانغ إن-بيوم دورًا أساسيًا مع فريق فينورد الهولندي وكذلك مع المنتخب الوطني. وسيكون وجود هوانغ في خط الوسط أمرًا ضروريًا لكوريا الجنوبية لتوفير الاستقرار وخلق الفرص.

    من ناحية أخرى، سيكون يونغ-وو بارك لاعب العين حاسماً في الحفاظ على تنظيم الفريق أثناء لعبه كلاعب وسط دفاعي. كما يمكن أن يكون الشاب الموهوب مين-هيوك يانغ لاعب توتنهام رصيداً كبيراً لفريق ميونغ-بو هونغ في وسط الملعب.

    كما يعد كل من جي-سونغ إوم ودونغ-جيونغ لي خيارين قويين قد يكون لهما دور حاسم عند دخولهما من مقاعد البدلاء.

    اللاعبالنادي
    إن-بيوم هوانغفينورد
    هيون-سيوك هونغجنت (معار من ماينز) 
    مين-هيوك يانغكوفنتري (معار من توتنهام)
    جي-سونغ إومسوانسي
    يونغ-وو باركالعين
    هويون جونغسوون سامسونج بلو وينغز (معار من مينيسوتا)
    سيون-مين مونسيول
    ينس كاستروببوروسيا مونشنغلادباخ
    جون-هو بايستوك سيتي
    سيونغ-هو بايكبرمنغهام سيتي
    لي دونغ-جيونغأولسان إتش دي 
    المهاجمون

    على صعيد الهجوم، يمتلك المنتخب الآسيوي في صفوفه بعض الأسماء اللامعة. فسون هيونغ-مين، أسطورة توتنهام، يقدم أداءً رائعًا مع لوس أنجلوس إف إيه سي منذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وسيسعى إلى قيادة منتخب بلاده نحو المجد. 

    إلى جانب سون، يقدم هي تشان هوانغ، لاعب ولفرهامبتون واندررز، أداءً ثابتاً منذ انضمامه للنادي في عام 2022، وسيكون بمثابة رصيد مهم لكوريا في المواقف الهجومية. وفي الوقت نفسه، سيكون كانغ إن لي، الذي يلعب حالياً مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، عنصراً حاسماً في الثلث الهجومي من خلال صنع الفرص وتمرير الكرات الحاسمة.

    كما قدم هيون-غيو أوه أداءً رائعًا مع بيشكتاش في تركيا، وقد يكون له دور حاسم في مركز المهاجم. وعلى غرار كانغ-إن لي، تمتلك كوريا الجنوبية أيضًا جاي-سونغ لي، الذي قد يكون مصدرًا إبداعيًا رئيسيًا لفريق هونغ في البطولة الكبرى العام المقبل.

    اللاعبالنادي 
    هونغ-مين سونLAFC 
    هوانغ هي-تشانوولفز
    كانغ-إن ليباريس سان جيرمان
    لي جاي-سونغماينز
    هيون-غيو أوهبيشيكتاش
    هيون-جون يانغسلتيك
    جي-سونغ إومسوانسي
    جو-سونغ تشوميدتيلاند
    يونغ-جون ليغراشوبير
    نجوم كرة القدم في كوريا الجنوبية

    كما نرى، تمتلك كوريا الجنوبية تشكيلة متوازنة تضم لاعبين متميزين في جميع مناطق الملعب. وإذا أرادت الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم العام المقبل، فيجب على نجومها أن يرتقوا إلى مستوى الحدث. وسيكون هيونغ-مين سون شخصية حاسمة في الثلث الهجومي، حيث من المتوقع أن تشكل سرعته ورؤيته وقدرته على المراوغة تهديدًا مستمرًا لدفاعات الخصم.

    كما يعد كل من كانغ-إن ليوجاي-سونغ لي عنصرين أساسيين في هجوم كوريا الجنوبية، حيث يقع على عاتقهما مهمة صنع الفرص وتوسيع نطاق اللعب عند الحاجة. وفي المقدمة، سيلعب هي-تشان هوانغ دوراً حاسماً في تحويل الفرص إلى أهداف لفريق ميونغ-بو هونغ.

    في خط الوسط، سيتولى إن-بيوم هوانغ مسؤولية تحديد وتيرة المباراة إلى جانب يونغ-وو بارك المنضبط، بينما في الخلف، سيكون مين-جاي كيم عنصراً أساسياً في قيادة خط الدفاع الكوري الجنوبي.

    التشكيلة المتوقعة لكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026

    في حراسة مرمى كوريا الجنوبية، من المتوقع أن يبدأ الحارس المخضرم كيم سونغ-غيو المباراة بصفته الحارس الأساسي في كأس العالم، مع وجود هيون-وو جو كبديل موثوق به.

    في الدفاع، يشكل مين-جاي كيم ويو-مين تشو ثنائياً قوياً في قلب خط الدفاع، بينما سيتولى يونغ-وو سول وتاي-سيوك لي مهمة توفير العرض والدعم في الهجوم.

    في خط الوسط، سيلعب يونغ-وو بارك وإن-بيوم هوانغ دورًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار وتحديد وتيرة اللعب للمنتخب الكوري.

    أمامهم، من المتوقع أن يشكل القائد هيونغ-مين سون، وكانغ-إن لي، وجاي-سونغ لي ثلاثي هجومي قاتل، مع هي-تشان هوانغ في طليعة الهجوم ومسؤولاً عن تحويل الفرص إلى أهداف.

    التشكيلة المتوقعة لكوريا الجنوبية (4-2-3-1): س. كيم؛ ي. سول، م. كيم، ي. تشو، ت. لي؛ ي. بارك، إ. هوانغ؛ ه. سون، ج. س. لي، ك. لي؛ ه. هوانغ

