تشكيلة كوريا الجنوبية لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

أكدت كوريا الجنوبية مكانها في كأس العالم لكرة القدم 2026 وستكون واحدة من الفرق التي تستحق المتابعة.

بعد خروجهم من دور المجموعات خلال حملتي كأس العالم 2014 و2018، تمكنوا من كسر تلك السلسلة بالتأهل إلى دور الـ16 في 2022. ومع ذلك، أوقفت البرازيل مشوارهم في مرحلة خروج المغلوب.

جاء أفضل أداء لكوريا الجنوبية على الإطلاق في كأس العالم في 2002 عندما شاركوا في استضافة البطولة. خلافًا لكل التوقعات، وصلوا إلى نصف النهائي وأنهوا البطولة في المركز الرابع، وهو إنجاز تاريخي لا يزال دون منافس في كرة القدم الآسيوية.

هل يمكنهم إعادة صنع تلك المعجزة بعد 24 عامًا؟

