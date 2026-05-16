تشكيلة كوريا الجنوبية لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

أكدت كوريا الجنوبية مكانها في كأس العالم لكرة القدم 2026 وستكون واحدة من الفرق التي تستحق المتابعة.

بعد خروجهم من دور المجموعات خلال حملتي كأس العالم 2014 و2018، تمكنوا من كسر تلك السلسلة بالتأهل إلى دور الـ16 في 2022. ومع ذلك، أوقفت البرازيل مشوارهم في مرحلة خروج المغلوب.

جاء أفضل أداء لكوريا الجنوبية على الإطلاق في كأس العالم في 2002 عندما شاركوا في استضافة البطولة. خلافًا لكل التوقعات، وصلوا إلى نصف النهائي وأنهوا البطولة في المركز الرابع، وهو إنجاز تاريخي لا يزال دون منافس في كرة القدم الآسيوية.

هل يمكنهم إعادة صنع تلك المعجزة بعد 24 عامًا؟

    حراس المرمى

    في قسم حراسة المرمى للجانب الآسيوي، من المتوقع أن يكون المخضرم سيونغ-غيو كيم الحارس الأساسي في كأس العالم. مع أكثر من 80 مشاركة دولية وخبرة سابقة في البطولات الدولية، كيم جاهز تمامًا لمواصلة دوره كرقم 1.

    هيون-وو جو من أولسان إتش دي هو خيار ممتاز آخر وسيكون خيارًا قويًا كحارس احتياطي.

    اللاعبالنادي 
    سيونغ-غيو كيمإف سي طوكيو
    هيون-وو جوأولسان إتش دي
    بوم-كيون سونغجيونبوك هيونداي موتورز
    المدافعون

    تمتلك كوريا الجنوبية لاعبين ذوي جودة لتعزيز دفاعها. لقد أثبت كيم مين-جاي لاعب بايرن ميونيخ نفسه كأحد أفضل قلوب الدفاع في الدوري وكان أيضًا مؤثرًا بشكل كبير مع المنتخب الوطني. سيكون وجوده حيويًا في قيادة الخط الخلفي للمنتخب الآسيوي على الساحة العالمية.

    إلى جانب مين-جاي، تمتلك كوريا الجنوبية أيضًا أمثال يونغ-وو سيول وتاي-سوك لي، اللذين كانا استثنائيين في المناطق الواسعة لكل من أنديتهما والمنتخب الوطني.

    يو-مين تشو لاعب الشارقة هو قلب دفاع موثوق آخر وينبغي أن يشكل شراكة قوية مع مين-جاي كثنائي الدفاع المركزي لكوريا الجنوبية في كأس العالم.

    اللاعبالنادي
    كيم مون-هواندايجون هانا سيتيزن
    كيم مين-جايبايرن ميونيخ
    كيم تاي-هيونكاشيما أنتلرز
    بارك جين-سيوبتشجيانغ
    سيول يونغ-ووتسرفينا زفيزدا
    ينس كاستروببوروسيا مونشنغلادباخ
    لي كي-هيوكغانغوون
    لي تاي-سوكأوستريا فيينا
    لي هان-بيومميدتيلاند
    تشو يو-مينالشارقة
    لاعبي خط الوسط

    في خط الوسط، تمتلك كوريا الجنوبية وفرة من الخيارات عالية المستوى لفرض إيقاع اللعب في الحدث العالمي الأبرز. كان هوانغ إن-بوم لاعب فينورد مؤثراً للغاية في هولندا وكذلك مع المنتخب الوطني، وسيكون حضوره المنظِّم ضرورياً لفريق هونغ ميونغ-بو لتوفير الاستقرار في العمق وفتح دفاعات الخصوم.

    يفتخر محاربو التايغوك بتشكيلة مبهرة من المواهب المقيمة في بريطانيا والنخبة الأوروبية لتعزيز غرفة المحرك لديهم. يضخ مهاجم وولفرهامبتون هوانغ هي-تشان ولاعب باريس سان جيرمان لي كانغ-إن قدراً هائلاً من الإبداع من مراكز خط الوسط المتقدمة، فيما يقدّم بايك سيونغ-هو لاعب برمنغهام سيتي، وباي جون-هو لاعب ستوك سيتي، ويانغ هيون-جون لاعب سلتيك ديناميكية مذهلة للتشكيلة. علاوة على ذلك، يضيف لي جاي-سونغ المخضرم من ماينز وكيم جين-غيو من جيونبوك ذكاءً تكتيكياً حيوياً وخبرةً في البطولات إلى المنظومة.

    اللاعبالنادي
    كيم جين-غيوجيونبوك
    باي جون-هوستوك سيتي 
    بايك سيونغ-هوبرمنغهام
    يانغ هيون-جونسلتيك
    إيوم جي-سونغسوانزي
    لي كانغ-إنباريس سان جيرمان
    لي دونغ-غيونغأولسان
    لي جاي-سونغماينز 05
    هوانغ إن-بومفينورد
    هوانغ هي-تشانوولفرهامبتون واندررز
    المهاجمون

    في الهجوم، تمتلك القوى الآسيوية الثقيلة بعض الأسماء اللامعة تحت تصرفها لقيادة الخط في أمريكا الشمالية. سون هيونغ-مين، المهاجم الأسطوري السابق لتوتنهام هوتسبير، كان في حالة متألقة مع فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم لوس أنجلوس إف سي منذ انتقاله البارز، وسيهدف القائد الملهم إلى قيادة بلاده إلى المجد في نهائيات كأس العالم الرابعة له.

    ويتعزز خط هجوم محاربي التايغوك أكثر بتهديدات تهديفية قاتلة ومتعددة الأبعاد. يدخل أوه هيون-غيو الحدث العالمي بعد أن قدم أداءً على مستوى عالٍ بشكل استثنائي مع بشكتاش في تركيا، مقدماً خياراً ديناميكياً وحاسماً للعمل في دور الرقم تسعة التقليدي.

    ويُكمل كتيبة هجومية هائلة وعالية المستوى هداف ميتيلاند الغزير تشو غيو-سونغ، الذي يوفر لفريق هونغ ميونغ-بو حضوراً بدنياً حيوياً، وإنهاءً سريرياً، وسجلّاً مثبتاً في البطولات على أعظم مسرح على الإطلاق.

    اللاعبالنادي 
    هيونغ-مين سونLAFC 
    هيون-غيو أوهبشكتاش
    غيو-سونغ تشوميتيلاند
    نجوم كوريا الجنوبية

    تفتخر كوريا الجنوبية بتشكيلة متوازنة جيدًا تضم لاعبين ذوي جودة في جميع مناطق الملعب. إذا كانوا سيحققون مشوارًا عميقًا في كأس العالم، فيجب أن يرتقي نجومهم إلى مستوى الحدث. سيكون هيونغ-مين سون شخصية حاسمة في الثلث الهجومي، حيث من المتوقع أن تشكل سرعته ورؤيته وقدرته على المراوغة تهديدًا مستمرًا لدفاعات الخصوم.

    يُعد كانغ-إن لي وجاي-سونغ لي أيضًا من المكونات الرئيسية لهجوم كوريا الجنوبية، إذ كُلِّفا بصناعة الفرص وإضافة العرض عند الحاجة. في المقدمة، سيلعب هي-تشان هوانغ دورًا حاسمًا في تحويل الفرص لصالح فريق ميونغ-بو.

    في خط الوسط، سيكون إن-بيوم هوانغ مسؤولًا عن فرض إيقاع المباراة، بينما في الخلف، سيكون كيم مين-جاي عنصرًا أساسيًا.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لكوريا الجنوبية لكأس العالم 2026

    في المرمى لمنتخب كوريا الجنوبية، من المتوقع أن يبدأ حارس المرمى المخضرم سونغ-غيو كيم كحارس أساسي أول في كأس العالم، مع تقديم هيون-وو جو دعماً احتياطياً موثوقاً.

    في الدفاع، يشكل مين-جاي كيم ويو-مين تشو ثنائياً قوياً في قلب الدفاع في صميم الخط الخلفي، بينما سيُكلَّف يونغ-وو سيول وتاي-سوك لي بتقديم العرض والدعم في الهجوم.

    في غرفة المحرك، سيشاهد مايسترو فينورد هوانغ إن-بيوم شراكة مع بايك سونغ-هو لاعب برمنغهام سيتي، حيث يلعب الثنائي أدواراً محورية في الحفاظ على الاستقرار البنيوي، وقطع لعب الخصم، وفرض الإيقاع للجانب الكوري.

    أعلى في الملعب، من المتوقع أن تزود وحدة إبداعية مرصعة بالنجوم تتكون من القائد الملهم سون هيونغ-مين، ولي كانغ-إن لاعب باريس سان جيرمان، ولي جاي-سونغ لاعب ماينز، الذخيرة لمهاجم بشكتاش أوه هيون-غيو بينما يقود الخط.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لكوريا الجنوبية (4-2-3-1): Kim S.G.; Seol Y.W., Kim M.J., Cho Y.M., Lee T.S.; Paik S.H., Hwang I.B.; Son H.M., Lee J.S., Lee K.I.; Oh H.G.

